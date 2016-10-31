吉林康乃尔采用霍尼韦尔突破性煤制烯烃技术生产塑料

霍尼韦尔UOP甲醇制烯烃（MTO）工艺通过更低的运营成本创造更高的乙烯和丙烯产率

美国伊利诺伊州蒂斯普兰2016年10月31日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证券交易所代码：HON）UOP今日宣布，中国吉林康乃尔化学工业有限公司（下称“吉林康乃尔”）已选择采用其先进的甲醇制烯烃 (MTO) 工艺技术，利用国内丰富的煤炭资源为原料生产乙烯和丙烯，即塑料的主要原料。

吉林康乃尔是全球第九家获得霍尼韦尔UOP该技术授权的公司。相比同类竞争技术，霍尼韦尔的专利技术能以更低的成本实现更高的产量。

新建生产设施位于中国吉林省吉林市，预计将于2017年竣工。投产后，它将用于把国内的甲醇资源转化为乙烯和丙烯，年产量可达30万吨。其产品将销往同一工业园区内的环氧乙烷和环氧丙烷的制造商。

霍尼韦尔UOP中国区总经理黄志明表示：“霍尼韦尔UOP先进的甲醇制烯烃工艺技术在中国的发展已非常成熟。中国未来五年内在煤化工技术上的投资预计将超过1000亿美元。相比其它甲醇制烯烃解决方案，霍尼韦尔技术能够通过最低的运营和资金成本、最少的甲醇和催化剂消耗，获得最高的乙烯和丙烯收率。”

在全球，乙烯和丙烯是生产塑料的两大最为常用的原料，年需求量增长保持在4%-5%；主要推动力在于各个国家，尤其是中国，对塑料和其它各类化学品的强劲需求。

传统烯烃生产工艺主要依赖原油资源。然而对于原油贫乏地区，先进的甲醇制烯烃工艺技术能够允许其转而利用煤或天然气等更为经济的资源来生产塑料制造的关键原料。

霍尼韦尔UOP先进的甲醇制烯烃工艺结合了UOP/海德鲁甲醇制烯烃工艺和道达尔/UOP烯烃裂解工艺，能显著提高收率和进料的使用效率。该工艺将从煤和天然气中提取的甲醇转化成乙烯和丙烯。该工艺的核心便是UOP的专利催化剂，它能够帮助生产商高效地调整丙烯和乙烯的生产比例，更好的应对产品的需求变化。此外，先进的甲醇制烯烃工艺还能提供最低的运营成本、快速高效的项目启动以及高度的运营可靠性。

吉林康乃尔化学工业有限公司成立于2006年，生产设施位于吉林经济技术开发区，主要产品包括苯胺、硝基苯、硝酸和合成氨等。此外，公司还运营一套6万立方米/小时的煤气化装置。

关于霍尼韦尔 UOP：

霍尼韦尔UOP是国际领先的专门向炼油、石化和天然气加工行业提供工艺技术、催化剂、吸附剂、加工设备和咨询服务的供应商和授权商。霍尼韦尔UOP是霍尼韦尔国际公司的全资子公司，隶属于霍尼韦尔特性材料和技术战略业务集团。集团旗下的过程控制部（www.honeywellprocess.com）是提供自动化控制系统、仪器仪表和服务的业界先驱，服务石油天然气、炼油、纸浆和造纸、发电、化工和石化、生物燃料、生命科学，以及金属、矿场和采矿行业。

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