西安杨森及上海强生制药共同在京举办第二届整合医学论坛

整合医学是医学发展新时代

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 由西安杨森制药有限公司（西安杨森）与上海强生制药有限公司（上海强生制药）共同主办的第二届整合医学论坛在北京盛大举行。会议通过汇聚国内众多领域专家，搭建整合医学研究与交流的新平台，培养各学科临床医师全面的临床思维方式和卓越的临床技能，推动我国疾病治疗的学术交流与发展。



第二届整合医学论坛

整合医学概念在国内已得到大量的关注。随着2016年中国医师协会整合医学分会的成立，多个整合医学前瞻性项目也正在进行中，包括：国内成立3个全国性HIM学术组织；建立83个HIM研究中心；举办全国性HIM学术会议；编撰HIM杂志《医学争鸣》；编辑并出版多本HIM专著，如《整合肝肠病学》等；组织编写HIM教材；成立HIM科室。

中国医师协会整合医学分会的成立体现了医学界对整合医学发展和推广应用的肯定和重视，而本次会议是继整合医学分会成立之后，众多医学界人士再次齐聚一堂，分享整合医学目前取得的最新研究成果和发展的良好契机。中国工程院副院长、中国医师协会整合医学分会名誉会长樊代明院士表示：“整合医学是顺应时代发展应运而生的，是未来医学发展的必然方向和必由之路，是引领未来的新医学体系，为患者带来更好的治疗方案。”

本次论坛重点关注整合医学在四大学科的应用与实践的研讨，包括消化、呼吸、皮肤科以及心理学科。近年来，很多常见病的发病率逐年攀升。生活水平的改善，饮食不规律导致消化系统疾病发病率高，胃肠疾病患者约占总人口的10%-15%; [1] 空气污染导致慢性呼吸系统疾病发病率升高，从2009年的1.6%升至2015年的3.1%；[2] 皮肤病在我国也较常见，发病率高，不易根治，而且治愈后容易复发。此外，工作压力大导致心身性疾病发病率高，约占综合门诊病人的1/3。[3] 基于此，此次大会就四大学科进行了专题演讲。



中国工程院副院长樊代明院士

会上，樊代明院士发表了题为《整合医学 -- 医学发展新时代》的主题演讲，同时，来自四大学科的专家在会上向与会嘉宾介绍了整合医学在相关领域的临床应用和学术研究。会议通过网络视频和微信平台的互动形式联接北京、温州、上海、杭州、南京、广州、福州、郑州、成都共计九个会场，超过1000名与会者通过线上线下同步的方式进行了深入的交流探讨。

整合医学在我国渊源已久，19世纪初起源于我国，19世纪末20世纪初才在美国和德国得到发展。虽然整合医学已存在数十年，但是整体整合医学的概念（Holistic Integrative Medicine，HIM）是近年才得到推广的。2009年美国成立了协会美国整体整合医学协会（American Holistic Integrative Medical Association, AHIMA）来推广整体整合医学。2012年，作为整合医学中国倡导者，樊代明院士将整体整合医学引入中国。樊代明院士指出整合医学是整体整合医学的简称，即从人的整体出发，将医学各领域最先进的知识理论和临床各专科最有效的实践经验分别加以有机整合，并根据社会、环境、心理的现实进行修正、调整，使之成为更加符合、更加适合人体健康和疾病诊疗的新的医学体系，即利用整合医学的思维，以人为本，还器官为患者、还症状为疾病、从检验到临床、从药师到医师，身心并重、医护并重、中西医并重、防治并重。

第二届整合医学论坛的举行是西安杨森与上海强生制药长期致力于将世界前沿的医学知识和实践推广至中国的实际行动之一。西安杨森非处方药事务及医学教育部高级总监李青博士表示：“西安杨森与上海强生制药一直致力于整合医学在中国的实践与应用。为进一步帮助临床医生了解和应用整合医学，我们希望将在未来通过多种途径渠道覆盖更多的医生。接下来，西安杨森将会与中国医师协会整合医学分会及行业专家开展更多的线上和线下的培训，推动更广泛的学术组织间交流与合作，探讨整合医学在中国的推广。此外，公司还将利用全球资源，将最新的相关理念和临床案例引入中国，加强国内外的学术探讨，从而提高医生的临床诊治水平，帮助医生更好地服务于患者并使患者直接受益。”