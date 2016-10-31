黑科技照进现实 百世双十一放大招

杭州2016年10月31日电 /美通社/ -- 曾经，一个亚马逊仓库的视频刷爆朋友圈，无数人为视频中游走在仓库里把指定货架搬运到分拣工人面前的机器人发出赞叹。双十一开幕在即，百世震撼黑科技抢先亮相。物流的未来是怎样的？无人化？智能化？柔性化？

百世云仓里最忙碌的员工

今年双十一，百世集团（以下简称“百世”）旗下百世供应链在全国85个重点城市的近160个百世云仓将参与到“狂欢大战”中。百世云仓其中位于上海的1号仓里最忙碌的身影除了员工外，还将加入在货架中穿梭不停的机器人们。这些百世与国内顶尖团队合作研发的智能化仓储机器人将在这次购物季迎来首次“尖峰大考”。

智能化仓储机器人的横空出世，会颠覆传统仓库“人找货、人找货架”的陈旧模式，实现“货找人、货架找人”。机器人在接收到订单后，通过百世智能系统选取的最优路线驶向存放货品的货架，并将其从巨大的仓储区搬运至员工配货区。配货员只要等货架被搬到面前，从电脑提示的货位上取下所需商品即可，全程不需要走动。在有效降低人工的劳力强度的同时也大幅缩短了配货时间。



智能化仓储机器人作业场景

此次投入应用的智能化仓储机器人能在负重1000KG货物的情况下实现1.5m/s的行走。强大的百世智能系统让它在遇到障碍物或同伴前灵活转身，获得专利的卡扣设计也让底盘更加稳定，完美避免了“交通事故”的发生。

令人惊叹的是，为了完成百世云仓为不同客户定制最适合的仓储智能模式目标，机器人可以利用自身的大数据分析系统和超强的学习力对任何仓库模式进行极高的适配。

机器人之外那些改变传统物流的黑科技

百世旗下百世快递承担着千万级别的双十一包裹全国各地配送的重任。随着双十一快件量连年猛增，今年百世快递分布在全国各省市的280个转运中心里，如何在提高分拣运作环节的效率的同时节约分拣人工成本成为了迫切需要解决的问题。其实早在2013年，百世就自主研发了风暴自动分拣系统用来保障转运环节的高效。

风暴自动分拣系统融合了大数据分析、云计算、智能终端、图像处理技术等多种技术，当快件在分拣线上通过系统扫描，就会按照末端地址自动进入各个不同的袋子中。该系统可以将包裹分拣准确率从全人工分拣的80%提高到99.9%以上，分拣效能提升3倍。今年双十一，百世将有33台风暴自动分拣系统在全国24个不同地区投入使用。



风暴自动分拣系统

为了优化用户体验、提升快递效率、实现线上线下的完美对接，百世为快递员倾力打造了一款名为“如来神掌”的智能APP，其中包含了快递员常用的收、签、派、查等业务功能，并且还具有移动支付、快递员社区交流等实用功能。同时，如来神掌APP还和快递员的评价系统打通，能有效监测到服务效果。目前，“如来神掌”APP已经成为18万百世快递员工作和生活中的得力助手。今年双十一，预计将有超过4000万的包裹通过如来神掌APP进行签收。

随着现代物流的兴起，科技成为决定物流企业未来发展的核心竞争力。百世作为创新型综合物流服务的提供商将会更多的技术与专利投入各种服务应用，加速智慧化物流体系的构建，改变中国的供应链物流运作模式。

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