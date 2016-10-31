凯斯纽荷兰工业集团收购Kongskilde农机品牌

伦敦2016年10月31日电 /美通社/ -- 凯斯纽荷兰工业(CNH Industrial N.V.) (NYSE: CNHI /MI: CNHI)今天宣布签署协议，收购丹麦集团Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.)旗下负责草业与耕作农具业务的Kongskilde Industries部门。该部门致力于为包括Kongskilde、Overumh和JF在内的各个品牌提供涵盖耕作、播种以及牧草与青贮领域的农具开发和制造解决方案。

本次收购包括移交与Kongskilde Industries耕作、播种以及牧草与青贮饲料活动相关的资产。该部门的制造业务包括位于波兰和瑞典的两个欧洲工厂。这项交易还需满足惯例成交条件，包括监管机构批准。

得益于与DLG A.m.b.A.签署的这项协议，凯斯纽荷兰工业的全球农机制造品牌纽荷兰品牌(New Holland Agriculture)将经历一次重要的产品组合扩展，加强其耕作、播种和牧草产品的供应。纽荷兰在牧草设备领域拥有悠久的领导地位，其业务可追溯至1940年面向美国农民推出的首台自动捆结式捡拾打捆机，这是牧草收获领域的一次重大突破。如今，纽荷兰已成为牧草设备全球领先品牌，同时也是北美牧草设备行业的领导者，拥有完整的适用于农业、乳业和畜牧业等各个行业的牧草设备产品线。

凯斯纽荷兰工业首席执行官理查德.托宾（Richard Tobin）表示：“我们为Kongskilde、Overum和JF有口皆碑的产品与品牌加入凯斯纽荷兰工业感到无比自豪。我们希望巩固这些值得骄傲的传统遗产，并通过我们遍布全球的销售网络，显著拓展其产品市场。”

通过这项协议，纽荷兰将能够为其全球客户提供更具创新性与全面性的设备解决方案，满足用户在耕作、播种和牧草领域的农业需求。同时，该协议也可以增加商业机会，为纽荷兰经销商网络提供一个扩展的多元化产品系列。

凯斯纽荷兰工业集团（纽交所代码：CNHI /米兰证券交易所代码：CNHI）凭借其多年的行业经验，丰富的产品门类与遍布全球的业务网络，已成为全球装备制造行业的领军企业。公司旗下汇集了多个工业领域内的国际主流品牌：凯斯（Case IH）、纽荷兰（New Holland Agriculture） 和 斯太尔（Steyr）（拖拉机和农业机械领域）；凯斯（Case）和 纽荷兰工程机械（New Holland Construction）（工程机械领域）；依维柯（Iveco）（商用车领域）；Iveco Bus 和 Heuliez Bus（公共汽车和客车领域）；Iveco Astra（采石和工程车辆领域)；Magirus（消防车辆领域）； Iveco Defence Vehicles（防务和民防车辆领域）；菲亚特动力科技（FPT Industrial）（发动机和变速箱领域）。更多信息，请访问公司网站：www.cnhindustrial.com

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