光启2.5亿美元GCI基金二期启动全球招募

深圳2016年10月31日电 /美通社/ -- 中国科技企业在以色列设立的首个科技基金及孵化器即将展开更大规模的投资，全球投资者都将有机会参与其中。10月31日，第二届 "Hello Future" 光启全球创新者大会暨光启 GCI 基金二期启动发布会在深圳举行，本期基金规模将达2.5亿美元，在全球招募投资者和项目。

二期全球招募项目及投资者

光启全球创新共同体孵化器与基金（简称光启 GCI 基金）今年5月在特拉维夫成立。10月31日，光启集团（简称光启）宣布，光启 GCI 基金一期的投资顺利完成，总额5000万美元，分别投资了以色列智能交互技术公司 eyeSight、以色列情绪分析技术公司 Beyond Verbal、以色列视频分析技术公司 Agent Video Intelligence、挪威生物识别技术公司 Zwipe、加拿大飞行机器人公司 SkyX。

光启全球首席投资总监多里安·巴拉克 (Dorian Barak) 认为，光启 GCI 基金一期投资非常成功，投资标的都是光启考察了全球各地科技创新公司之后选出的佼佼者，而光启的技术实力、全球布局和市场地位将大大有助于被投资公司在全球尤其是亚洲拓展业务。

光启集团总裁、光启科学董事会主席刘若鹏表示，创新已经成为一项全球性的活动，凝聚全世界的创新者、致力于“设计未来、实现未来、分享未来”，这一直是光启全球创新共同体（简称光启 GCI）的使命。光启愿意与广大创新者、投资者一起，加速未来的到来。

光启宣布，光启 GCI 基金二期在全球招募投资者和项目，希望与有识之士一起孵化创新、投资未来。本期基金规模将达2.5亿美元，专注于以色列乃至全球的科技创新项目，瞄准机器人、航空、虚拟现实/增强现实、通信与物联网技术、数字健康领域，向合作伙伴开放认购，助力标的公司成为各行业的市场领导者。

巴拉克透露，基于光启前期早已在全球范围内进行技术布局，基金目前的储备项目池已拥有众多科技创新项目，可保证下一轮投资的效率与质量。

光启集团联合创始人、光启科学联席行政总裁张洋洋指出，作为首家在以色列设立投资基金和孵化器的中国科技公司，光启在以色列的布局意图，不是仅仅做单纯的财务投资，而是依托自身对于技术的深刻理解，基于对未来趋势的准确把握，而进行的科技整合。光启在全球范围的投资，之所以得到全球各地的创新者的认可，得益于光启自身强大的技术背景。

国际科技投资市场学问大

目前，中国科技企业“出海”投资成为热潮，尤其今年以来，以色列成为中国资本抢滩的价值洼地。在这次大会的高峰圆桌论坛上，张洋洋、巴拉克、Agent Video Intelligence 首席执行官伊齐克·卡坦 (Itsik Kattan) 与摩托罗拉以色列创投基金负责人奥里·伊斯雷利 (Ori Israely) 等畅谈了以色列科技创新的投资机遇与发展。

伊斯雷利表示，以色列高科技公司获得的投资，已从2012年的19.24亿美元增长到2015年的44.32亿美元，交易数量从545宗增加到了到708宗。而以色列 IVC 研究中心的一份数据报告称，2015年中国对以色列初创企业的投资达4.67亿美元，较2014年的3.02亿美元增长54%。

巴拉克也认为，中国对以色列的投资热情，已经成为以色列近年来最大的投资趋势之一，而且在人工智能、机器人、AR（增强现实）以及 VR（虚拟现实）等领域尤其活跃。为什么光启选择以色列作为技术投资的腹地？

张洋洋表示，以色列优秀的创新环境孵化出了一大批高精尖的科技公司，虽然资金的涌入使得以色列公司估值有所上升，但相比硅谷和中国很多公司而言，以色列公司仍是价值洼地。如今中国产业结构正面临升级转型，更重视高科技、新能源、生物技术、现代医药等领域，中以两国的技术、资金交流拥有非常明朗的前景。

论坛也探讨了中国投资者如何更好的融入国际创新圈。张洋洋认为，中国资本在国际科技投资市场上尚是新生力量，“短线”投资、对技术创业没有耐心的风格，要适应国际科技投资市场的特点，必须进行调整。