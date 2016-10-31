IT运营新世界大会力促开放协作的IT运营生态

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 互联网和云计算的冲击，加速了企业IT组织的演进过程。10月28日在北京召开的第一届“IT运营新世界大会”为企业搭建了有关IT运维和IT运营的管理、技术和实践经验交流分享平台，打造企业IT领域开放、协作的IT运营生态，分享真实经验，推动技术合作，让更多的企业不仅实现以“稳定、可靠、安全”为主题的IT运维，同时，还要稳步迈向以“体验、效率、效益”为核心的IT运营新境界。大会的划时代意义吸引了IT领域各界专家们的一致关注。招商银行信息科技部副总经理高旭磊、恒丰银行科技部总经理张晓丹、中国民生银行信息科技部生产调度中心副主任毕永军为本次大会做了精彩演讲。中国人民银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、中国光大银行及多家城商行、农商行领导均受邀出席了本次大会。除银行业，本次大会还邀请了中国电信、中国移动、保险和券商等多位行业专业人士共同出席。

过去在企业中，IT运维更多关注IT系统的安全稳定运行，最终目的是为企业提供可靠的IT基础架构。而现代企业必须构建安全稳定运行为目的的IT基础架构，同时要兼顾引入新技术、新理念去帮助企业快速扩展规模、提高效率、降低成本以塑造行业性的技术壁垒，这也是IT运营的核心意义。进一步的，IT运营管理的目标还要塑造对业务部门输出商业价值的能力，帮助现代企业的业务组织获得更实时的情报、更敏捷的技术重组能力以及对运营风险的掌控把握。



天旦在第一届IT运营新世界大会上展示IT运营相关解决方案

上海天旦网络科技发展有限公司（以下称“天旦”）一直以来是IT运维领域的创新与先行者。为了帮助用户在IT中探索到更大的价值，天旦联合北京优锘科技、博睿数据等国内ITOM 领域的领先厂商共同发起并创建ITOM联盟，汇聚IT运营全产业的有识之士，共同探索从IT运维迈向IT运营的变革之路。ITOM联盟的成员企业不仅专注于不同的垂直领域，更成功服务众多重视IT运营并走在同行前列的企业，并在此过程中对企业IT组织的演进积累了更深刻的理解。本次IT运营新世界大会便是ITOM联盟首次举办的主题会议。

500多位ITOM领域的专业人士在大会上畅所欲言，他们的交流涵盖宏观的行业展望、具体的技术讨论、多年积累的实战经验。天旦一直倡导IT不是运维而应该走向运营的理念，公司联合创始人兼CEO杨光辉认为，IT正在成为引领业务创新的战略力量，IT运营管理的核心意义是塑造现代企业的竞争力，推动企业发展。他在以《建设IT运营战略导航》为主题的演讲中指出，从IT运维到IT运营的转变过程中，建立IT导航能力成为必要的一环，并阐述了运用实时数据，构建敏捷运营方法方面的经验和实践。



天旦联合创始人兼CEO杨光辉在第一届IT运营新世界大会上发表主题演讲

杨光辉表示，正是因为IT运营管理的终极意义在于企业发展和竞争优势的塑造，所以IT运营管理并不单单从技术出发管理IT技术本身，尤其要关注企业应用的运行、变动情况，关注企业业务的运转和推进状态，为企业战略和战术的部署提供直接的驱动力。

来自ITOM服务商的理念和方案为企业带来全新的IT运营理念和技术，来自部分企业的实战经验则给其他企业以借鉴。银行业是对信息化要求非常高的一个行业，监管、行业趋势和自身发展的需求都对银行的IT水平提出挑战。而来自银行业嘉宾的现场分享，为大会带来了不少珍贵的干货。



中国民生银行信息科技部生产调度中心副主任毕永军在第一届IT运营新世界大会上发表主题演讲

中国民生银行信息科技部生产调度中心副主任毕永军负责民生银行IT运维管理平台的设计和建设，他立足于民生银行在IT运维领域的成果，分享了如何构建多层次立体化的监控体系，从而实现及时预警，持续跟踪运维指标；促进流程落地，持续优化流程；规范执行动作，降低误操作风险；提高运维效率，加快事件处理速度。而招商银行信息科技部副总经理高旭磊以“科学+艺术，运维到“云”营”为主题发言。同时，恒丰银行科技部总经理张晓丹则在现场与大家谈起了“开放创新，打造高效运营的金融云”的那些事。

从IT运维到IT运营，意味着ITOM领域的一次全面升级。为了推动IT运营生态的建立，产业链各方需要开放协作。在大会上，ITOM联盟推出“新一代IT运营管理平台的技术框架”，为计划实施IT组织变革的企业给出完整的技术思路和方案。

作为本次大会的核心发起力量之一，天旦在现场的演讲与展示区域中与各界精英充分交流，所受到的高度赞誉让天旦更加信心饱满。从IT运维到IT运营，天旦会将十余年来在国内外IT领域的成功经验付诸于探索，与更多的厂商、业界伙伴共同推进ITOM领域的成长与飞跃，让IT真正成为企业无与伦比的竞争力。