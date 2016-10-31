浪潮云打造SEAT生态圈共同开拓政务云市场

携手合作伙伴共赢云+未来

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 从当前的社会实践、技术发展和可预期的展望来看，整个社会将经历“互联网化”、“数据化”，最终走向“数据社会化”。在迈向数据社会化的进程中，浪潮定位自身为 “生态建设者”，致力于建设以数据为核心的生态系统，与客户和合作伙伴一起共同迈向数据社会化。

在此新定位下，浪潮将秉持“开放、共享、平等、共赢”的生态理念，依托完善的合作机制，建设包含云扩展、云迁移、云方案和云分销四大合作伙伴在内的浪潮云生态，携手合作伙伴实现共赢。

浪潮集团副总裁王方表示：“浪潮云在发展过程中，有众多合作伙伴的支持和帮助，也得到了社会各界的认可和信任。浪潮云‘实现200个区域政府、40行业部委、200大型企业覆盖’的战略目标不变，愿与众多合作伙伴一起，从平台、产品、服务等多个领域全面合作，共同打造一个全新生态。”

与浪潮云共赢云+未来

云计算大数据的市场、技术、政策环境日趋成熟,发展前景无限广阔，市场竞争也更加激烈，此趋势在政务云领域尤为明显。30多年专注于服务政府信息化，使浪潮云拥有了深入行业洞察和丰富行业实践，在政务云领域拥有得天独厚的优势和资源。目前，已经有96个省市购买浪潮政务云服务，同时浪潮也成为中央部委主要的云计算合作伙伴，并在2014至2016年连续三年蝉联中国政务云市场的 NO.1。凭借全球整合资源、创新的技术和平台、行业领先的产品和服务，浪潮云通过咨询、规划、建设、运营，帮助客户实现转型和价值最大化。

当前，面对由政务云市场的强烈需求所带来的竞争，更多的是生态的竞争。在这新时代新趋势下，浪潮云特别重视生态的建设。基于云中心、云服务、大数据的创新应用、行业解决方案、智慧城市，浪潮云欢迎众多合作伙伴共同携手。依托完备的市场支撑体系、严格的区域保护体系及丰厚的奖励机制，浪潮云将与合作伙伴共赢云+未来。

构筑SEAT生态圈

浪潮云认为，建设真正的云+未来，应该有一套完整的方法论，要以真正的用云为目的，而不是只以建云为目标。以此，浪潮云形成了SEAT生态圈，包含了云拓展（Expand）、云迁移(Transfer)、云方案（Solution）和云分销(Agency)四大合作伙伴。从政务云签约拓展、到落地建设、到服务推广等各环节，浪潮云将结合自身优势与独有资源，为给合作伙伴提供更多新的发展机会，并且让利于合作伙伴，共同开拓政务云市场。

云拓展合作伙伴 ：凭借对政务云市场的深刻理解，浪潮云已形成从接洽到落地的“六步法”方法论。浪潮云将助力合作伙伴由项目模式转向云服务模式，在政务云窗口期抢占先机，结合合作伙伴本地化资源，与合作伙伴携手开拓政务云市场。

：凭借对政务云市场的深刻理解，浪潮云已形成从接洽到落地的“六步法”方法论。浪潮云将助力合作伙伴由项目模式转向云服务模式，在政务云窗口期抢占先机，结合合作伙伴本地化资源，与合作伙伴携手开拓政务云市场。 云迁移合作伙伴 ：在不改变客户原有信息化服务体系的前提下，浪潮云能够为客户提供全面的迁移方案，提供安心、贴心、放心的技术保障和稳定的收益保障。浪潮云携手云迁移合作伙伴，将各部门原先部署在自有机房物理机上的应用系统迁移到浪潮政务云中心的虚拟资源池，由浪潮统一提供从IaaS服务。在共享或专享模式下，解决客户安全、节约、提效等问题，为数据共享、开放打下基础。

：在不改变客户原有信息化服务体系的前提下，浪潮云能够为客户提供全面的迁移方案，提供安心、贴心、放心的技术保障和稳定的收益保障。浪潮云携手云迁移合作伙伴，将各部门原先部署在自有机房物理机上的应用系统迁移到浪潮政务云中心的虚拟资源池，由浪潮统一提供从IaaS服务。在共享或专享模式下，解决客户安全、节约、提效等问题，为数据共享、开放打下基础。 云方案合作伙伴： 浪潮云拥有IaaS、PaaS、DaaS等基础平台、丰富的政府信息化经验积累、完善的销售体系，还将为合作伙伴提定向研发基金支持以共同拥抱云计算、大数据技术。依托S+计划，浪潮云将助力合作伙伴从研发、实施、交付及商业模式由传统模式向云服务模式转型，满足用户对应用及方案的需求。另外，浪潮致力于整合形成智慧城市整体解决方案，并将云方案合作伙伴产品推广至全国浪潮云落地城市，携手共同面对市场。

浪潮云拥有IaaS、PaaS、DaaS等基础平台、丰富的政府信息化经验积累、完善的销售体系，还将为合作伙伴提定向研发基金支持以共同拥抱云计算、大数据技术。依托S+计划，浪潮云将助力合作伙伴从研发、实施、交付及商业模式由传统模式向云服务模式转型，满足用户对应用及方案的需求。另外，浪潮致力于整合形成智慧城市整体解决方案，并将云方案合作伙伴产品推广至全国浪潮云落地城市，携手共同面对市场。 云分销合作伙伴：分销商是云计算生态圈中不可缺少的一环。浪潮云希望分销商成为云计算生态圈中的粘合剂，进一步深化浪潮云产品的推广应用，在为客户提供更好服务的同时，加快推动云生态建设发展。

浪潮云方案合作伙伴杭州天阙提到：“作为国内专业从事社会治理信息化方向的高新技术企业，我们在与浪潮合作过程中，切身体会到了其在云计算、大数据领域的实力和在合作方面的胸怀。从常德开始，与浪潮在多个领域展开了广泛深入的互利合作，真正实现了互利共赢，同时也见证了浪潮从云战略发布，到成为中国政务云领军企业的过程。我们坚信与有技术、有实力的企业合作，发展空间才会越来越大，发展道路才会越走越好。”

浪潮云将与志同道合的伙伴共同发展，为客户打造一个含平台、应用、本地化支撑服务，以及产业发展在内的产业生态模型，助力区域政府更好运用云计算大数据技术，实现政府治理结构能力的提升，实现对社会百姓的更优质服务，实现本地信息产业的快速发展。

推动生态建设，保障合作伙伴利益

如同王方所说：“浪潮云已经准备好了共同携手发展，共享云计算大数据盛宴的席位，我们已经准备好了和合作伙伴一起携手努力，共同在云端取得发展。”为推动生态建设，支持鼓励合作伙伴和浪潮共同向云计算大数据转型，浪潮云制定了清晰的市场推动计划、支撑政策以及丰厚的奖励机制。第一，浪潮云落地省市的智慧城市，云服务IT项目和应用，原则上全部从生态圈中选取合作伙伴进行合作；第二，为每一位合作伙伴指定合作专员，并根据不同的业务，需要组建联合项目组，共享能力，共同拓展；第三，为合作伙伴提供免费培训业务、技术、方案专家，全面提升合作伙伴的能力。第四，将合作伙伴引入浪潮云服务相应的市场活动，持续提升对合作伙伴的宣传。对合作伙伴组织的相关市场活动，给予资金、人员，物料等方面的全方位支持。

同时，为了解决合作伙伴在转型过程当中的一些压力，鼓励合作伙伴更快速的进行发展。浪潮云还设立了1亿元的发展基金和上千万元的合作红包。发展基金将会重点支持各地合作伙伴，用于开拓和培育政务云市场，支持已落地省市的业务迁移，支持基于浪潮云计算大数据平台开发智慧应用，支持云分销在特殊时期快速抢占市场。