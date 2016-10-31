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2016上海国际马拉松赛鸣枪 兴业银行倡导运动“趣”主张

2016年10月31日 17:59 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月30日早上七时，“2016上海国际马拉松赛”在上海外滩金牛广场鸣枪，由近1300名马拉松爱好者组成的“兴业活力乐跑团”再次成为上马跑道上一道亮眼的风景。作为上海国际马拉松赛荣耀赞助商、官方合作伙伴和唯一指定合作银行，兴业银行秉持“金融创造健康生活”理念，为上马赛事提供的全面服务，在3.8万名跑者面前打造了特色鲜明、趣味十足、充满活力与人文关怀的零售银行形象。

上马现场跑步盛况
上马现场跑步盛况

业银行与上海国际马拉松赛主办方签署了长达五年的战略合作协议，2015年开始强势助阵“上马”系列赛事，是该赛事开赛以来赞助时间最长、级别最高的金融企业。

自首次参与上海“半马”以来，从“健康财富一起跑”到“趣跑趣生活”再到“一起趣，跑起来”，作为“金融+体育”营销的先行者，兴业银行以客户为中心，升华跨界合作理念，在深度诠释“物质财富、健康财富”服务愿景的基础上，今年着力将金融创新与广大跑友的运动之“乐”紧密相融，提倡“财富+健康+快乐”的运动“趣”主张，借助赛事与跑者深入交流，为跑者提供更具针对性的服务，让更多人享受运动乐趣。

兴业银行零售银行总部副总裁严学旺（右一）亲临现场为选手颁奖
兴业银行零售银行总部副总裁严学旺（右一）亲临现场为选手颁奖

“红毯级”贵宾礼遇，是兴业银行在本届“上马”与跑者情感互动的倾力之举，涵盖为跑者提供专业训练场地与教练、订制跑步速干衣与肌效贴组建“金融兔子团”开展陪跑定速参照配置世界顶级运动康复和理疗设备 Compex 的仪器以供选手体力充电等。值得一提的是，该行还为参加上马的跑者专门定制了 “悠悦住行”专享计划 -- 满足条件的客户可以优惠价入住赛事起点附近的精品酒店，并有机会获得机场接送优惠券，缓解跑者云集带来的出行、入住不便等问题；今年完赛的选手在终点还接到了由60多名兴业银行 VIP 客户子女组成的“兴业小马达”志愿队奉上的完赛“礼包”，不仅为青少年创造了一次体验“志愿者”服务的机会，也为选手们送上了暖心的祝贺与鼓舞。

就在不久前，兴业银行立足支付结算功能，牵手全球GPS一线制造商、可穿戴设备制造商Garmin（佳明），推出了新一代可穿戴移动支付产品 -- 国内首款高端移动支付运动手表，在知名的 Garmin Forerunner 235 系列产品基础上加载了移动支付功能，使其具备“随时随地”支付的便利性。用户只需将表盘贴近带有银联闪付标识的机具（如POS机、自动售货机、ATM等）感应区即可完成支付交易。此外，该款手表还具备腕式光学心率技术，可支持跑者每天24小时不间断监测记录心率，还有其他一些实用功能，譬如支持 Connect IQ 个性化设置、健身追踪、智能通知等，给予跑者更多贴心关爱。现在已有上百名客户申请体验这一功能强大的移动支付运动手表。而其“前身”-- “兴动力”移动支付手环早已成为深受运动爱好者青睐的明星产品，上市一年半发行量即超百万。

兴业微笑服务助力上马
兴业微笑服务助力上马

本届“上马”参赛者中，近1300人规模的“兴业活力乐跑团”格外醒目，由兴业银行遍布全国各地的客户组成。“兴业活力乐跑团”成员目前已有万人。日常，兴业银行主要通过俱乐部形式组织团员们跑步、交流、联谊创建 “兴业活力乐跑团”微信公众号，为跑团成员收集、整理赛事资讯、活动花絮、跑者故事、运动常识等各类实用、生动的信息；赛事全程为跑团成员提供赛事直通名额、赛前训练指导、赛间装备补给、赛后机能恢复等各项权益。当然优质的金融服务是本质核心。例如，为跑团成员提供财富管理咨询，针对有出国旅游、留学、移民需求的跑者，兴业银行为其提供配套的贷款、借记卡、信用卡、海外开户见证等一站式综合金融服务方案，办理流程简单、高效。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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