2017 Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴将于明年四月举办

“世茂酒店及度假村”将携MiniMax睿选酒店再度入驻

北京2016年10月30日电 /美通社/ -- 可持续发展的绿色酒店品牌 -- 世茂酒店及度假村已确认将再次参与到2017年4月26-28日在上海新国际博览中心举办的上海国际酒店及商业空间工程与设计展的【Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴】活动中来。这是世茂酒店及度假村第三次入驻Hotel Plus样板房品鉴活动，2017年现场将继续带来旗下的概念型酒店 --【MiniMax睿选酒店】，以Mini作为设计理念，用至简至美的元素打造时尚一族所青睐的智能、社交、环保型潮流酒店。



【MiniMax睿选酒店】-- 2015Hotel Plus样板房品鉴活动现场

MiniMax睿选酒店，是世茂酒店及度假村旗下的概念型酒店，以 Mini 作为设计理念，打造“简洁版”的酒店品牌，颠覆传统高星级酒店的惯有模式，回归初心，用最简约的元素打造最符合年轻人定位的时尚酒店。MiniMax睿选的设计灵感源于抽象表现主义代表人物波洛克，在其最著名的“滴画”创作中，通过动作的迟速、泼洒的方向来控制线条的粗细、速度感，以其充满活力的线条和随心所欲的色彩打破了那个被古典和传统紧紧束缚的时代，从而形成了自己独特的风格。



MiniMax睿选酒店

世茂酒店及度假村作为世茂集团的全资子公司，成立于2009年，策划打造自主品牌酒店，并管理运营喜达屋、凯悦、洲际、希尔顿旗下诸多国际品牌酒店。世茂酒店及度假村目前在全国拥有18家运营中的国际品牌及自主品牌酒店，客房数逾6100间。世茂集团在上海、杭州、宁波、余姚、南京、苏州、无锡、泰州、徐州、沈阳、大连、天津、青岛、烟台、成都、武汉、长沙、福州、厦门、海南、香港等全国主要城市规划并筹建多家酒店。预计至2018年，世茂集团旗下运营酒店将达50家。



世茂酒店及度假村

2017上海国际酒店及商业空间工程与设计展览会同期举办的“Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴”已成功举办了5届，喜达屋、洲际、希尔顿、温德姆、万豪、万达、绿地、世茂、Studio HBA、陈涛、伍兹贝格、杜康生、郑仕樑等多家知名酒店管理集团和设计公司都曾在现场打造多套兼具高科技和人文特色的精品酒店样板间，成为酒店设计界的“锋尚秀场”。2017年样板房的形式将更加丰富，除传统的酒店样板房外，还将打造咖啡馆、精品店、餐厅等商业空间样板房和房车、集成房屋等新概念样板房，引导现场观众身临其境的体验未来酒店及商业空间的发展趋势。



Hotel Plus酒店及商业空间样板房品鉴

观众预登记正式开启，立即注册赢取精美礼品

本届展会观众入场依旧延续往年线上线下双重登记方式。线上包括官网预登记与官方微信预登记，线下则是直接在展会现场登记入场。为了给大家带来更好的观展体验及增加展会的专业买家，2017上海酒店及商业空间工程与设计展现场观众预登记不仅可免去现场排队等待时间，还将每月抽取10位幸运预登记观众送上精美礼品。

详情请登录 www.hdeexpo.com 或扫描二维码关注“HotelexHDE”。

参展报名：

上海博华国际展览有限公司

范小姐

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电话：+86 21 3339 2115/2198