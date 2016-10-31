SGS排名“外贸企业最信赖的检测认证机构”第一位

广州2016年10月31日电 /美通社/ -- 近日，《进出口经理人》杂志社发布“2016中国外贸服务市场调查报告”。SGS在品牌影响力、服务可依赖度、专业度上得到被调查企业的综合认可，在2016年检测认证机构品牌调查结果中排名第一，继续成为外贸企业最信赖的检测认证机构。这已是SGS连续第九次位居榜首。

品牌知名度成为选择检测认证机构的主要依据

据外贸服务市场调查显示，约36.4%的外贸企业认为品牌的知名度是选择检测认证机构的主要因素。对比往年的调查数据，2015年这一选择比例为35.3%及2014年为30.3%，不难发现在购买检测认证机构服务时，品牌知名度作为重要影响因素的比例正逐年上升。SGS在2016年福布斯世界上市企业2000强排名中，位列1075位。“福布斯全球最具创新力企业榜100强”中，SGS排名靠前。显然，全球领先的检验、测试、鉴定与认证机构SGS在品牌影响力上得到了被调查外贸企业更多认可。

以质量和诚信为基准，获外贸企业信赖

近140年历史的全球检测认证机构SGS，于1991年进入中国市场，以质量与诚信为基准，以全球性优势向中国企业提供先进的检测认证技术与外贸服务，保证外贸企业产品质量安全，管理预防风险，简化准入流程、帮助中国企业将产品推向全球市场。“诚信”为SGS带来良好的品牌声誉与市场口碑。

作为在企业、消费者之间传递信任纽带的全球检测认证机构SGS，所出具的报告是产品品质安全、合规经营生产、良好社会诚信商业环境等重要参考依据。面对强烈的市场竞争，SGS坚持“诚信至上”原则，并通过价值观、培训、制度、流程来影响与全面约束全体员工的工作行为，在中国长达20多年的服务中，SGS始终保持诚信和中立的形象，使其得到外贸企业长久信赖。