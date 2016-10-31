韦莱韬悦发布2015-2016年美股中国上市公司调研报告

赴美上市的中国公司全行业CEO现金薪酬中位水平约64万元，现金薪酬前十名CEO的平均薪酬为414万元。

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司韦莱韬悦近日发布2015~2016年《美股中国上市公司高管薪酬、股权激励与公司治理研究报告》。数据研究显示，2015年现金薪酬前十名CEO的付薪均值为414万元，较2014年均值增长近7%（2014年：388万），排名第一的付薪水平与排名第十的相差5倍左右。2015年现金薪酬前十名覆盖4个行业，其中信息技术行业占4个席位，非日常生活消费品行业占3个席位。



2015年美股中国公司CEO 总现金薪酬前十名付薪水平



2015年美股中国公司CEO 总现金薪酬前十名行业分布情况

注：CEO现金薪酬前十名公司包括搜狐、泰邦生物、中芯国际、飞塔信息、鑫达集团、晶立传媒、旭明光电、中国绿色农业、华瑞服装、新奥混凝土

2015年，长期激励仍是美股上市公司高管重要薪酬组成部分，且占比超过60%。总直接薪酬前十名CEO的付薪均值近2,500万元，其中非日常生活消费品行业占4个席位，信息技术行业占3个席位。同时，半数CEO长期激励占比超过90%，最高达99%。

2015年美股中国公司营业收入增长2.9%，净利润增长7.3%，收入增长率较去年进一步放缓，但盈利水平显著提升。

从全行业来看，2015年营业收入增长率中位值为2.9%（2014年：9%），净利润增长率中位值为7.3%，显著高于2014年（2014年：-1%）。分行业分析[1]，2015年信息技术与非日常生活消费品行业的营业收入增长率高于其他行业，增长率均在10%上下。信息技术、工业净利润增长率高于其他行业。

2015年起，SEC要求披露高管实际付薪与公司业绩相关性，两年同样本中，CEO总现金薪酬增长市场中位2.37%，略低于业绩增长。

2015年4月SEC通过议案，要求上市公司披露CEO实际薪酬支付与公司业绩的关系。未来，SEC将对高管薪酬披露要求进一步细化。基于2014-2015年共有样本，中国赴美上市企业CEO总现金薪酬增长率中位值为2.37%，高于2014年同期增长率（2014年：0.36%），略低于业绩增长。

2015年，超过90%的美股公司拥有长期激励计划，超过50%的公司进行了长期激励授予，信息技术行业的授予普及率最高。

2015年，长期激励工具组合使用率为37%，略有下降。限制性股票的单一使用率降低至28%，但期权的单一使用率提高到35%。

[1]注：此分析仅对充足样本量（样本大于等于10个）的行业进行分析

关于此次调研

2015~2016年《美股中国上市公司高管薪酬、股权激励与公司治理研究报告》调研样本为截至2016年6月30日赴美上市的162家公司，韦莱韬悦对上述公司的高管薪酬、长期激励和公司治理披露信息进行了整理和分析。

韦莱韬悦简介

韦莱韬悦（NASDAQ：WLTW）是一家领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司，帮助世界各地的客户把风险变成增长机遇。自1828年成立以来，韦莱韬悦已在120多个国家拥有39,000名员工。我们设计和提供完善的解决方案来管理风险、培育人才、实现利益最大化及增强资本的力量，让组织与个人得到有力保障，并日益发展壮大。我们以独到眼光洞察人才、资产与理念之间的重要交集 -- 这是推动经营绩效增长的动态公式。与您携手，激发潜能。更多信息，请访问 willistowerswatson.com。