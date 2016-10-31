数字王国向Micoy收购一系列互动娱乐技术专利

进一步提升VR虚拟现实技术 为现有业务创造协同效益

香港2016年10月31日电 /美通社/ -- 屡获殊荣的国际视觉特效制作公司数字王国3.0之母公司兼内容创造及拥有者数字王国集团有限公司（“数字王国”或“公司”，股份代号：547）欣然宣布，公司与美国内华达州公司 Micoy Corporation 达成协议，数字王国同意收购 Micoy 的所有知识产权，涵盖其有关互动娱乐技术业务之专利及相关商标，总代价为550万美元。

是次交易涉及的知识产权包括但不限于立体全景图像捕捉、球形立体拍摄、多面体图像化，以及图像捕捉、制作及显示。

就总收购作价而言，其中100万美元之现金代价将以公司可动用内部资源支付，余下450万美元将以通过发行及配发代价股份方式支付，公司将于未来3年以每股作价0.61港元分四次发行共57,172,131股代价股份，代价股份相当于现有已发行股份数目约0.46%及经发行代价股份扩大之已发行股份总数约0.46%。

代价股份之发行价0.61港元较股份于2016年10月28日的收市价每股0.60港元溢价1.67%；及较股份于本公告日期前最后5个连续交易日的平均收市价每股0.628港元折让2.87%。

数字王国执行董事兼行政总裁谢安先生表示：“我们对是次的专利项目收购感到十分兴奋，这标志着数字王国在促进 VR 虚拟现实技术层面上又跨出一大步。我们相信，通过结合 Micoy 的技术及我们旗下品牌既有的顶尖科技优势，有助为公司现有快速发展的业务带来强大的协同效应，巩固并进一步提升我们在全球 VR 技术市场的领先地位，创造出更多丰富的内容，以及突破性的虚拟现实新体验。”

Micoy Corporation 是一间专注开发及收购有关互动娱乐技术的获奖技术研发公司，主力开发不同的沉浸式3D环境及图像格式。Micoy 在创造3D全景数码图像方面拥有突破性的专利，投入“全息甲板”(Holodeck) 的初始研发，为虚拟体验创造未来。

是次收购完成后，数字王国将成为全球拥有全景、等距长方、球状、360度及3D投影成像硬件及软件专利数目最多的五大公司之一。

作为是次收购交易的一部份，Micoy 及其行政总裁 Don Pierce 先生将与数字王国订立一项限制性契诺协议，据此，两者将同意在完成收购事项后五年内，不与公司于发展、收购、商品化及开发与互动娱乐有关技术的业务上竞争。

此外，数字王国还将与 Micoy 订立期权协议，即数字王国获授出期权，以于完成收购事项起计之三年内行使期权收购 Micoy 于 Micoy Entertainment, LLC 的50%权益，Micoy Entertainment, LLC 为一间主力开发及将沉浸式三维球机技术商业化的公司。

关于数字王国集团

数字王国集团有限公司（“数字王国”或连同其附属公司统称“集团”）在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：547）。数字王国为多元化投资控股公司，在香港、美国、加拿大、中国内地及其他国家地区经营及投资业务，包括文化娱乐、视觉特效制作、共同制作电影业务、物业投资及贸易等。

于2013年7月，集团收购了由 Digital Domain 3.0, Inc.、Digital Domain Productions 3.0 (BC), Ltd.以及Mothership Media, Inc.组成的数字王国3.0集团。数字王国3.0集团拥有逾20年历史，是行内领先的数码制作公司，主要参与视觉特效、动画及电影制作。集团目前并透过旗下的 Immersive Ventures Inc.及 IM360 Entertainment Inc.着力建设360度直播或录像影片的数据库，致力于主流媒体和娱乐领域建立及发展虚拟现实技术（包括360度全方位镜头拍摄技术）。

2016年4月，集团完成收购由国际著名艺人谢霆锋先生成立的后期制作公司 Post Production Office Limited（PO朝霆），进一步加强其在大中华区的视觉特效和后期制作服务。PO朝霆为剧情电影、电视节目、广告、手机应用程序、网上游戏、微电影及动画提供后期制作服务。2016年6月，集团亦完成收购 Prime Focus Limited 持有余下数字王国3.0集团之股权，令集团成为视觉特效制作公司之唯一股东。未来双方亦打算积极为广告、动画及虚拟现实行业提供后期制作及视觉特效服务。

企业网站：www.ddhl.com

传媒垂询，请联络：

伟达公共关系顾问