全面构筑面向“数据社会化”的浪潮云生态

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月26日至27日，Inspur World 2016（浪潮技术与应用峰会）在上海举行。作为大会分论坛之一，以“聚力·分享 共赢云端”为主题的合作伙伴论坛吸引了近300名来自各行业的商业领袖。浪潮在会上宣布，将在“平台及产品提供商”、“运营服务商”和“生态建设者”的新定位下，以“开放、共享、平等、共赢”的理念，依托完善的合作机制，建设包含云扩展、云迁移、云方案和云分销四大合作伙伴在内的浪潮云生态，携手合作伙伴在云端取得发展，共同迈向“数据社会化”。

“数据社会化”带来的生态变革

以信息技术为核心的新一轮科技革命正在兴起，社会发展下一步形态已经显现，数据化、智慧化都是毋庸置疑的发展方向之一。从当前的社会实践、技术发展和可预期的展望来看，整个社会将经历“互联网化”、“数据化”，最终走向“数据社会化”。

浪潮集团执行总裁袁谊生题为《“生态+” 携手共赢》的演讲中指出，当前我们正处于不断深化“数据化”的阶段，仍有大量数据还沉睡在政府、企业、个人手中，数据的共享、开放和应用程度还远远不够，距“数据社会化”未来之间仍存在巨大的鸿沟。跨越鸿沟并最终实现“数据社会化”，需要历经“数据资源化”、“数据商品化”和“数据生态化”，即原始数据通过云上的提炼、加工、整合后变成资源，再作为资产通过统一平台实现高效运行、流通，最终让社会各个领域、各个行业、各个主体都将能够基于数据创新应用、创造价值。

从浪潮的实践来看，已经看到并探索了走向“数据社会化”的实现核心——数据流通。需要以计算作为关键、以云化作为承载环境，推动数据流通，最终构建以数据为核心的广阔生态圈。

专注“平台+服务”，构建数据社会化大生态

浪潮认为，随着技术的不断升级和模式的持续创新，当前的竞争，更多的是生态的竞争是产业和生态化产业之间的能力竞争，是可持续发展手段和能不能真正满足客户需求可持续应用之间竞争。在数据社会化的愿景下，浪潮对自己的定位是“平台及产品提供商”、“运营服务商”和“生态建设者”。

以数据为中心，浪潮将融合发展四大生态圈 -- 计算+生态圈、云服务生态圈、方案融合创新生态圈以及双创生态圈。基于计算+生态圈，推动200家核心主机系统ISV打造100个以上基于浪潮主机系统解决方案，并形成浪潮云计算工程师认证体系；基于云服务生态圈，实现从接洽到落地运营各环节的紧密衔接，助力政府资源集约化，从而聚合数据，催生创新应用；基于方案融合创新生态圈，打造面向政务和企业的智慧应用，促进内部管理效率提升；基于双创生态圈，通过大数据合资公司和双创基金释放创客智慧，进一步实现数据的高效率生产和应用。

四大生态圈并非独立存在，而是相互融合发展的。通过生态圈之间的相互融合，不仅能够为合作伙伴创造更为广阔的发展空间，也能够更大程度的释放合作伙伴的潜能和活力，进而为客户提供更为完善的服务，最终实现数据生态的良性发展。

以“开放、共享、平等、共赢”的生态理念拥抱四大合作伙伴

浪潮集团副总裁王方在会上表示，建设真正的政务云，应该有一套完整的方法论，要以真正的用云为目的，而不是只以建云为目标。以此，浪潮形成了SEAT合作伙伴体系，包含了云扩展（Expand）、云迁移（Transfer）、云方案（Solution）和云分销（Agency）四大合作伙伴。

浪潮将会选择在每一个领域且志同道合的伙伴共同发展，为客户打造一个一体化的，包含了平台、应用、本地化支撑服务，以及产业发展四位一体的产业生态模型，帮助区域政府用云计算、大数据，实现政府治理结构能力的提升，实现对社会百姓的更优质服务，实现本地信息产业的快速发展。

针对云方案合作伙伴，浪潮发布了“S+”计划，将进一步提升云方案合作伙伴规模和质量，稳步强化技术方案能力，输出更为稳固强大的市场竞争力，让每个领域领先的合作伙伴在智慧的生态中享受到完善的支撑。

关于合作原则，浪潮在本次大会上也给出了明确的答案：开放、共享、平等、共赢。在这个过程当中，浪朝会坚决保障合作伙伴的利益，希望双方能够敞开心扉，同荣共辱、共同发展。值得强调的是，浪潮不仅将开放平台、技术和市场，更将开放浪潮在云计算落地推动过程当中对体制、机制、运作方法和对行业业务的理解和把握，帮助合作伙伴尽快实现转型，获取持续收益。同时，通过整合云计算大数据平台，领先的智慧城市解决方案，本地化的服务能力等各种优势资源，也将帮助客户真正获得云计算大数据带来的创新价值。

亿元基金激励计划重奖合作伙伴

在今年1月7日召开的浪潮云服务合作伙伴战略发布会上，浪潮宣布将为2016年成绩优异的合作伙伴奖励奔驰大奖。在短短不到10个月的时间里，分别有一家云迁移合作伙伴和云拓展合作伙伴超额达成指标，赢得奔驰汽车大奖。

本次大会上浪潮发布了全新的合作伙伴亿元基金激励计划，围绕着拓展合作伙伴/迁移合作伙伴等，在落地前拿出亿元支持合作伙伴快速向云服务商转移。同时，对于省部级的落地和行业应用的成功开发，以及年度销售额突破500万的云迁移和云分销合作伙伴，同样给予每个合作伙伴50万的现金奖励，而且没有个数限制，可谓尽显诚意。

“数据社会化”的趋势已经无法阻挡，面向云计算大数据的未来，浪潮将和众多合作伙伴一起，从平台、产品、服务等多个领域全面合作，共同打造一个全新的生态。浪潮秉持着开放、协同、共赢的合作态度，积极参与建设以数据为核心的生态系统，大力协助并持续推动各类联盟的壮大，实现价值链升级和数据新生态的繁荣发展。浪潮将每一个客户、合作伙伴视作构建新形态、发展新业态的合作人，共同携手迈向数据社会化。