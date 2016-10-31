2016上海国际马拉松赛鸣枪 兴业银行倡导运动“趣”主张

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月30日早上七时，“2016上海国际马拉松赛”在上海外滩金牛广场鸣枪，由近1300名马拉松爱好者组成的“兴业活力乐跑团”再次成为上马跑道上一道亮眼的风景。作为上海国际马拉松赛荣耀赞助商、官方合作伙伴和唯一指定合作银行，兴业银行秉持“金融创造健康生活”理念，为上马赛事提供的全面服务，在3.8万名跑者面前打造了特色鲜明、趣味十足、充满活力与人文关怀的零售银行形象。



上马现场跑步盛况

兴业银行与上海国际马拉松赛主办方签署了长达五年的战略合作协议，2015年开始强势助阵“上马”系列赛事，是该赛事开赛以来赞助时间最长、级别最高的金融企业。

自首次参与上海“半马”以来，从“健康财富一起跑”到“趣跑趣生活”再到“一起趣，跑起来”，作为“金融+体育”营销的先行者，兴业银行以客户为中心，升华跨界合作理念，在深度诠释“物质财富、健康财富”服务愿景的基础上，今年着力将金融创新与广大跑友的运动之“乐”紧密相融，提倡“财富+健康+快乐”的运动“趣”主张，借助赛事与跑者深入交流，为跑者提供更具针对性的服务，让更多人享受运动乐趣。

“红毯级”贵宾礼遇，是兴业银行在本届“上马”与跑者情感互动的倾力之举，涵盖为跑者提供专业训练场地与教练、订制跑步速干衣与肌效贴，组建“金融兔子团”开展陪跑定速参照，配置世界顶级运动康复和理疗设备 Compex 的仪器以供选手体力充电等。值得一提的是，该行还为参加上马的跑者专门定制了 “悠悦住行”专享计划 -- 满足条件的客户可以优惠价入住赛事起点附近的精品酒店，并有机会获得机场接送优惠券，缓解跑者云集带来的出行、入住不便等问题；今年完赛的选手在终点还接到了由60多名兴业银行 VIP 客户子女组成的“兴业小马达”志愿队奉上的完赛“礼包”，不仅为青少年创造了一次体验“志愿者”服务的机会，也为选手们送上了暖心的祝贺与鼓舞。

就在不久前，兴业银行立足支付结算功能，牵手全球GPS一线制造商、可穿戴设备制造商Garmin（佳明），推出了新一代可穿戴移动支付产品 -- 国内首款高端移动支付运动手表，在知名的 Garmin Forerunner 235 系列产品基础上加载了移动支付功能，使其具备“随时随地”支付的便利性。用户只需将表盘贴近带有银联闪付标识的机具（如POS机、自动售货机、ATM等）感应区即可完成支付交易。此外，该款手表还具备腕式光学心率技术，可支持跑者每天24小时不间断监测记录心率，还有其他一些实用功能，譬如支持 Connect IQ 个性化设置、健身追踪、智能通知等，给予跑者更多贴心关爱。现在已有上百名客户申请体验这一功能强大的移动支付运动手表。而其“前身”-- “兴动力”移动支付手环早已成为深受运动爱好者青睐的明星产品，上市一年半发行量即超百万。



兴业微笑服务助力上马

本届“上马”参赛者中，近1300人规模的“兴业活力乐跑团”格外醒目，由兴业银行遍布全国各地的客户组成。“兴业活力乐跑团”成员目前已有万人。日常，兴业银行主要通过俱乐部形式组织团员们跑步、交流、联谊；创建 “兴业活力乐跑团”微信公众号，为跑团成员收集、整理赛事资讯、活动花絮、跑者故事、运动常识等各类实用、生动的信息；赛事全程为跑团成员提供赛事直通名额、赛前训练指导、赛间装备补给、赛后机能恢复等各项权益。当然优质的金融服务是本质核心。例如，为跑团成员提供财富管理咨询，针对有出国旅游、留学、移民需求的跑者，兴业银行为其提供配套的贷款、借记卡、信用卡、海外开户见证等一站式综合金融服务方案，办理流程简单、高效。