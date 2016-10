首届赛诺菲中欧MDT高峰论坛在沪召开

多学科综合协作(MDT)的中国模式

10月28日,由中欧商学院牵头主办,中国抗癌协会大肠癌专业委员会、中国医师协会外科医师分会 MDT 专委会提供支持,赛诺菲公司参与合办的"首届赛诺菲中欧 MDT 中国模式高峰论坛"在沪顺利召开。



首届赛诺菲中欧MDT中国模式高峰论坛

会上,浙江大学医学院附属第二医院张苏展教授、复旦大学附属肿瘤医院蔡三军教授、中欧国际工商管理学院蔡江南教授等参会专家共同表示:多学科综合协作 (multiple disciplinary team,以下简称 MDT) 诊疗是肿瘤治疗的重要手段,如今在欧美国家已经被普遍使用,可以使患者在短时间内获得个体治疗方案。希望此次会议可以促进 MDT 中国模式的形成,在治疗、行政和政策各层面探索解决方案。



专家合影

肿瘤治疗,MDT 更加规范、有效、经济

MDT 诊疗是以患者为中心的现代化诊疗模式,是现代医学发展的重要方向,是指不同专业不同科室的医生,通过定期举行的讨论会,对患者病情进行集中系统分析,并结合患者的疾病分期、家庭经济状况及其身体状况和心理承受能力,在权衡利弊后确定科学、合理、规范的最佳治疗方案。

“目前,MDT 是肿瘤治疗最有效的医疗路径。因为肿瘤是一种全身性的疾病,尤其是发展到中晚期会影响多个器官的功能和状态,因此治疗更需要多学科医生的参与,规范化基础上的个体化 MDT 诊疗,促进了各科室之间的协作联合,保证了每位肿瘤患者均按照统一诊治规范流程进行治疗,避免了患者反复就诊及延误治疗,并且有效减少了患者的复发,延长了患者的生存时间。”蔡三军教授介绍。

MDT 已成为多数发达国家肿瘤治疗必要手段

MDT 模式在欧美等多数国家及地区已经成为肿瘤的重要治疗方法,由于开展 MDT 诊疗时间较早,积累了丰富的经验,医院系统针对肿瘤患者的 MDT 诊疗制度也非常完善和高效。

目前欧洲65%的医疗机构实施 MDT 诊疗模式,在结直肠癌治疗方面已普遍采用此模式,美国目前也将 MDT 的概念在全美范围内进行推广,多家学会正在共同创建最佳的联合治疗直肠癌的中心。不仅如此,为保护癌症患者权益,帮助癌症患者获得最佳治疗方案,英国和法国甚至已经立法或做了类似规定,要求所有医院对于每位癌症病人都需经过 MDT 综合治疗。

欧美的经验证明,通过 MDT 诊疗,患者生存时间大大提升。以结直肠癌肝转移为例,在欧洲,采取 MDT 治疗模式后,患者的三年存活率由54.1%提升至67.5%,五年存活率由43.3%提升到49.9%[1]。

MDT 中国模式:立规、管理、奖励、专科化齐上阵

张苏展教授介绍,近年来,我国 MDT 诊疗模式在各肿瘤诊疗领域不断发展,但与国外仍存在较大差距,主要体现在:首先,实施缺乏规范化,即便在很多国家级医院,MDT 的管理和实施都存在不规范的地方;第二,对患者的甄别存在标准差异,由于医生专业和水平不同,对患者诊断和治疗方案的考虑尚有不同。第三,缺乏行政干预,没有专门的组织团队;第四,医生专科化不明确,无法实施 MDT;第五,费用和开展条件限制,其效果不能全面发挥,不能使大多数患者受益。

我国也很早意识到 MDT 在肿瘤治疗中的重要性,但中国目前的医疗体制下 MDT 模式的落地还尚有困难。比如,国外患者少,患者都以 MDT 的模式进行诊疗,无需管理手段介入,而中国患者相对多,无法满足所有患者都参与到 MDT 的诊疗模式。

近期,一项针对来自65家医院的205名专业医生的调研数据显示:目前,约三成医院尚未开展 MDT,开展 MDT 的医院中,近五成开展频率不固定,近四成没有固定的时间和场所,超过五成的医院没有为 MDT 提供管理和资金方面的支持。

无论从数据还是现实情况来看,开创符合国情的 MDT 中国模式势在必行,赛诺菲支持此次高峰论坛,也是希望可以搭建一个平台,促进临床专家和政策法规及管理的专家之间的探讨与合作,推动中国肿瘤治疗的规范化进程,促进 MDT 在国内规范的开展,寻求中国 MDT 模式行政和政策的支持。中欧商学院卫生政策研究中心是全国医院管理学术研究领域中的知名单位,对于卫生管理方面多有研究,会上,对于 MDT 在中国未来发展方面,蔡江南教授建议道:“国家和政府应该推动出具相应规范,制定鼓励措施;医院方面,可制定相关行政管理政策,明确管理任务及目标,组建专门的 MDT 管理部门;同时,制定合理的收费制度和激励措施;提高医生专科化水平,即便在综合医院肿瘤科少有分科的情况下,也要细分医生专业,以期为实现 MDT 做技术储备。”

