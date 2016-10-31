独家保障上海马拉松 中国平安與组委会公益捐赠240万

西安2016年10月31日电 /美通社/ -- 昨晨，2016年上海国际马拉松于上海外滩金牛广场鸣枪开跑，共计38000名选手热情参与到这项国际金牌跑马赛事中。中国平安作为本次赛事唯一指定的保险保障赞助商，为所有参赛选手及工作人员、志愿者提供了全方位的保险服务，此外，平安携手上马组委会在赛后宣布，包括平安公益捐出的180万，及组委会募集到的跑友善款，共240万元将捐赠给114所平安希望小学，用于向乡村学校捐赠体育器材和开展体育支教，提升乡村小学的体育教学质量。中国平安集团总经理任汇川、上海国际马拉松赛组委会副秘书长周瑾、中国青少年发展基金会杨春雷副秘书长共同出席了此次公益捐赠活动。

身心双重保障，一揽子方案贴心关怀38000跑者

马拉松带给运动爱好者不仅是跑步的乐趣，也让身心面临极限挑战，近年来随着这项运动在国内的蓬勃发展，运动突发伤害也日益频发，因此专业的赛事保障必不可少。作为2015-2018年上马唯一保险赞助合作伙伴，中国平安为本次赛事提供全面的一揽子风险解决方案，旗下平安产险为本次参赛的38000名马拉松选手、近7000名赛事工作人员提供全方位的保险保障和志愿者服务。而在上马官方APP商城推出的“平安马拉松路跑保险”产品，还将专门为跑友跑步运动中引发的个人意外风险保驾护航，打造全天候贴心保障。此外，平安也推出了“马拉松天气指数保险”，该产品可为赛事期间恶劣天气造成的体验不佳和危险进行补偿。

除了保险保障，今年中国平安还贴心地为所有跑马拉松的成员准备了配速带、按摩区等，力求做到身心双重保障。在跑步过程中，参赛者可利用配速带，根据想要完成的成绩制定自己的配速方案，而在终点区，中国平安今年也安排了前所未有的专业拉伸服务团队，超过200位拉伸师将不停歇地服务所有参赛者，让参赛者紧张的精神和身体得到放松。此外，终点区依然提供丰富的健康补给，为每一位跑者送上姜汤和热粥，旨在每个细节都尽可能让参赛者享受到专业和细致的服务。

打造跑友金融生态圈积极践行企业社会责任

在本次公益捐赠活动上，平安集团总经理任汇川表示，上海是第21年举办国际马拉松赛，而平安与马拉松更是有不解之缘。在公司外部，从去年开始到2018年，平安连续4年赞助上马，同时也为该赛事提供独家保险保障。而在公司内部，跑步也是公司大力倡导的一种日常运动，包括平安人寿通过组织一系列以“健康行”为特色的活动，为客户及家人带去健康简单的品质生活，让整个社会充满生机与活力。而平安产险与服务于国内各大马拉松及长跑赛事的专业APP软件“马拉马拉”签署战略合作协议，致力打造“跑友金融生态圈”。平安一直希望把健康管理理念由内而外传递给公众，进而影响数亿人的生活方式。

活动现场，任汇川与上马组委会副秘书长周瑾一同将240万善款支票卡递交给青基会负责人，启动善款捐赠。周瑾表示，上马公益持续通过运动的方式，传播和践行公益。多年以来，发现运动与公益的结合产生出很好的社会效应，也希望本次通过与平安的深度合作，给更多偏远山区孩子带去快乐运动的帮助。

另外，本次公益捐赠活动上，中国平安还抽取了10位慈善名额通道报名的跑者，届时可免费体验11月28日在广州举行的中国平安希望小学足球训练营，中超冠军队球星也将亲临活动现场与孩子们互动，让公益与温暖一直延续。

相关数据回顾：

平安集团一直积极履行企业社会责任，在教育公益、环境公益领域持续投入20余年，捐赠金额近亿元。截至目前平安已在全国范围内援建了114所希望小学，并定期开展支教行动，关注边远地区儿童的全面发展；连续13年开展大学生励志计划，鼓励青年进行学术创新、全面提升核心竞争力，累计为5183名大学生颁发了近1,800万奖学金。年初发起的“让爱回家”大型互联网公益众筹，通过55万代理人和客户众筹的70多万公里里程，帮助逾1300个贫困外出务工人员和留守儿童家庭在春节团圆。