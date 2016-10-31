Arcelik第二次被评为企业应对气候变化方面的世界领导者

伊斯坦布尔2016年10月31日电 /美通社/ -- 本着“尊重地球，方能受世人尊敬”的理念，并且凭借其环保产品和制造工艺，Arcelik A.S.第二次入选CDP（碳信息披露项目）“气候A名单”。CDP由全球在减少碳排放方面表现最出色的公司组成。Arcelik A.S.是土耳其同行中唯一入榜的公司。

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共有193家企业入选“A名单”，该榜单由资产达100万亿美元的827家投资者发起。在参与CDP气候变化项目的公司中，只有9%的公司进入“气候A名单”，Arcelik就是其中之一，该公司过去一年在减少排放和减缓气候变化方面采取的行动获得了认可。

该公司自2012年开始参与CDP项目，并且每年都获得嘉奖。继2014年之后，Arcelik再次入选“A名单：CDP气候绩效领导力指数2016”，该榜单由全球在气候方面表现最出色的公司组成。Arcelik之所以能入榜，是因为该公司致力于实现零排放目标，这是其围绕气候变化、绿色能源利用、碳定价活动制定的长期目标之一，同时其产品物流排放由独立机构审查和记录。

Arcelik致力于为应对气候变化献一份力

2011年，Climate Platform Turkey成员Arcelik A.S.签署了《2°C Challenge Communique》，旨在引起人们对这个问题的关注。自2011年起，该公司便代表土耳其私营部门参加小组讨论，并出席世界气候变化大会。该公司在世界银行和国际金融公司在华盛顿举行的“气候行动与绿色竞争力”活动中与全世界分享了其气候变化研究。Arcelik A.S.努力在环境、社会和企业管理方面做到最好，坚信开展对话对于创造更美好的未来非常重要。为此该公司参加了世界银行在缔约方会议(COP21)目标框架下主办的“气候行动对话”活动，并且参与签订了《气候行动对话准则》。Arcelik A.S.在MSCI全球可持续发展指数中获得AAA最高评级，同时连续三年入选伊斯坦布尔证券交易所可持续发展指数。