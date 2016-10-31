浪潮云打造SEAT生态圈共同开拓政务云市场

携手合作伙伴共赢云+未来
北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 从当前的社会实践、技术发展和可预期的展望来看，整个社会将经历“互联网化”、“数据化”，最终走向“数据社会化”。在迈向数据社会化的进程中，浪潮定位自身为 “生态建设者”，致力于建设以数据为核心的生态系统，与客户和合作伙伴一起共同迈向数据社会化。
在此新定位下，浪潮将秉持“开放、共享、平等、共赢”的生态理念，依托完善的合作机制，建设包含云扩展、云迁移、云方案和云分销四大合作伙伴在内的浪潮云生态，携手合作伙伴实现共赢。
浪潮集团副总裁王方表示：“浪潮云在发展过程中，有众多合作伙伴的支持和帮助，也得到了社会各界的认可和信任。浪潮云‘实现200个区域政府、40行业部委、200大型企业覆盖’的战略目标不变，愿与众多合作伙伴一起，从平台、产品、服务等多个领域全面合作，共同打造一个全新生态。”
与浪潮云共赢云+未来
云计算大数据的市场、技术、政策环境日趋成熟,发展前景无限广阔，市场竞争也更加激烈，此趋势在政务云领域尤为明显。30多年专注于服务政府信息化，使浪潮云拥有了深入行业洞察和丰富行业实践，在政务云领域拥有得天独厚的优势和资源。目前，已经有96个省市购买浪潮政务云服务，同时浪潮也成为中央部委主要的云计算合作伙伴，并在2014至2016年连续三年蝉联中国政务云市场的 NO.1。凭借全球整合资源、创新的技术和平台、行业领先的产品和服务，浪潮云通过咨询、规划、建设、运营，帮助客户实现转型和价值最大化。
当前，面对由政务云市场的强烈需求所带来的竞争，更多的是生态的竞争。在这新时代新趋势下，浪潮云特别重视生态的建设。基于云中心、云服务、大数据的创新应用、行业解决方案、智慧城市，浪潮云欢迎众多合作伙伴共同携手。依托完备的市场支撑体系、严格的区域保护体系及丰厚的奖励机制，浪潮云将与合作伙伴共赢云+未来。
构筑SEAT生态圈
浪潮云认为，建设真正的云+未来，应该有一套完整的方法论，要以真正的用云为目的，而不是只以建云为目标。以此，浪潮云形成了SEAT生态圈，包含了云拓展（Expand）、云迁移(Transfer)、云方案（Solution）和云分销(Agency)四大合作伙伴。从政务云签约拓展、到落地建设、到服务推广等各环节，浪潮云将结合自身优势与独有资源，为给合作伙伴提供更多新的发展机会，并且让利于合作伙伴，共同开拓政务云市场。
浪潮云方案合作伙伴杭州天阙提到：“作为国内专业从事社会治理信息化方向的高新技术企业，我们在与浪潮合作过程中，切身体会到了其在云计算、大数据领域的实力和在合作方面的胸怀。从常德开始，与浪潮在多个领域展开了广泛深入的互利合作，真正实现了互利共赢，同时也见证了浪潮从云战略发布，到成为中国政务云领军企业的过程。我们坚信与有技术、有实力的企业合作，发展空间才会越来越大，发展道路才会越走越好。”
浪潮云将与志同道合的伙伴共同发展，为客户打造一个含平台、应用、本地化支撑服务，以及产业发展在内的产业生态模型，助力区域政府更好运用云计算大数据技术，实现政府治理结构能力的提升，实现对社会百姓的更优质服务，实现本地信息产业的快速发展。
推动生态建设，保障合作伙伴利益
如同王方所说：“浪潮云已经准备好了共同携手发展，共享云计算大数据盛宴的席位，我们已经准备好了和合作伙伴一起携手努力，共同在云端取得发展。”为推动生态建设，支持鼓励合作伙伴和浪潮共同向云计算大数据转型，浪潮云制定了清晰的市场推动计划、支撑政策以及丰厚的奖励机制。第一，浪潮云落地省市的智慧城市，云服务IT项目和应用，原则上全部从生态圈中选取合作伙伴进行合作；第二，为每一位合作伙伴指定合作专员，并根据不同的业务，需要组建联合项目组，共享能力，共同拓展；第三，为合作伙伴提供免费培训业务、技术、方案专家，全面提升合作伙伴的能力。第四，将合作伙伴引入浪潮云服务相应的市场活动，持续提升对合作伙伴的宣传。对合作伙伴组织的相关市场活动，给予资金、人员，物料等方面的全方位支持。
同时，为了解决合作伙伴在转型过程当中的一些压力，鼓励合作伙伴更快速的进行发展。浪潮云还设立了1亿元的发展基金和上千万元的合作红包。发展基金将会重点支持各地合作伙伴，用于开拓和培育政务云市场，支持已落地省市的业务迁移，支持基于浪潮云计算大数据平台开发智慧应用，支持云分销在特殊时期快速抢占市场。