捷成集团携手国际奥比斯启动“晨星计划”二期五年项目

捷成集团将资助由国际奥比斯与国家卫生计生委医院管理所共同举办的 “国家级基层综合眼病防治网络建设模式”项目作为晨星计划二期五年项目

捷成集团在未来五年计划投入人民币740万元于该项目

捷成集团将继续与奥比斯合作，致力于中国防盲治盲工作

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 自2011年启动的“晨星计划”一期，在过去的五年里取得了显著成绩，捷成集团将继续携手奥比斯展开更为紧密的合作 -- “晨星计划”二期五年项目。

为了响应国家“加快推进健康中国建设”的号召，2016年到2020年，捷成集团计划将在大中华区投入人民币共计740万元，以资助国家卫生计生委医院管理研究所（NIHA）与国际非营利组织奥比斯共同启动的首个“国家级基层综合眼病防治网络建设模式”项目。

该项目将以基层为重点，选取6个典型县级医院作为试点，旨在最终改善数千家县级医院的眼科医疗能力，帮助偏远地区县级医院建立全新及可持续的眼科发展模式，预计到2020年，让超过100万人从中受益。

项目内容和社会背景

在过去这些年中，中国防盲治盲工作虽取得了一定进展，但是仍面临巨大挑战。根据2014年中国成人眼病流行病学调查结果显示，我国眼盲和中、重度视觉损伤人数高达2000多万人，未矫正的屈光不正和未手术的白内障仍是导致视力损伤的最主要原因。

新项目将以基层医疗机构为重点援助对象，通过综合技术培训及实践，提高其眼科综合服务能力，并加强县、乡、村协同合作，探索建立高效能的基层眼健康防治网络模式，最终使得当地群众就近享受更优质的眼科筛查和治疗服务。

项目将通过医院管理人员及团队培训，实现医院管理能力提高、支持团队的建立及管理体系化；通过乡村“光明小屋”及眼保健网络的建立，使其担任筛查、转诊及大众眼保健宣教等职责，实现病人量及手术率提高，最终在该县医院覆盖范围内有能力实现眼疾病人早发现早治疗；同时让医院眼科本身也实现经济效益，实现可持续发展。

项目内容和预期结果

自2016年，“国家级基层综合眼病防治网络建设模式探索”项目从中国东、中、西部选择6家代表不同经济发展水平的县医院作为试点，项目实施期间计划为20,000名白内障患者提供医疗手术，为其中600名贫困患者进行手术补助，并派送120,000副眼镜给有需要的眼疾患者；600,000名当地居民将接受免费眼科筛查；同时可望为1,000,000位当地居民提供眼科保健知识教育。

预计到2020年，县级医院所处地区的眼科医疗能力将得到全面提高，病人量及手术量增长一倍，实现盈利及可持续发展。“光明小屋”将填补乡村眼保健空白，为农村居民提供基本眼科服务、开展眼科筛查及宣教、承担病人转诊的职责。改善了的眼科医疗服务可吸引一定数量的病人持续到县级医院求医，从而建立一个可持续的眼保健体系，最终希望在6家县医院覆盖的350万当地人口中，眼病患者能够被及早发现并及时接受治疗，避免可预防的失明。

项目期间，奥比斯与国家卫生计生委医院管理研究所将通过各种形式在全国数千家县医院推广“基层综合眼病防治网络建设模式项目模式”，包括不间断的组织全国其他县级医院代表进行参观学习、在国内外学术期刊发表文章、在行业及卫生体系大会宣传推广等，同时希望在项目结束后更多县医院能够认可并复制该模式，让全国范围内更多现在无法享受眼科服务的农村基层居民受益。

捷成集团对于企业社会责任的承诺

在“晨星计划”二期五年项目中，捷成集团计划捐款740万元人民币全额资助“国家级基层综合眼病防治网络建设模式”项目。作为企业捐赠伙伴，捷成也同时赞助并支持奥比斯在香港地区的筹款活动及联合品牌推广活动。除此之外，捷成将继续鼓励员工在“晨星计划”中的深入参与，包括实地考察志愿活动等项目。

“随着‘晨星计划’一期五年项目取得的巨大成果和影响，捷成集团希望与奥比斯携手共进，让更多的眼疾患者恢复视力，享受健康和多姿多彩的生活。”捷成集团董事总经理海宁先生（Helmuth Hennig）表示。

一直以来，捷成集团以致力追求“提供多样化的优质产品及服务，以丰富人们的生活”为核心目的，并将关爱社区和当地居民作为企业社会责任的重点。捷成作为企业方，与政府相关单位、非营利组织的合作关系将随着“晨星计划”二期五年项目继续延续，集团诚挚地希望“晨星计划”能帮助全国偏远地区建立一个更全面的眼保健网络，发挥可持续的影响，也期许该项目成为捷成集团在企业社会责任与可持续发展领域的标竿项目。