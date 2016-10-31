微鲸电视获中国红点奖“好设计”唯一金奖

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月30日，由全世界最有影响力的设计竞赛之一、国际知名创意设计大奖德国红点所发起的中国红点奖 -- 中国好设计奖，颁奖典礼盛大召开。微鲸电视，从来自12个国家及地区的2000件提名产品中脱颖而出，不仅以W49 TV互联网电视一举斩获金奖，其W78天幕电视和鱼眼智能摄像头，也拿下了好设计优秀奖，获得好设计奖品牌标志授权，可谓是硕果累累。



微鲸W49 TV斩获中国好设计金奖

中国好设计奖简称CGD，创办于2015年，是由拥有六十年国际顶级设计奖项运作经验和设计资源的德国红点奖机构，所发起的针对中国的全新国际化设计奖项。CGD的获奖者，在获得国际声誉的同时，也将获得巨大的市场推广机会，首届评选时即吸引了数以万计的优秀设计作品，一决雌雄，最终，乐上诚品、本来设计等著名品牌，以强悍实力突出重围，拿下好设计奖最高荣誉金奖。

在首届的辉煌后，本届中国好设计奖，更是大咖云集、精英荟萃。在来自全球工业设计领域最权威的专家评审团的选审下，电视一类，小米、创维、TCL、暴风、风行在内的20款知名品牌产品获得提名。但最终，唯有微鲸电视，在严苛的评选下，以W49 TV强势斩获金奖。



微鲸设计研发团队代表光荣领奖

微鲸W49 TV，面向年轻群体，整体设计深具东方美学韵味，全金属超薄机身配以太空色经典色，浑然天成，底座应用无尘纳米喷涂技术，科技金属感浓重，与底边框融为一体，形状灵感来源于中国拱桥，旨在通过电视来沟通家人的情感。高品质的AV画板、64位的Cortex-A53处理器、专利羊毛纸盆单元音响导音槽等配置设计，使得年轻用户可以将一切尽收眼底，在“身临其境”的沉浸式体验，感受到真正颠覆式的客厅娱乐。

微鲸电视产品，顶尖设计一脉相承。65英寸、二代55英寸等微鲸互联网电视，都拥有承继于W49 TV并加以提升的极致的设计、极致的视听、极致的体验。中国好设计奖对W49 TV的认可，其实是对微鲸电视的认可。这金奖的荣耀，属于所有微鲸电视系列产品。



微鲸W49 、65英寸、二代55英寸电视一脉相承

此外，获得中国好设计优秀奖的W78天幕电视，创新融合大屏曲面分体这三大电视领域前沿技术，挑战业内顶尖水准，内外兼修，专业与艺术并存，代表着极致的尺寸、极致的清晰、极致的观感，曾获得2016创新设计奖和金点设计大奖，进一步展现了中国好设计奖的权威性，和微鲸电视产品的优秀广受业界认可。

微鲸电视，成立于2015年，在短短的14个月内，便以惊人的“微鲸速度”，破局互联网电视群雄逐鹿生态，后来居上，领跑业内。迄今，微鲸已布8个尺寸段12款互联网电视，全尺寸制霸互联网电视，并推出微鲸魔方智能投影仪K1，将大有玩“投”的多元化娱乐体验带给消费者，形成了包括电视、VR、音响等智能家居多产品线智能终端矩阵，以更好的设计、更好的技术、更好的硬件，为广大用户打造更极致的视听体验。

在内容上，微鲸电视，也是业内首屈一指的“内容之王”。作为唯一一个整合多平台海量优质内容、集中运营的互联网电视，微鲸构建了不同于同行、深度和广度并存的、垂直且有层次的“鸡尾酒”内容模式。整合阿里、腾讯、华人文化、芒果TV等大型内容平台的资源，引入海量重量级IP，携手灿星、正午阳光、东方梦工厂，打造现象级优质综艺IP《中国新歌声》等，运作基于华人系列的影视大IP，打造华人精品、全球精品，将TVB、BBC、history、vice、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源囊入内容库中，推出“微鲸出品”概念，自制《我在故宫修文物》等各类优质年轻人喜爱的大电影及热门综艺等精品自制内容，和微鲸VR制播系列内容，打造“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔，让用户精彩内容看看看不停。

此次于中国好设计奖独领风骚，不仅证明了微鲸电视产品远超业内同行，也体现了微鲸设计理念，已经与国内顶尖设计品牌比肩。拥有微鲸电视，就是拥有先锋时尚、优雅纯粹的品质生活。双十一期间，微鲸特别推出“大鲸大喜大狂欢”大促活动，11.11元天天秒，最高直降600元，巨额优惠覆盖天猫、京东、苏宁和官网http://www.whaley.cn 四大网购渠道，向广大消费者发放多重福利。