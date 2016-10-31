跨境母婴电商洋屯儿APP上线，宣布成立跨境正品同盟会

杭州2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月28日，杭州唛客网络科技有限公司在杭州举办媒体见面会，宣布由公司自主研发的APP -- 跨境母婴电商平台“洋屯儿”正式上线运营。



发布会现场正式成立跨境正品同盟会

“洋屯儿”APP正式上线运营

“洋屯儿”创始人兼CEO王哲伦先生是一位新西兰华侨，2009年在新西兰创办了MASCOT COMMERCE LIMITED公司，为澳大利亚、新西兰等国家的大型超市集团供应奶粉、食品、日化用品等商品，是目前新西兰最具行业影响力的渠道经销商。

2015年10月回国创立了杭州唛客网络科技有限公司，着力打造跨境母婴电商平台“洋屯儿”。目前“洋屯儿”已经在新西兰、德国、日本、美国、台湾地区建立了五大海外仓，其中新西兰仓是具有RMP资质的智能风险管控仓；并针对中国母婴市场需求配备了丰富的正品厂商资源。

“洋屯儿”所有商品全部由海外仓直邮发货，坚持正品是“洋屯儿”的第一大原则，王哲伦先生表示希望“洋屯儿”正式上线后能为国内消费者提供一个安全可靠的跨境母婴电商平台，通过平台在海外的仓储优势和厂商资源优势，为国内消费者提供丰富的、安全的、实惠的海外正品，满足中国母婴市场的多方面、多层次的消费需求。

跨境正品同盟会成立

10月28日当天，在相关杭州政府部门的见证下，“洋屯儿”宣布与海狐海淘等多家跨境电商平台共同成立了跨境正品同盟会。

跨境正品同盟会将以“坚持正品、坚持原产原装直邮”为宗旨，与国内消费者心中高口碑、高信任度的跨境电商平台共同推进中国跨境电商行业发展。另外，跨境正品同盟会将成立监督部门，邀请法律人士、社会公知和热心消费者，监督跨境正品同盟会的承诺和质量，同时以集体力量帮助消费者在跨境商品的质量问题上进行维权。

跨境正品同盟会将为跨境电商行业树立一个新的标杆，为国内消费者提供真正的跨境商品。

推出跨境旅行节目《鑫鑫带你游世界》

在新闻发布会现场，“洋屯儿”创始人兼CEO王哲伦先生宣布与旅游卫视、弘鑫影业达成战略合作，共同推出的大型跨境旅行节目《鑫鑫带你游世界》。本节目将在2017年国内几大卫视以及各网络平台重磅播出。



鑫鑫带你游世界现场签约仪式

《鑫鑫带你游世界》是一档以纪录片形式拍摄的跨境亲子旅行节目；节目第一季“洋屯儿”以公开报名、投票的方式选取5组中国家庭跟随美女导演、主持人孙鑫一起前往新西兰拍摄。途中孙鑫将带领亲子家庭共同记录下旅行中的美食、美景以及当地的风土人情。该节目总制片人、金牌制作人康弘表示，节目拍摄过程中会把新西兰最真实的一面展现给大家，特别是新西兰的一些特色产品，相信每一期的节目内容，都会让所有观众朋友耳目一新。

发布会上，旅游卫视总裁韩国辉表示，未来旅游卫视将继续与“洋屯儿”合作，为观众朋友呈现出新西兰美丽的自然风景以及独特的人文景观。

向上影业总裁兼CEO肖飞也表示通过这次参加“洋屯儿”举办的跨界产业论坛，对跨境电商产业有了更多的认识和了解，希望未来能把电影和跨境电商产业完美结合达到合作共赢的目的。

另外，这次的跨境产业论坛也得到了杭州当地各级政府的大力支持，相信在不久的将来“洋屯儿”以及跨境行业必将在国内大放异彩。