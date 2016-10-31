中投牛人汇：从养老金入市，看近期股市走向

深圳2016年10月31日电 /美通社/ -- 千呼万唤始出来，10月25日，人社部新闻发言人李忠：将启动养老保险基金投资运营。目前，已有广东、山东两省份将部分养老金结余委托给全国社保基金理事会投资运营。

养老金这支“新国家队”入市，除了能实现基金保值增值及有利于盘活财政存量资金外，亦对A股市场起着长期性的利好支撑。作为全国老百姓的“养老钱”资金流充足，对投资市场环境要求比较高，具有很强的很低风险偏好，追求安全第一。因此，养老金入市既能促进股票市场步入健康的轨道，又能带动更多的优质资金入场。

尽管过去三季度A股市场横幅震荡，市场热情较低，但近期却迎来养老金入市、楼市调控、深港通开通等利好消息，这无疑是A股市场转暖的信号。面对新拐点，投资者要想在股海中获得红利，需紧抓机会。在当前楼市降温、股市升温的关键节点上，由腾讯财经主办，中国中投证券担任独家合作券商的“天下牛人汇”投资大赛-中投赛区暨“中投牛人汇”于10月31日正式鸣锣开赛。“中投牛人汇”是面向中国中投证券客户的实盘投资大赛，所有在中国中投证券开立账户的客户均可报名，账户资产不低于两万元的客户可正式参赛成绩计入排名。报名参赛门槛低，且正值投资练手好时机，中投赛区自然备受瞩目。(点击即可进入大赛专区: http://finance.qq.com/nrh/zt.htm)

“中投牛人汇”比赛分为初赛和“天下牛人汇”总决赛2个阶段，初赛时间自2016年10月31日至2017年3月3日（共17个比赛周），所有参赛选手均使用自有账户和自有资金参赛，自负盈亏，同时不设置仓位限制及交易品种，比赛成绩只计算选手账户内的A股，这无疑是对参赛者操盘实力真枪实弹的考验。针对不参赛仅围观的观众，大赛为观众提供了高手订阅服务。通过“掌中投”APP实时订阅围观喜爱的选手，获得最新一手资讯，领悟投资技巧。

“中投牛人汇”赛区设置了多重奖励：包括但不限于营业部赛区奖励、七大片区赛区奖励、九大建行特色赛区奖励、全国（整体）赛区奖励等，最高奖金10万元，前5名选手可获得前往美国华尔街参加高端投资培训资格！期待实力选手一一斩获。初赛前十强选手将晋级总决赛，会和“腾讯牛人汇”、“联盟牛人汇”等赛区共20位顶级高手，共同角逐“天下牛人汇”总冠军的荣誉及20万元现金＋100万模拟盘资金收益权奖励，最终“天下牛人汇”总决赛的冠军选手将有可能收获120万元的巨奖。

此次腾讯财经与中国中投证券两大权威机构携手推出的“天下牛人汇”投资大赛-中投赛区暨“中投牛人汇”，为广大网友提供了交流竞技的平台,传播先进价值投资理念的同时，传授规避风险的投资技巧，让广大投资者更加客观全面地认识投资规则、机会和风险，历练出最扎实的实战投资技巧。