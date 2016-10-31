新型公益组织规范运作及现代化救灾发展论坛引关注

杭州2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月28日，浙江省慈善联合会成立大会暨第三届“西湖论善”活动在杭州之江饭店召开。省市领导、慈善公益业界专家、学者、公益组织及社会各界爱心人士出席了本次大会。本届“西湖论善”论坛采用主论坛+分论坛的方式展开。当天下午，由浙江省慈善联合会主办，中国狮子联会浙江会员管理委员会、浙江省公羊会公益救援促进会、杭报集团看看浙江网承办的分论坛“新型公益组织规范运作及现代化救灾发展论坛”引起社会各界关注和广泛参与，省内外数十个公益组织代表、300余名公益爱心人士、专家、学者参加了本论坛。国内公益组织管理和现代救灾领域专家做了主题演讲，分享新型公益组织优秀运作经验，探讨现代化救灾的发展方向。

公羊会创始人何军与大家分享了中国民间应急救援发展的方向和现状，并结合公羊会国内救援事件的经验，阐述了民间应急救援发展的难点、痛点与建议，引发了与会人员的共鸣与思考。

中国狮子联会监事长戴建明为大家上介绍了中国狮子联会组织特性与治理及浙江发展之路，分享了丰富实用的管理经验，总结了狮子会的创新管理模式，为浙江公益组织的规范运作提供了诸多有益的建议。

国际水域救援IRIA亚洲首位R4女教官、皮划艇世界冠军许亚萍，从自身经历出发，以“我的第二个赛场”为主题，讲述了水上救援的特点、现状和管理运作模式，提出了规范科学的水上救援组织运作管理方法。

民政部紧急救援促进中心紧急救援行业专家钱洪伟教授做了“新型公益组织规范化运营风险及现代化救灾发展趋势的若干思考”的主题演讲，探讨了民间公益组织规范化运作存在的问题和解决方案，重点阐述了国内外现代化救灾发展的现状，为未来的发展提出了科学的指导。

青岛红十字蓝天救援中心法人李延照做了“国内民间救援组织自身建设与救援响应”的分享，探讨了公益组织自身建设规范管理的经验和案列，阐述了救援响应人性化发展方向。



主承办方及嘉宾合影

在论坛交流环节，与会人员向专家和学者提出自己所关心的问题，均得到了专家详细的解答。本论坛探讨课题丰富、专业，对浙江省公益组织规范运作及现代化救灾发展做出了有益的探索，对推动浙江慈善事业的发展做出了积极的贡献。