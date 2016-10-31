2016中国家电流通年会在杭州召开

杭州2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月26日到27日，由中国家用电器商业协会主办、浙江百诚集团股份有限公司特别协办、浙江省家用电器流通协会、北京奥维云网大数据科技有限公司、杭报集团看看浙江网协办的“2016中国家电流通年会”在杭州召开。

本届年会吸引了全国家电业品牌商、代理商、零售商、电商、市场研究机构专家、院校学者等约200多人到场参会。会议包括中国家用电器商业协会七届四次理事会议、2016中国家电互联网高峰论坛、2016中国家电流通高峰论坛、2016中国家电金筹奖颁奖盛典等四个版块内容。

中国家用电器商业协会理事长彭宝泉表示：“本届年会每一位参会人员所代表的企业，加起来的销售规模至少超过1万亿，占到市场总规模的80%左右，可以说，中国大半个家电圈的企业大咖都来了。”



中国家用电器商业协会理事长 彭宝泉

线上线下同台对话 家电行业互联网+战略起航

27日上午举行的2016中国家电互联网高峰论坛，不仅宣告了我国家电流通领域首个互联网+行业组织 -- 中国家用电器商业协会互联网专委会（全国家电互联网营销委员会）正式成立，也标志着家电行业互联网+战略正式起航。

此前，电商教父马云在月中的杭州云栖大会上宣称“电子商务将被淘汰”，并提出了“五通一平”的“新零售”模式。由天猫、京东、海尔、小熊电器、新七天等电商大咖，与百诚集团、重百电器、工贸家电及机构代表共同参与的2016中国家电互联网+高端对话，带给了参会观众不一样的精彩和收获。彭宝泉指出，全渠道转型是传统家电流通企业生存和发展的必由之路。并提出希望协会互联网专委会能够充分发挥作用，帮助更多的各地当地市场份额领先的区域家电连锁协会会员单位实施互联网+战略，加快线上线下互动融合的家电卖场O2O智慧化升级步伐。



2016中国家电流通论坛现场

群英荟聚话终端，厂商携手谋破局

27日下午举行的2016中国家电流通高峰论坛将上午“云端”的话题，拉到地上“终端”的话题，探讨传统家电流通企业在互联网+全渠道融合时代，夯实根本，应对变化，加强自主自营能力，提升服务水平和顾客满意度的“回归商业本质”转型升级路径。

在随后的主题演讲环节，各位嘉宾相继发表了有关传统家电企业互联网+战略转型、厂商协同协作、黑科技新家电、消费升级等方面的主题演讲，引发参会观众广泛共鸣。同时各位嘉宾还共同参与的2016中国家电流通高端对话，则共同探讨了互联网+全渠道零售时代，厂商如何协调、协作、协同，联手破局等深层次的话题。

家电行业奥斯卡，家电卖场琅琊榜

素有家电行业奥斯卡之称的2016中国家电金筹奖颁奖盛典，不仅揭晓了2016中国家电年度人物大奖、全国百城万店推荐产品、畅销品牌大奖以及2016中国家电金牌店长奖，还将隆重揭晓了中国家电30年巾帼英雄奖榜单，并正式公开发布了家电流通行业琅琊榜之称的2016中国家电流通行业百强榜单。

余音更在绕梁外，相约明年再聚首

中国家用电器商业协会理事长彭宝泉表示：“2016中国家电流通年会的成功举办，不仅是协会发展史上具有里程碑意义的大事，也是我国家电流通行业把握当下，面向未来，加快互联网+战略转型步伐，推动企业转型，行业升级的行业发展史上的一件具有转折点意义的大事。协会愿与全国家电同行携手并进，共同努力，为开创我国家电行业更加美好的未来而共同奋斗，不懈努力！”