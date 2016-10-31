玛氏公司荣膺“2016全球最佳跨国工作场所”称号

连续六年上榜全球25强，排名升至第12位

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 玛氏公司宣布连续第六年荣膺“全球最佳跨国工作场所”前25强，今年排名升至第12名。构建欣欣向荣的职场文化是玛氏公司的首要任务之一，从实践“玛氏志愿者行动”到一流的职业发展项目，玛氏致力于创建一个能够激发同事自豪感及倡导终生学习的工作环境。

最佳职场评比是基于所有同事对他们的工作、上级经理、同事、培训机会，以及对职场和生活平衡程度等因素的评估而开展的。今年，有近4100家公司具备最佳职场的评选资格，竞争较往年更为激烈。

“玛氏同事和‘五大原则’引领的独特文化是我们成功的关键因素，” 玛氏公司人力资源副总裁 Eric Minvielle 表示，“无论是在职场还是生活中，全球各地的玛氏同事们有机会为身处的社区作出专业化和个性化的改变。我们非常荣幸能够上榜，同时也非常自豪能够有此成就。”

目前，玛氏的多项成就已经获得了各界的认可，包括：我们的培训和发展项目，玛氏回馈社区项目，如“玛氏大使计划”和“玛氏志愿者行动”，以及玛氏同事对工作本身的自豪感。

多年来，玛氏也同样在20余个国家和地区登上当地的“最佳职场”的榜单。这些国家和地区包括：澳大利亚、巴西、中美洲及加勒比、智力、丹麦、法国、德国、大中华区、希腊、爱尔兰、意大利、日本、韩国、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国和美国。