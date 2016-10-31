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宝龙杭州项目增至6个，持续深耕长三角

2016年10月31日 15:42 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 2016年10月29日，宝龙地产（HK.1238）以6.01亿元竞得杭州未来科技城一地块。该地块位于杭州市余杭区仓前街道，东至绿汀路、南至红卫港、西至龙舟路、北至余杭塘路。地块占地面积64389.9平米，建筑面积19.3万平米，土地用途为商业商务用地。地块形状规整，是未来科技城难得的规模地块。

该地块也是继已开业的杭州下沙宝龙广场、杭州富阳宝龙广场、杭州萧山宝龙广场，和即将在今年内开业的宝龙高端项目 -- 杭州滨江宝龙城后，以及今年七月获得的杭州大江东核心区商住地块后，宝龙地产在杭州布局的第6个项目。

宝龙地产自2013年初转战一二线城市，重点实施“以上海为中心，深耕长三角”的战略，截至目前，宝龙已在全国28个城市，布局67个项目，其中在上海布局了15个项目，在长三角地区共布局有35个项目，长三角项目数量占全国项目量的一半以上。

随着宝龙新一轮五年规划的启航，宝龙地产将坚持“1+5+N” 拿地策略，以上海为核心，在南京、苏州、杭州、厦门、福州五地，重点关注地铁上盖综合体项目，并在其他城市进行机会型拿地。未来，宝龙将继续发挥现有的品牌优势，持续关注市场机遇，以审慎而积极的态度新增土储，以实现公司持续稳健发展。

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