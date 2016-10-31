2016中超赛季结束 中国平安为冠军队颁奖

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月30日，2016中国平安中超联赛第三十轮比赛落下帷幕，中国平安集团代表与中国足协副主席容志行、中超公司董事长马成全一同在广州天河体育场为实现中超六连冠的广州恒大队颁发火神杯。

作为中超联赛的冠名赞助商，2016年中国平安在足球方面动作频频。在今年8月，为了进一步支持中国足球，平安从官方合作伙伴升级为官方赞助商，提供更强有力的保险保障。在原先“黄金腿”失能险基础上，实现保额、服务及医疗三大升级。男足升至人均保额1000万，女足升至人均保额200万，国奥升至人均保额500万。在2016年7月1日至2017年12月31日期间，平安为中国足球各级国家队的保险总保额逾14亿。

保障升级之后已经发生了两笔理赔，其中一笔为在法国集训期间受伤的女足中场任桂辛，在平安和国家队及福特宝公司积极的沟通下，理赔从准备到完成只用18小时，系升级版“黄金腿”保险的全国首例赔付。第二笔为在世预赛12强期间受伤的国足门将曾诚，整体赔付金额逾百万。

在保险之外，平安银行也开发了 “中国之队贵金属授权产品”，聘请第五套人民币、新版护照设计者沈志云设计，采用目前最顶尖的封装工艺和高浮雕工艺，以圆梦足球为主题，用于回馈球迷客户。同时，平安也携手旗下多家子公司，开展“财富运动会”线上营销，为体育迷客户提供更多增值服务。在公益方面，平安今年开启了“体育支教”的公益活动，对平安希望小学的老师和支教志愿者进行专门的足球培训并开设足球课程，还向希望小学捐赠各种足球用品及运动服装。而平安客户的孩子们，也有机会成为中超联赛的牵手球童，近距离领略平安中超的风采。

至于平安为什么要在足球方面投入如此之大，平安集团相关负责人表示，近日，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》。确立了“以促进健康为中心”的“大健康观”“大卫生观”。健康纳入经济发展全局。足球运动作为国家综合素质的体现方式之一，支持中国足球，以及赞助其它体育赛事，也是平安落实健康战略，响应国家号召的体现。

平安的健康医疗的整体布局，以医保、商保、健康管理、信息服务为发展重点，医疗机构、药品分销与零售、第三方服务为次重点。从上述四大发展重点出发，平安将着力推进健康医疗服务、医保、商保和健康云，形成健康医疗产业整体路径“四部曲”。具体表现为，在服务方一端，平安致力于搭建一站式、全流程、O2O的健康管理及医疗服务平台，线上门户是平安好医生APP，线下对接私人诊所、检测中心、体检中心、合作医院、药店等。在支付方一端，医保方面，平安立足于成为智慧高效的管理式医疗服务商，为社保提供智慧管理、智慧服务与智慧保障服务；商保方面，平安将发挥保险业务专业优势，加强风控、拓展服务、打通支付、优化保障，成为专业创新的健康保险提供商。此外，平安还正在搭建健康云平台，力图成为精准专业的医疗数据运营服务商。

平安大健康战略的线上尖刀产品平安好医生APP注册用户数首次突破1亿，成为国内覆盖率第一的移动医疗应用。其于今年五月顺利完成5亿美元A轮融资，估值已达到30亿美元。