专家齐聚五道口，深入解读中国版CDS

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 2016年9月23日，中国银行间市场交易商协会发布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及配套业务指引文件，第一次在银行间市场推出了 CDS 产品。结合当前中国经济疲软，银行不良资产持续上升，楼市暴涨的现状，市场对在此时点引入 CDS 的评论热烈而不一。如何有效地利用 CDS 这一金融工具来持续推动我国金融体系下思维、实践操作的变革具有重要意义。在此背景下，10月29日清华五道口高管教育中心特别举办了中国信用衍生品创新与发展论坛，并邀请监管机构以及信用衍生品方面的专家就 CDS 的监管、风控等方面的问题展开深入讨论。

本次论坛特别邀请了清华大学国家金融研究院兼职研究员、清华大学五道口金融学院《资产证券化》高级研修课程责任教授郭杰群老师担任主持人。受邀参与本次论坛活动的嘉宾有：广发证券首席风险官常新功、对外经济贸易大学金融学院教授张海云、上海交通大学上海高级金融学院金融学教授严弘、环球律师事务所合伙人张昕、中拉合作基金首席风险官范希文、Long Hill Capital 首席执行官畅丁敏、纽约梅隆银行北京分行行长黄直、以及招商证券资产证券化业务负责人曹梦珲。清华五道口高管教育中心副主任刘寅老师也受邀出席了本次论坛并致辞。

对外经济贸易大学金融学院教授张海云在开场演讲中介绍了 CDS 的基本概念，回顾了海外 CDS 发展的历程以及中国 CDS 的进展，并且对中国第一代信用衍生品与海外 CDS 特点进行了一些对比。张教授提到，虽然 CDS 受到很多的诟病，可是后危机的改革措施不是简单地去取缔它，而是去改善、完善它，包括完善产品及市场的规则。

上海交通大学上海高级金融学院金融学教授严弘从学术的角度分析了一下 CDS 的外部效应。严弘教授谈到， CDS 本身引入对标的实体的债券和股票的定价都会产生影响。它会使得企业的融资能力有所增加，但是同时也加大了这些企业的信用风险。 CDS 引入改变了债权人跟借债人之间的关系，也影响了债权人信用监督的动力。 CDS 可以帮助银行降低资本金的额度，在帮助银行提高资金回报的同时也有可能加大这些金融机构的风险敞口，所以需要慎重对待。

环球律师事务所合伙人张昕律师阐述了2010年中国推出信用风险缓释工具而不是 CDS 的原因，并介绍了信用风险缓释工具 -- 信用风险缓释合约 (CRMA) 以及信用风险缓释凭证 (CRMW) 。张律师强调了 CDS 应该是一个有实需的、避险的工具，而不能成为规避监管、进行监管套利、或者规避外汇管理的工具；否则 CDS 产品的存续和发展可能会面临严重的负面影响。

作为“一带一路”国家策略一个重要的基金——中拉基金的首席风险官范希文博士特别讲解了在当前经济背景下，中国市场应该如何用好 CDS 。范希文认为 CDS 的成功会涉及三个问题：第一，非商业因素，如地方政府干预、债转股相关政策，等的权重在公司违约事件的决定因素中之占比。这些因素在一定程度上会增加确定违约事件发生的不确定性；第二，违约债务回收预期的形成机制是否清晰，是否有流动性充分的二级市场来决定回收定价；第三，监管对 CDS 的对冲作用在多大程度上予以认可，认可的具体条件有哪些。从解决中国面临的金融问题来看，范希文认为，相比较单一名称 CDS , 合成组合产品可能是更有作为的、对冲违约的金融工具。

来自广发证券的首席风险官常新功认为信用衍生品在当前中国面临一个历史机遇的新起点。常新功特别分享了广发证券在衍生品业务方面的规划，以及对行业发展的思考和建议。

在之后郭杰群博士主持的圆桌论坛环节中，对外经济贸易大学金融学院教授张海云、中拉合作基金首席风险官范希文、Long Hill Capital 首席执行官畅丁敏、纽约梅隆银行北京分行行长黄直以及招商证券融资部曹梦珲就中国 CDS 的发展和未来展开了热烈的讨论。

本次论坛得到了业内人士的极大关注，现场座无虚席，受邀嘉宾结合自身的经历向参会者做了精彩的演讲和务实的分享，使得大家对 CDS 有了更加客观理性认识。清华五道口金融学院始终关注金融领域前沿，聚焦金融市场热点，更多有关 CDS 的相关内容在学院开设的《新时代的银行家》高级研修课程中会有更全面系统的分析和介绍。