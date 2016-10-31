英格索兰2016年第三季度业绩表现强劲依旧，营业利润率达14.1%

除特别标注外，以下数据均以2015年第二季度为对比基准

公司在全球范围内的营运执行力实现了调整后持续经营业务每股收益增长17%

强劲的现金周转：年初至今营运现金流达11亿美元，10月年化股息增长25%

第三季度营业利润率达14.1%，提升0.5个百分点

销售额增长2%；自有业务销售额*增长3%

公司提升2016年全年预期，持续经营业务每股收益预计为5.62-5.67美元，调整后每股收益预计为4.17-4.22美元。

*本新闻稿包含非美国通用会计准则。非美国通用会计准则的相关定义，请参见新闻稿脚注。详情请参见英文财报附表。

斯沃兹爱尔兰2016年10月31日电 /美通社/ -- 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者，英格索兰公司（纽交所代码：IR）10月26日公布，2016年第三季度公司持续经营业务摊薄每股收益为1.39美元。公司宣布2016年第三季度净收益为3.77亿美元（每股收益1.44美元）。不包括税后重组费用，调整后持续经营业务每股收益为1.41美元。

持续经营业务财务状况比对

单位（百万美元） 2016年 第三季度 2015年 第三季度 同比变化 自有业务同比变化 订单量 $3,450 $3,373 2% 3% 净销售额 $3,568 $3,487 2% 3% 营运收益 $504 $475 6%

营业利润率 14.1% 13.6% 0.5个百分点 调整后营业利润率* 14.3% 14.0% 0.3个百分点 持续每股收益 $1.39 $1.17 19% 调整后持续每股收益 $1.41 $1.21 17% 重组费用 ($7.3) ($11.5) $4.2

“英格索兰第三季度的业绩表现依旧强劲，自有业务增长显著，每股收益持续增长，这得益于公司多领域、多产品组合的高现金流净收入比，并将为我们的股东带来长期收益。” 英格索兰全球董事长兼首席执行官Michael W. Lamach表示，“英格索兰有着强劲的业务运营系统支撑公司的高效运作，在保证世界一流的员工敬业度的同时，引领我们在创新、生产效率、高效节能和可持续发展方面不断突破，这些共同构建了英格索兰的致胜企业文化。”

2016年第三季度业绩表现摘要（除特别标注外，以下数据均以2015年第三季度为基准）

全球销售额增长2%，其中自有业务销售额增长3%：北美地区销售额增长4%，国际市场销售额也略有增长。

营业利润率提升0.5个百分点，其中调整后营业利润率增长30个基准点，这主要得益于产品价格的优化和产品销量的提升，以及生产力和物料的通货紧缩被业务投资、投资组合、外汇汇兑和其它通货膨胀所抵消。

有效税率为18.5%。

净收益包括3.63亿美元，即来自持续经营业务的每股收益1.39美元，以及来自已终止经营业务的收益1400万美元（每股收益0.05美元）。

第三季度业绩表现还包括730万美元的重组费用（每股亏损0.02美元）。

年初至今自由现金流*达9.92亿美元。

第三季度业务回顾（除特别标注外，以下数据均以2015年第三季度为基准）

温控系统业务：为全球客户提供高效节能的产品和创新的节能服务。旗下业务包括特灵和美标提供的楼宇暖通空调系统、商用和民用楼宇空调服务、零配件支持及楼宇自控系统；特灵Building AdvantageTM 和NexiaTM提供的节能服务和楼宇自控系统，以及冷王提供的运输温控系统解决方案。

单位（百万美元） 2016年 第三季度 2015 第三季度 同比变化 自有业务同比变化 订单量 $2,731 $2,641 3% 4% 净销售额 $2,838 $2,758 3% 3% 营运收益 $471.9 $428.9 10%

营业利润率 16.6% 15.5% 1.1个百分点 调整后营业利润率 16.7% 15.8% 0.9个百分点

强劲的销售额增长：销售额和自有业务销售额均增长3%。

稳健的订单量增长：订单量增长3%，其中自有业务订单量增长4%。

优异的营运表现使营业利润率增长1.1个百分点，调整后营业利润率增长近1个百分点。

商用暖通空调业务

销售额和自有业务销售额均取得了中个位数增长。

从地区来看，北美市场商用暖通空调业务的自有业务销售额取得了高个位数增长，拉丁美洲市场取得了低十位数增长。中东市场增长平稳，亚洲市场轻微下滑。欧洲市场则有低个位数下降，这主要是由于设备业务的市场需求减少，抵消了服务业务的增长。

订单量实现了中个位数增长，其中自有业务订单量也取得了中个位数增长。北美市场订单量增长达9%。

民用暖通空调业务

第三季度业绩表现强劲：销售额、利润率和订单量均取得显著增长。

销售额增长12%，营业利润率增长超过3个百分点。

订单量取得中个位数增长。

运输制冷业务

报告销售额和自有业务销售额有低十位数下滑，这主要归因于美国拖车市场的疲软。卡车的自有业务销售额增长，被拖车、海运集装箱和辅助供电装置业务的下滑抵消。

营业利润率实现提升，尽管销售额有所下降。

订单量有所减少。北美市场订单量的减少抵消了欧洲市场和亚洲市场订单量的增长。

工业技术业务：致力于为客户提供产品、服务和解决方案，旨在提升客户的节能效率、生产力和运营能力。其业务包括压缩空气及气体系统和服务、动力工具、物料吊装系统、ARO®流体处理设备、Club Car®高尔夫球车、电动车和低速代步车。

单位（百万美元） 2016 第三季度 2015 第三季度 同比变化 自有业务同比变化 订单量 $718 $732 (2%) (1%) 净销售额 $730 $729 0% 1% 营运收益 $79.5 $101.1 (21%)

营业利润率 10.9% 13.9% (3.0个百分点) 调整后营业利润率 11.6% 14.4% (2.8个百分点)

工业技术业务的终端市场环境依然严峻。

公司持续专注于运营能力的提升，推动服务和新产品的组合，并继续着眼于缩减成本。

调整后营业利润率比上一季度提升1.8个百分点。

从地区来看，美国地区自有业务销售额有低个位数下降。这部分被国际业务，包括亚洲、欧洲、中东和非洲市场销售额的提升所抵消。

压缩技术和服务 相关的销售额实现中个位数增长。设备业务销售额有低个位数增长，售后零部件业务有中个位数增长。订单量则有低个位数下降。自有业务设备订单量有高个位数下降。但是售后零部件业务订单量实现了高个位数增长，基本抵消了设备订单量的减少。

相关的销售额实现中个位数增长。设备业务销售额有低个位数增长，售后零部件业务有中个位数增长。订单量则有低个位数下降。自有业务设备订单量有高个位数下降。但是售后零部件业务订单量实现了高个位数增长，基本抵消了设备订单量的减少。 工业技术产品 销售额出现低中十位数下降，这主要是由于物料吊装和动力工具业务销售额的减少。订单量有中个位数下降，而动力工具订单量则实现增长。

销售额出现低中十位数下降，这主要是由于物料吊装和动力工具业务销售额的减少。订单量有中个位数下降，而动力工具订单量则实现增长。 小型电动汽车（Club Car）销售额有低个位数下降，订单量则保持平稳。

资产负债表和自由现金流

单位（百万美元） 2016第三季度 2015第三季度 同比变化 经营现金流（年初至今） $1,102 $253 $849 现金流（年初至今） $992 $465 $527 营运资本/销售额* 4.9% 5.4% 50bps improvement 现金余额（截至9月30日） $1,505 $652 $853 债务余额（截至9月30日） $4,070 $4,550 ($480)

第三季度公司营运现金流为6.83亿美元，年初至今营运现金流为11.02亿美元。

第三季度公司现金流高达6.44亿美元，比2015年同期增长2.34亿美元，这主要来自于增长的营运收益和营运资本管理。年初至今自由现金流达9.92亿美元，比2015年同期增长5.27亿美元。

截至9月30日，现金余额为15亿美元，比2015年同期增长8.53亿美元。

展望

“英格索兰的温控系统业务表现依旧强劲，尤其是北美地区商用和民用暖通空调业务。股息增长在六年中翻了五倍，今年的现金流和每股收益也仍保持增长。英格索兰将继续推进战略实施，保持公司各领域业务的一流业绩表现。”Lamach说道。

基于公司对全球能效、可持续发展、易腐食品的安全运输等方面的趋势展望，以及2016年工业市场持续疲软的预测，英格索兰做出以下预期调整：

2016年全年预期

与2015年相比，销售额预计增长约1%；自有业务销售额预计增长2%。

持续经营业务每股收益将为5.62-5.67美元，其中包括每股0.07美元的重组费用和出售哈斯曼股份的每股1.52美元的收益。

调整后持续经营每股收益将为4.17-4.22美元，此前的预期为4-4.10美元。

平均摊薄后股份数预计约为2.62亿股。

美国通用会计准则审核有效税率约为16%，调整后有效税率约为21%。

营运现金流约为15亿美元。自由现金流预计增长约13亿美元，不包括出售哈斯曼股份的收益，预计增长至10-11亿美元。

2016年第四季度预期

与2015年同期相比，报告销售额和自有业务销售额预计平稳增长1%。第四季度温控系统业务销售额的增长，预计将被工业技术业务销售额的下降大幅抵消，这主要是由于工业技术业务的市场形势依然严峻所造成的。

持续经营业务每股收益预计为0.86-0.91美元。

调整后持续经营业务每股收益预计为0.88-0.93美元，其中不包括每股0.02美元的重组费用。

本篇新闻稿包含前瞻性声明，即关于非历史事实的陈述。陈述包括公司产品组合及市场需求、市场表现、2016年第四季度和全年的财务表现，对实际税率的推测。这些前瞻性声明均以英格索兰目前的预期目标为基础，但将受到风险和不确定因素的影响，并可能会导致实际结果与预期大不相同。这些因素包括但不仅限于，全球经济形势、市场对我们的产品和服务的需求以及税法变化。关于可能引起此类变化的其它因素，请参考英格索兰2015年12月31日的10-K年度财务报表，2016年3月31日、2016年6月30日的10-Q季度财务报表以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。英格索兰不承担更新上述前瞻性声明的义务。

本篇新闻稿还包括非美国通用会计准则的财务信息，这些信息应被视为遵照美国通用会计准则得出的财务指标的补充，而不能代替或者优于这些指标。若需了解更多非美国通用会计准则的财务信息，请参见英文财报。

本财务报告中涉及的所有数额，包括净收益（亏损）、持续经营业务收益（亏损）、终止经营业务收益（亏损）及每股收益，均归属于英格索兰的普通股民。

英格索兰 (Ingersoll Rand，纽约证券交易所代码：IR) 通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌：Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及其他易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司，英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息，请访问ingersollrand.com或irco.com.cn。

*非美国通用会计准则定义

自有业务销售额指因汇率和收购影响而调整的美国通用会计准则净销售额。自有业务订单量指因汇率和收购影响而调整的当期关闭或完成的记录订单。

净销售额和订单量的汇率影响是用上一年外币汇率计算以当地货币记录的当期净销售额和销售量带来的影响。这样的衡量方式可以去除上年同期外币换算的影响，直观地展示营运业绩。

2015年相较2014年的净销售额和订单量变化对收购增长率的影响不包括2015年收购公司的净销售额和订单量，这其中包括2015年1月工业技术业务新开展的离心压缩系统业务，以及2015年3月温控系统业务完成的Frigoblock公司收购，以直观展示同期的营运表现对比情况。

调整后营业利润率指调整后的营运收益占净销售额的比值。

2016年调整后持续经营业务每股收益指美国通用会计准则持续经营业务每股收益加上重组费用，减去2016年第二季度出售哈斯曼股权后的稅后净收益。2015年调整后持续经营业务每股收益指美国通用会计准则持续经营业务每股收益加上重组费用、收购库存积压成本、委内瑞拉对货币资产和美国国税局协议的重新评估后的稅后净收益。详情请参见新闻稿附表3、4中美国通用会计准则依照非美国通用会计准则做出的调整。

2016年和2015年的自由现金流均指经营活动提供的净现金流，减去资本支出，加上重组的现金付款。在2015年，自由现金流也不包括第三、四季度美国国税局协议对现金流的影响。详情请参见新闻稿附表8中自由现金流的调整。

营运资本可衡量一个公司的营运流动性情况和企业现有银行账户管理的整体效益。

营运资本 指应收账款、应收票据和库存值的总和，减去流动负债总额，其中不包括短期债务、应付股息和所得税应付帐款。

指应收账款、应收票据和库存值的总和，减去流动负债总额，其中不包括短期债务、应付股息和所得税应付帐款。 营运资本收入占比指当期（比如 9月30日）营运资本负债表除以当期年销售额（比如截至9月30日的一个季度的报告销售额乘以4，即为全年的年销售额）

2016年第三季度调整后有效税率指所得税费用加上或者减去重组费用，除以税前持续运营的受益再加上重组费用。2015年第三季度的调整包括重组费用和收购相关的库存积压费用。这样的衡量方式可以提出调整产生的影响，直观展示有效税率的同期对比情况。

经营杠杆指当期（如2016年第三季度）营运收益变化百分比减去去年同期（如2015年第三季度）当期营运收益变化百分比的差值，除以当期净销售额较去年同期当期净销售额的变化。