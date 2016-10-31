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江森自控扩大中国起停电池产能以满足日益增长的市场需求

2016年10月31日 12:00 编辑： 经理人网编辑
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长兴工厂AGM起停电池产能较去年增加一倍

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 作为汽车电池制造领域的全球领导者，江森自控将进一步扩大其吸附式玻璃纤维隔板(AGM)电池产能，旨在满足中国起停汽车市场日益增长的需求。

江森自控长兴工厂
江森自控长兴工厂

江森自控位于浙江省长兴县的汽车电池制造基地近日启用了全新的AGM电池生产线，从而将该工厂的AGM年产能较去年提升一倍，超过300万电池。随着此次产能提升，江森自控长兴工厂的电池总产能已接近1000万只，成为公司在中国最大的电池制造基地，主要产品包括传统汽车富液电池、增强型富液电池和技术更为先进的AGM电池。目前，工厂的AGM电池扩产项目仍在推进中，预计将于2017年竣工，其AGM电池产能也将进一步提升。

“随着起停汽车在中国以及全球越来越受欢迎，整车厂商对AGM电池的需求也将不断增加。”江森自控能源动力业务副总裁兼中国区总经理杨时丰先生表示，“到2020年，中国将有1500万新车配置起停系统，约占年新车总量的50%。因此，江森自控正在积极扩大起停电池的产能，希望能够抓住起停汽车市场发展的迅猛势头，为客户提供最优质的产品和服务。”

江森自控预计起停汽车将在未来五年迎来高速发展，其市场份额将不断提升，到2020年，上市的大部分新车都将配备起停系统；在北美、欧洲和中国市场，起停汽车的数量将从目前的2500万辆剧增至6500万辆。起停汽车技术能够帮助驾驶者节省最高5%的油耗，且无需改变驾驶习惯，是非常容易被消费者接受的汽车节能技术。同时，起停系统最大限度地减少了对整车架构的改动，能够与传统内燃机兼容，因而所需投入的成本也相对较少。随着各国政府相继出台更为严格的燃油经济性及温室气体排放标准，越来越多的整车厂商选择起停技术来满足节能减排的法规要求。

作为起停系统的核心部件，江森自控生产的AGM电池拥有强劲的起动功率，性能出色，能够满足更高的燃油经济性及更复杂的动力需求，同时确保车主获得稳定顺畅的起停汽车驾驶体验。未来的五年，江森自控计划投入7.8亿美元，扩大其全球范围内的AGM电池产能，而长兴工厂的扩产项目也是其中重要的组成部分。

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