强生上海迁入新址，成美国新泽西总部外最大办公室

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 在强生全球总部的全力支持以及中国团队的共同努力下，强生集团上海总部于近日迁入到位于漕河泾开发区的全新办公大楼。作为强生美国新泽西总部之外的最大办公室，上海总部的全新办公楼以高科技结合共享式工作环境迎接员工们的入驻。共计24层的全新办公楼秉承着强生一如既往的理念与愿景：创建一个环境让每一个人都能更健康、更开心、更持久的进行合作与创新。

整个办公楼被除了办公区域外，特别设置了创新中心和健身区域。

作为办公区区域，采用了多种装饰风格以便营造出的多元的创意工作环境。楼层被划分为十个功能区域，满足了员工们在工作时的所有诉求。在诸如开放工作区、公共讨论室独立办公电话亭等，给予每一位强生的员工最大程度上的舒适办公体验。



强生上海总部新址

以开放共享型空间代替传统型办公室，新办公楼在以创新办公环境的同时也对一系列的办公设备进行了智能化的升级：符合人体工学的高级座椅、可升降的办公桌、智能门禁系统等等。

同样为保重员工的身心健康，在办公区域内还专门设立了公共休闲区与茶歇区。多样的办公环境与智能的办公设施以高品质的水准保证工作的灵活度的同时，也促进了更多积极地合作。

作为世界领先的医疗保健与消费品企业，强生也旨在为员工建立一个拥有健康生活方式的工作环境。强生在新办公楼中特别设立了一个设施完善的健身房，提供各种健身训练和健身课程。



强生上海总部新址

值得一提的是位于办公楼的创新中心。这个极具趣味的开放空间是以鼓励员工培养创新意识为目的而设立的。整个区域被划分为：开发区、孵化区与互动区三个部分。创新中心以创意的环境及一系列有趣的探索帮助员工进行创新思维的开拓。



强生上海总部新址

从办公区域到创新中心，每一处都体现出企业对于员工健康与福利高度重视。强生将自己的企业文化和一个世界领先的医疗健康企业应有的人文关怀展现在了新家的每一个角落。

而在这样的一个会让员工感觉到骄傲、满足、尊重的现代化的工作环境下，强生人也本着对员工负责，对社会负责携手走向未来。