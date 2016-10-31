《铁拳美少女养成记》完美收官 映客树立直播行业新标杆

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月29日，国内首档直播格斗综艺节目《铁拳美少女养成记》完美收官。这档映客出品的直播综艺节目自上线以来表现就十分亮眼，创新性地将综合格斗训练搬上直播，将主播从小白到格斗女神的训练之路真实地呈现在观众面前，从一众直播内容中脱颖而出；同时，在强大的技术助力下，突破了手机单一屏幕的局限，极大地丰富了观众的视听体验。毫无疑问，《铁拳美少女养成记》为直播行业树立了新的标杆，高质量的直播综艺节目将引领直播新潮流。

收官之战精彩纷呈 主播虽败犹荣

10月29日的收官之战是映客主播静公子第一次挑战无限制五分钟综合格斗，而且面临的是曾获得过全国散打冠军、“武林笼中对”对抗赛的冠军林荷琴，压力可想而知。不过经过80天高强度、快节奏的训练，已经把“挨打”当作“家常便饭”的静公子在开赛前顶住压力，表现得十分镇定、有自信，一袭红色战袍，颇有大将之风。在三个回合的对战中，面对强大的对手，静公子也将这80天里学到的技巧完美地发挥出来，在对手的压制下挥出了漂亮的重拳，即使在最后一个回合体力严重不支，她依然凭借自己的强大意志在无数次被打倒后重新站起来，她的努力有目共睹，无奈实力差距过于悬殊。

其实，映客主播静公子作为一个刚入门的小白，敢站上终极对战的拳台，将自己学到的技巧发挥出来，就已经是胜利了，这份勇气赢得了观众的喝彩和对手的尊重，林荷琴在比赛结束后鼓励静公子：“我觉得你应该继续练下去，以后或许可以去打职业”。

《铁拳美少女》数据亮眼 主播深情“告白”观众

一直以来，观众的鼓励是映客主播静公子支撑下去的最大动力，“谢谢你们从第一期开始一直陪伴我，我特别特别舍不得你们”，在最后一期节目中静公子也对观众们深情“告白”：“每当我快撑不住的时候，一转头看到你们的刷屏，我就有了继续战斗的力气。”拳馆内播放的《Don't Say Goodbye》或许是对双方心情的最佳注解。

80天，40期节目，将零基础的美女主播训练成所向披靡的格斗女神，兼具直播的互动性、真实性与综艺节目的趣味性，怎么看都是一个不可能完成的任务，但是映客的直播秀《铁拳美少女养成记》节目组做到了。从数据上看，它秒杀了一众直播内容，8月8日首播观看人次即突破34.27万，在长达80天的节目周期中成为映客的热门“钉子户”，根据映客官方数据统计，截至到最后一期累计观看量高达767.06万次，累计映票数量高达352.7万。

现象级直播综艺开启直播新纪元

原创、优质、专业的直播内容将成为直播行业新标杆。作为直播界首档自制PGC直播秀，《铁拳美少女养成记》的出现丰富了直播内容，从观众的反馈和数据来看，这样的成长类正能量直播颇受欢迎。

作为直播领域第一梯队的领导者，映客拥有1.3亿的下载量、1500万的日活用户，一直以来，都是直播行业新玩法的领导者。当其他平台都还在用横屏方式进行呈现时，只有映客在竖屏互动性上做到了极致，《铁拳美少女养成记》通过先进的“即时互动技术”和“手机竖屏多屏切换技术”创造出可以媲美电视综艺的质感，一举将手机屏幕的限制打破，为观众带来了更加丰富的视觉享受。映客对新技术的应用，给内容呈现带来了更多的想象力，创造出更多新玩法，堪称直播行业的标杆。