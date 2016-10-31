“富士之国”静冈县川胜知事在北京与大学生对话交流

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 日本静冈县知事川胜平太近日访问北京，出席了文化、经济、体育旅游等多项交流活动。川胜知事访问北京的最后一站，是与前文化部副部长刘德有先生一起，面向北京的大学生，以互动的形式，就日本文化、日中交流、海外生活等话题进行对话。

日中交流机构此次陪同川胜知事一同访问北京。据日中交流机构的工作人员介绍，“语言，是打开不同文化大门的金钥匙”，是这次对话的主题。刘德有先生，通过自己与日语打交道，担任翻译工作等切身体会，讲述了学习语言的方法和使用语言的技巧；而有着丰富执教经验的川胜知事，则用自己留学海外的体验，与同学们分享了如何融入不同文化的心得。

川胜平太知事是一位学者出身。他毕业于早稻田大学，经早稻田研究生院后，获得英国牛津大学的博士学位，说着一口流利的英语。在担任早稻田大学教授、国际日本文化研究中心教授和静冈县文化艺术大学的校长等职位后，于2009年出任静冈县知事。

一位与会的同学感慨地说，“今天的讲座真的受益匪浅。川胜知事与刘德有老师，对于融入不同文化的经验与建议，都是十分宝贵的教诲。”这名同学还表示，川胜知事对静冈县景色的介绍，很有吸引力，“我还没有去过日本，今后去日本时，一定会去静冈一探究竟。”

静冈县旅游资源丰富，川胜知事访问北京期间，在接受中央电视台采访时就表示，“真诚邀请各位中国朋友来体验代表日本的静冈县。观赏以富士山为背景盛开的樱花，静冈县既是日本美丽自然的缩影，还是日本唯一可以同时欣赏到富士山、新干线和樱花这三大日本特色的县。”由于新干线贯穿静冈，加上富士山静冈机场与上海、武汉、南京、杭州等城市之间拥有直航航班，大大缩短了中日两国交流和沟通的距离。

另外一位同学则认为，这次讲座最大的感触，是川胜知事与刘德有先生这两位资深学者，他们讲述的每一个问题都非常精彩。这位同学还希望今后可以多开展这样的活动，增进中日两国的文化和信息沟通。

提起文化信息的沟通，其实，深受中国观众喜爱的电影作品《伊豆的舞女》就拍摄于静冈县的温泉圣地伊豆半岛。热海、修善寺、土肥、下田都是著名的温泉乡。特别是富士山，不仅是日本的象征，而且被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。如何让这些传统的文化发扬光大，如何保留自然的环境，这些都是中日两国年轻人共同需要面临的课题。

在活动会场，摆满了静冈县的传统工艺品，同学们纷纷拿出手机，留影拍照。静冈县长期以来一直与中国保持着友好交流和往来。并且从1982年起，浙江省和静冈县缔结成为友好省县，三十四年来，双方在经济、科学技术、教育、文化、体育和观光等领域保持着广泛交流。

“有关静冈县的有奖知识抢答”环节，把整个活动推向高潮，川胜知事亲自向抢答正确的同学颁发了小礼品。“今后希望在更多的地区和平台开展这样的活动，”一名学习日语的同学最后用日语说道：“大家辛苦了，谢谢。”