《哈佛商业评论》中国年会2016在京举行

聚焦“新世界 新领袖”

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 10月27日，2016年度《哈佛商业评论》年会在北京国贸大酒店隆重举行。这是《哈佛商业评论》在中国地区举行了继2014年以来的第三届年会，以“新世界 新领袖”为总主题，将全天议程划分为五大公开课子主题，分别从蓝海战略，思维创新，技术创新，人才管理，文创产业切入，深入讨论了近年来新技术浪潮对商业旧世界的颠覆、新技术如何结合新模式、以及新商业模式如何催生新企业与新领袖。

正如开场致词的财讯传媒集团董事局主席王波明先生指出：本年度哈评年会之所以选择这个主题，原因在于观察到世界经济和中国经济面临的持续压力，使得企业界面临着“挑战大于机遇”的局面。在新型的世界背景和技术革新浪潮下，企业的商业模式必须建立新思维、新想法、新管理手段来促成新突破，否则很难维持发展，因此，中国商业呼唤新的领袖。

本次哈评年会延续了以主旨演讲、企业实战研讨与大型学术公开课相结合的风格，汇聚了20余位世界级管理大师和中外知名商业领袖，为中国企业搭建出了世界级的管理对话平台，也为现场听众带来了一场精彩纷呈，跨界碰撞的管理学思想盛会。纵观全天分享，“行业蓝海”、“技术革新”、“客户洞察”、“人才管理”、“专注匠心”等关键词交错出现，反复呼应，联结成在场各行业思维碰撞的线索。

本次大会的主赞助商 -- 雷克萨斯中国副总经理朱江先生做了演讲。雷克萨斯一直以来积极关注企业管理学界、不断探索行业前沿实践。代表雷克萨斯出席的朱江先生以深厚的从业经验，在现场分享了汽车行业所面临的蓝海机遇。他指出：随着城市化的快速发展，我们亟需解决汽车保有量的增长与环境最大承载能力之间的矛盾，而清洁能源将是汽车企业的研发重点。谁先在质和量两个方面占得先机，谁就将占有市场。雷克萨斯从1993年开始就坚持研发全混动科技，目前已在全球销售超过100万台全混动车型。全新的多级混合动力系统还将用充满想象力的科技刷新全混动的性能极限。朱江先生还强调了雷克萨斯在业界所坚守的“匠心”：随着科技的发展，技法和产品表现形式在不断创新，但是专注产品品质和以客户为中心的“待客之道”并不会改变。

英士（INSEAD）国际商学院战略和管理学教授W.钱·金做了公开课。第一节课的主题紧密围绕钱金教授的原创理论体系，以“蓝海战略，连接创造力与未来”为主题展开。他结合中外各行业案例，生动形象地解析了蓝海战略发展十年间对于中国商业环境和商业领袖的深刻影响。

放眼国内，钱金教授认为腾讯、阿里、华为都是蓝海战略成功的代表：表现在近年来它们都取得几何级的业绩增长，有自身独特的人才主张和战略，能够在蓝海里兼得差异化和低成本，提升利润能力，而不是在红海里一味竞争厮杀和复制传统模式。以上也点透了蓝海战略的本质，展现出其潜能和空间的无限延展性。钱金还指出研究蓝海战略的几大核心思考：从1900年、2000年到现在有多少行业出现了几何级的发展？新行业是怎么创造出来的？是谁从中赚了钱？这些钱又是从哪里来的？

钱金教授针对本期“新世界，新领导”的大会主题，谈到了蓝海战略的延伸，即蓝海战略的领导力：它可以广泛指代一种思维方式，助力企业新领袖脱颖而出，能突破旧思维，改变自身行动，通过活动来增加领导力，聚焦于科学的流程而非客户，以成为卓尔不凡的领导者。

三家知名中国企业代表登场，通过分享自己的实践案例，完美呼应钱金教授的蓝海战略理论。

联想集团童夫尧指出：目前联想现在已经为160个国家和地区提供了超过5亿台的设备。联想正在为未来的蓝海积极布局：保卫个人电脑业务，大力发展移动和企业级业务，进攻“设备加云服务”为核心的智能设备市场。联想将以用户需求为核心，建立差异化竞争优势，结合用户、设备、数据、网络和服务，着力打造下一代智能终端，开拓未来广阔蓝海。

腾讯公司的郑香霖先生感同身受，他认为现今在中国做生意已经越来越困难，尤其是制造业已成为绝对的红海。在这样的形势下，IT企业必须融入互联网+浪潮，始终以人为本，完善互联网生态，拓展分享经济，发掘大数据潜能，配合人工智能，以技术增强连接力，并在建立创新科技平台的同时努力做好内容，成为优质的新型信息媒介。而微信和滴滴就是这样一个商业实践的典范。

全场唯一代表传统食品饮料行业巨头的伊利集团执行总裁张剑秋先生在会上发言，讲述伊利如何在原本激烈竞争的快消品红海中，如何找准方向、凝聚动力、坚定信念，不断开拓新蓝海：通过拥抱销售终端大数据分析等新技术，保持对客户需求的精准消费洞察，打造全新消费者生态圈，并建立中国首个母婴生态圈；同时，伊利还坚持做好基础研究，成立了中国第一个母乳数据库；提高自主创新能力，以国际化视野整合全球创新资源，建立横跨欧美的创新平台与战略合作；打通全产业链创新体系，引领全产业链上几百万奶农，上下游合作伙伴，以及广大的消费者等相关利益方，共同实现了蓝海战略的成功实践；不仅得到了诸如安慕希这类新开发产品的几何级增长，也战胜了几乎所有的同业对手，在乳品行业保持着领头羊地位。

第二场公开课“洞察客户新思维”则以嘉宾对话的形式，由从事财富管理和普惠金融的宜信公司创始人和CEO唐宁先生、杭州老板电器股份有限公司副总裁何亚东、GSK消费保健品大中华区商业优化总监何盈德、与《哈佛商业评论》中文版副主编钮键军共同组成嘉宾对话组，着重对消费洞察进行了深度讨论：三位企业家从各自企业的实际营销案例出发，阐述了“技术至上”营销模式的局限性，指出要最终通过多种策略的结合来真正实现客户洞察，要提升客户教育、引导客户需求。而培养客户洞察能力的过程绝不仅仅是留给CMO的营销职责，也深刻关系到战略组织架构甚至企业文化调整、以及企业愿景重塑等问题。

宜信创始人唐宁先生认为：在创新的过程当中，一定要发掘和引导客户在未来时期的真正的需求，而不只是现实的需求和显性的需求。对于此，宜信利用科技创新和管理模式创新，增强客户经理和理财规划师的专业洞察力和业务成熟度，切实分析出需求供给，与客户直接互动，以引导满足客户其对未来的需求，提升其财富管理业务长效的核心竞争力。

GSK何盈德女士则指出，大健康产业在客户洞察上遇到最大的痛点，来自于怎样帮助消费者通过品牌教育、品类教育，去找到其真正的需求；而老板电器公司副总裁何亚东先生则表示，在做客户洞察的过程中，要尽量减低行业竞争论所带来的影响和局限，立足客户而不是竞争本身，以切实领跑行业，推动变革。

第三堂公开课直击技术、客户，探讨对原有商业模式的改造和颠覆。首次来华的《硅谷百年史》作者阿伦·拉奥指出，随着大数据、云计算、AR、VR等突破性数字技术的发展，信息获取、使用、控制以及共享变得日益高效和开放，也使得人类生活方式和生产方式发生了深刻变化，传统行业加速转型升级，新商业模式和新企业应运而生，例如汽车行业颠覆和共享经济崛起。他为现场观众系统梳理了硅谷崛起的前世今生和软件产业革新所带来的世界经济转型，并介绍了硅谷未来企业的三大特征：即共享、共创和服务。

在拉奥先生的主持和引导下，三位知名IT企业代表从各自商业实践的角度，解读了企业如何在未来运用新技术、构建新模式、解决新问题。

NVIDIA张建中指出，大量数据的获取，再加上计算工具、计算平台的能量，三者的结合就是今天的人工智能,让整个计算机计算领域的变化转到一个新的时代。NVIDIA已利用GPU训练，通过提升渲染能力和计算能力，致力于增强AI和VR整体研发力。

科大讯飞江涛紧接着从公司近年来取得研发突破的语音识别产品“讯飞听见”入手，分享了前沿AI领域的机器语言、深度学习、感知智能、大数据和云计算的技术迭代及强大应用。科大讯飞坚持拓展开放平台，其可处理的整体数据量是一直快速增长。江涛指出：对于认知智能的技术开发，要着力解决的就是16个字：语言理解、知识表达、联想推理、自主学习。目前科大讯飞已经把这套技术应用在教育产业布局，致力于真正地实现孔子所说的“因材施教”。

IBM大中华区创新事业部总经理王允臻，围绕着“区块链”概念层层展开，指出当今全球贸易很多问题的产生主要归结于三个原因：信息风险，交易成本和创新障碍。而区块链作为一个完整稳定且可持续的的交易闭环，能实现分布式的高效信息存储，灵活统筹，以一种无所不在的低成本方式建立社会互信与共识、实现可交易与高效率。

以“迎接大数据时代的人才管理新挑战”为主题的公开课，在哈佛商学院大中华区企业关系总监李梁梁的主持下，由北森副总裁及人才管理研究院院长周丹、上品商业集团人力资源副总裁欧阳琼星、可口可乐大中华区及韩国区人力资源副总裁刘乃英，福田汽车集团总经理助理兼人力资源部总经理潘平，和宝洁北京研发中心人力资源总监任昊男一道组成了企业嘉宾研讨组，就大数据和新技术背景下企业人才需求的变化、和人力资源组织环境的转型进行了讨论。与会嘉宾均指出：大数据时代下，组织将面对更为复杂的人才竞争环境以及行业互相渗透带来的跨行业人才挑战，企业应当及时建立对应的内部人才战略、实现人力资源管理创新，快速调整的组织结构以及更多元、灵活的组织文化。

最后一场公开课聚焦于近两年最热门的内容创业领域，直击文创企业蓝海。组委会邀请了华谊兄弟电影有限公司总经理叶宁先生、爱奇艺总编辑高瑾、旅游卫视董事长及总裁韩国辉、种子音乐集团董事长吴锋、北京晓攀文化传媒有限公司董事长高晓攀代表文创业出席，共同探讨了当文娱产业火爆发展背后的核心原因，提出立足各自细分行业中的优势资源、也同时发展跨界思维与合作，由点及面，衍生出现象级的广泛效应，抓住跨界契机，杀出一片市场新蓝海，实现文创产品的可持续发展。参与本场研讨的嘉宾都特别强调：无论媒介和内容渠道如何变迁，文创产业应始终以内容为王，坚持匠心。

回顾会议全程，各位商界精英立足各自领域的企业实践，与管理战略的学术理论完美结合，呼应了年会“新世界，新领袖”的主题。

作为大会的特别环节，《京东企业健康分析报告》也在会上首次发布。