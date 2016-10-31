宽带山将于11月5日举行十六周年TF划胖聚会

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 2000年，KDS宽带山论坛正式启动，此后迅速发展成为上海本土最具影响力的民生论坛之一，与南京西祠胡同、杭州十九楼、厦门小鱼儿一起成为中国本地论坛的先锋典范。



KDS请你来划胖

2016年，年满十六周岁的宽带山将于11月5日，邀请新老论坛网友，于上海浦东长泰广场举办“KDS十六周年TF聚会”。作为沪语地区的代表性论坛，宽带山特别用方言来命名了此次活动主题 --“一道来划胖”。除活动主题外，主办方也将方言文化融入到了每个主题环节当中，设置了众多有上海地方特色的小游戏，供大家尽情“划胖”。

划胖馆：感怀小辰光，记忆老上海

根据统计，KDS上22-35岁的TF占到68%，多数TF都在心里珍藏着老上海的“小辰光”（小时候），对于正步入而立之年的80后来说，在论坛上灌水是这一代人独有的上网体验，这和同时期的walkman、小霸王游戏机等共同构成了80后的群体记忆。

此次宽带山“KDS十六周年TF聚会”特别设置划胖馆，收集来大量能勾起儿时回忆的铁皮玩具、怀旧背包等，与TF们共同感怀小辰光，记忆老上海。

白相了色一（玩得嗨）

民谣吉他创作人王渊超、东方卫视《魔法偶像》九强人气选手林赟之，龙珠超人气主播美女瑞秋和慧慧都将在现场为TF们带来精彩表演。



活动表演嘉宾

劲歌热舞之外，主办方还为大家准备了诸多“小辰光”游戏，踢毽子、拍香烟牌子、花样飞镖、指压板、凹手劲……周末忙里偷闲来和小伙伴比上一把，把回忆拨回弄堂里的童年时光，寒意渐起的秋风也会变得温暖起来。

切了色一（吃到爽）

聚会自然少不了吃喝二字。活动现场有酒花儿提供的精酿啤酒，而且还有为此次聚会特别准备限量定制版的KDS精酿，不光可以在现场畅饮，TF们还可以将其带回家！

拿了色一（拿到手软）

KDS素来有发放徽章的传统，此番也特别为“KDS十六周年TF聚会”准备了划胖证，这将成为KDS论坛网友除徽章外的又一身份认证。

特别要说的是，现场还将为幸运参与者发放KDS特别定制纪念版沪牌，在上海这座“一牌难求”的城市，想必会成为大家争抢的对象。

活动信息：

入场暗号：我是来划胖的！

地点：长泰广场（金科路2889弄）

时间：2016年11月5日13:00

交通：地铁2号线金科路站4号口直达

友情提醒：想要畅饮啤酒的TF，请选择公共交通前往。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161031/0861611370-a

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