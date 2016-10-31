首届世界医疗机器人大会在深圳召开

科研、临床、产业紧密结合

深圳2016年10月31日电 /美通社/ -- 由世界医疗机器人协会（MRS）主办，ROBO医疗机器人研究所承办的世界医疗机器人大会于2016年10月29日-30日在中国深圳召开。中国生物医学工程学会、深圳市南山区科学技术协会、香港中文大学（深圳）、哈尔滨工业大学（深圳）协办此次会议，深圳市及南山区政府给予了大力支持。

此次大会聚焦于医疗机器人前沿产业，以科研到临床，再转化到市场为主题脉络。意在促进科研、临床、产业的应用对接和合作对接。会议针对性的邀请了科研学者、临床医生、产业公司，其中有十多位院士以及临床组委等。旨在连接整合中国乃至世界医疗机器人核心力量，让各方合作一起通过机器人及自动化相关技术的提升来变革全球医疗水平的发展。大会分设环节聚焦在热点，包含手术机器人、机器人和辅助医疗、康复机器人、人工智能和医疗机器人。

据 BCG 波士顿咨询数据，截止2016年1月，全球医疗机器人行业每年营收达到 74.7 亿美元，预计未来5年年复合增长率能稳定在15.4%；未来将形成万亿的产业链。医疗机器人领域一直是机器人领域及医疗器械产业“金字塔上的皇冠”，因其需要复杂的多学科尖端技术，又将对民生、产业带来巨大的影响和变革，这一高门槛、高价值领域又可称为医疗领域的航天工程。

机器人、人工智能的在医疗领域的应用已经开启，将有可能对现有的医疗模式及医疗生态产生一些根本性影响。同时，智能机器人的应用也可能根本上解决医疗资源（尤其是优质医疗资源）不足，分配不均的问题。

也正是介于这样的产业发展关键阶段，位于深圳的 ROBO 医疗机器人研究所申请承办了此次大会，大会主席由香港中文大学（深圳）校长、中国工程院院士、IEEE院士徐扬生院士担当，瑞士洛桑联邦理工大学机器人实验室主任、瑞士技术科学院院士 Hannes Bleuler 教授与 ROBO 医疗机器人研究所所长、国家863专家组专家孙立宁教授联合发起了此次大会，邀请了中、美、法、英、瑞、俄等10多个国家及地区的科研、医疗、产业界人士聚集深圳，共同探讨这一新产业的发展。

在此次大会安排的主题环节中，手术机器人是医疗机器人领域技术壁垒最高的，其临床要求严格。来自瑞士洛桑理工学院（EPFL）洛桑理工大学机器人实验室主任、瑞士技术科学院（SATW）院士、IEEE顶级期刊审稿人 Hannes Bleuler 教授给大家分享最新的手术机器人技术，他指出单孔手术机器人是下一代手术机器人开发及临床应用方向，难度大，市场潜力大，手术机器人将成为每个手术室的标配。另外，机器人的远程操控技术在医疗领域应用将有效解决远程医疗中遇到的问题，减少医疗的城乡等地域差异。

在世界机器人大会上，康复机器人也引发新的热潮，康复机器人的社会意义及经济价值巨大，是医疗机器领域最多企业涉足的板块。大会邀请到康复领域领军人物，美国医学科学院国际院士、国际物理医学与康复医学学会前主席励建安院士，同时瑞士洛桑联邦理工机器人实验室组长 Dr. Mohamed Bouri 也介绍了最新的下肢康复机器人方案，而民政部国家康复辅具研究中心主任、中国生物医学工程学会前理事长樊瑜波教授也参加了此次会议。

医疗机器人和人工智能是目前最热门的板块。据外媒报道，MedPeer公司近期对3700名医生进行问卷调查。结果显示，大约7成的医生认为20年内将进入人工智能医疗的时代。人工智能将极大地提高现有医生的水平，实现诊断“傻瓜化”。各大巨头纷纷布局医疗人工智能，本次世界医疗机器人大会人工智能板块吸引了前不久发布百度医疗大脑的百度医疗，IBM沃森也将同台演讲，与大家分享医疗与人工智能结合的神奇魅力。

此次大会不少嘉宾认为：在药品、传统器械产业，国内外差距较大，发展中国家很难赶上欧美上百年的历史积累及沉淀。但在医疗机器人这一新兴行业，目前中、美、欧都处于“婴儿期”，政府特别是中国政府应提早在这一领域规划，加大对研发的支持力度，实现中国健康产业弯道超车，医疗机器人将在“健康中国2030中”发挥重要作用。

大会并不仅仅只是单纯的会议形式，还带领参会嘉宾一同进行机器人手术直播观摩。该机器人手术直播由中华医学会泌尿学候任主委、中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健教授主刀。这是国内少有的、更加直观地普及新科技的机会。直播结束后，将带领参会嘉宾一同到今年9月正式开业的国家基因库参访，领略生命历史及健康奥秘。

会议同期还将于同时在深圳举办的亚太地区最大的医疗器械博览会 CMEF 进行联动，设立相关互动环节。