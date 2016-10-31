浙江上青元电力科技张亚羽，一个质造电力安全的80后女性

绍兴2016年10月31日电 /美通社/ -- 电力作为人类文明进步的重要资源之一，推动着社会经济的快速发展，与电力相关的科技和安全设备，作为使用中的护航者，也受到越来越多的关注和重视。有这么一位年轻的女性，凭借着不懈的坚持和信念，将自己的事业与电力安全设备的质造紧紧联系在一起。

张亚羽，出生于浙江绍兴的80后女性，没有企二代、富二代和官二代的头衔，凭借着自己踏实、勤奋的行进白手起家，打造了属于自己、属于中国、属于世界的电力安全新兴事业，成为了一名“创新、努力、富有正能量”的新时代女企业家。

和每一个创业者一样，创业之初总是充满着各种挑战和抉择。面对着社会中频频出现的因电线等设备老化引起的漏电、火灾等事故，原本拥有其他打算的张亚羽毅然决定投身电力安全设备的质造行业，成立了浙江上青元电力科技股份有限公司及研究院，以自身的踏实行进，推进电力科技领域的创新发展。

创业过程中，张亚羽始终肩负着促进电力科技进步、为电力安全防护体系建设和发展提供坚强技术支撑的重要使命，带领着上青元团队奔波于中国和世界之间，学习吸取国内外先进技术，并积极开展电力技术研究、新产品研发、电力发展规划、电力技术咨询、电力技术安全评估、电力技术培训等工作，在电力安防领域攻克了一系列重大关键技术。

凭借着自身的创新之志和满满的正能量，张亚羽创办的浙江上青元电力科技股份有限公司在短短几年时间里实现了企业规模化，而她本人也作为中国优秀企业家代表，被选中随同中国国家领导人参加2016中孟经贸合作论坛、2016金砖国家峰会及中菲经贸合作论坛。

连续三次参加国家级重要活动，让这位年轻的80后女企业家感到无比荣耀，但谦卑的张亚羽内心非常明白，成绩只属于过去，面对未来这仅仅是个新的起点，只有通过更加努力的工作，在不断的创新和追求卓越中，才能早日走上国际的舞台，才能令“中国制造”转变成“中国质造”。

源于不变的初心，坚信质造的力量，张亚羽创办的浙江上青元电力科技股份有限公司及研究院始终致力于电力设施安全防护工程，为电网提供专业的绝缘、防水、防火、防腐安全解决方案。公司旗下的优电（UD）品牌及产品，凭借着不断创新的技术进步和上乘品质，为中国的电力、通信、建筑等行业在电力安全防护体系方面做出了积极贡献。

截止 2016 年上半年，浙江上青元电力科技股份有限公司已为全国范围内 14 个省，超过 100 个城市提供产品及电力安全防护，为电力系统解决了 27 座电力大楼竖井电缆的绝缘与防火问题， 38 座变电站防火与绝缘问题，317 条线路绝缘化问题，1516 座开关站绝缘与防凝露问题，并以完善的电力安全实验检测能力，在电网安全稳定运行方面发挥了重大作用。G20 杭州峰会期间，上青元更是以自身的专业性参与并圆满完成了电力安全保障工作并获嘉奖，为电力安全事业贡献着自己的力量。