西博会见证航空的腾飞

成都2016年10月31日电 /美通社/ -- 第十六届中国西部国际博览会（以下简称“西博会”）航空展将于2016年11月3日在成都世纪城新国际会展中心7号馆拉开帷幕。作为本届西博会航空指定承运人，成都航空有限公司将以“ARJ21飞机首飞元年”为主题强势参展。

ARJ21首飞元年活动

今年6月28日，成都航空公司航班号为EU6679的ARJ21-700飞机搭载70名乘客从成都飞往上海，标志着我国自主研制的首架喷气式支线客机ARJ21正式以成都为基地进入航线运营，这是我国民用飞机发展的重要里程碑，更是成都航空记入企业发展史的重要一笔。

ARJ21客机真身无法运抵西博会现场参展，但成都航空还是为看客们准备了各种细探它的机会。在本次活动上，不仅有关于ARJ21的视频介绍和资源发布，成都航空还将首次使用VR技术，让现场观众身临其境地体验ARJ21舱内服务和飞行驾驶。

空乘选拔大赛

作为本次成都航空参展的另一亮点，空乘选拔大赛绝对可以让现场看客们大饱眼福！由四川五所高校 -- 四川师范大学、四川大学锦城学院、四川传媒大学、四川电影电视学院、四川科技职业学院选出的50名复赛选手将会在西博会现场展开最后角逐。届时，各校拔尖帅哥美女将齐聚一堂，各展风姿，在全场观众见证下决出“十佳选手”，进入成都航空优秀人才库。直面空姐选拔，仅此一次，相信活动当天一定会火爆全场。



成都航空空乘

故事&美食&童趣，一样不能少

作为西博会航空展亮点活动 -- 飞客大会的承办者之一，成都航空还将与现场观众共同分享“成航情侣”在航班上发生的美好爱情故事和比利时手工巧克力店主夫妇的跨国之恋，并在现场制作美味的巧克力与观众分享。

此外，成都航空乘务员还将与小朋友们开展航空知识趣味问答、现场组装飞机模型等活动，加深孩子们对飞机的了解，促进航空文化的广泛传播。

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