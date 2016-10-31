CBA卫冕冠军四川品胜队赢得新赛季开门红

成都2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月29日19点30分，16/17赛季CBA联赛揭幕战正式打响，上赛季总冠军四川品胜队在四川省体育馆主场与北京农商银行展开激烈拼杀，以110:89的比分战胜北京农商银行队，赢得新赛季开门红。在比赛正式开始前，四川品胜队领取了上赛季CBA的总冠军戒指。



CBA卫冕冠军四川品胜队赢得新赛季开门红

本场比赛是CBA16/17赛季的首场比赛，而四川品胜队又是上一届的冠军队，因此与北京农商银行的这场比赛备受球迷关注。虽然在季前赛上两队已比拼过一次，四川品胜队获胜，但面对本赛季的第一场正式比赛，四川品胜依然毫无松懈，很快进入了状态，控制了全场节奏。整场比赛，双方队员拼抢激烈，四川品胜队“哈哈组合”哈达迪、哈里斯全场表现依然抢眼，刘炜、孟达、蔡晨、王汝恒等球员亦贡献了许多精彩瞬间。赛后有球迷表示，四川品胜队在揭幕战中打出了冠军队的风采，期待在新赛季品胜队能一次次的突破自我。

今年6月品胜股份正式冠名四川男篮，本次比赛也是四川品胜队在新赛季的首次全新亮相，品胜股份董事长赵国成表示，品胜队在揭幕战打出了水平，为新赛季开了一个好头，品胜选择与川篮合作正是看中他们的拼搏精神，祝愿四川品胜队在新赛季能再创佳绩。

结束本场比赛稍作休整后，11月初，四川品胜队将转战江浙，分别在杭州广厦体育馆和义乌梅湖体育馆连续征战广厦和浙江银行队，11月6日再次回到主场等待江苏同曦。期待四川品胜队带来更精彩的比赛！