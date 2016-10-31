廖杰远：互联网医院建设的“3+3”要素

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 熟悉微医创始人廖杰远的人都知道，他几乎每天换一座城市。伴随着他在不同城市间的快速切换，微医的业务也在全国快速落地。

10月16日，由四川卫生计生委指导批复的四川微医互联网医院上线。上线10天后，四川卫生计生委与微医签署战略合作协议，双方约定在互联网医院、居民健康卡推广、全科医生培训、家庭医生签约等领域展开全方位合作，加速推进“健康四川”建设。

四川微医互联网医院既是健康四川建设的加速器，也是微医在全国布局互联网医院的重要一步。微医目前已在乌镇、甘肃、四川、河南、黑龙江等17个省市落地互联网医院。

何为互联网医院？互联网医院又该如何建？面对这些问题，10月27日，廖杰远在媒体见面会上首次阐述了“3条件、3要素”的互联网医院价值观，并透露微医正在快步实施互联网医院“1+32”战略。

互联网医院新地标

由四川省卫生计生委指导批复，微医与四川省第四医院合作共建的四川微医互联网医院坐落于四川省第四医院东院区，拥有独立院区，建筑面积将近2万平米。蓝绿相间的LOGO和sc.h.gov.cn的域名从很远就能看到，分外抢眼。

10月27日上午，国家卫生计生委副主任金小桃，在第二届全国“互联网＋医疗健康”创新创业大会做完开幕式致辞后，便主动改变行程提前到四川微医互联网医院参观。

15秒内完成健康卡云卡开卡，扫描二维码即可签约家庭医生，挂号、缴费、检查检验结果查询一键搞定，实时向全国专家发起在线问诊，电子病历云端共享、生命健康体征云端监测。这些全新的就医体验，让视察四川微医互联网医院的金小桃非常兴奋。

“四川微医互联网医院是一家线上线下相结合的医院。借助互联网手段，传统医院可以突破时空限制，以人为中心，连接更多的医院、医生和用户。”廖杰远表示，四川微医互联网医院既在线下服务区域百姓，还可以在线支持家庭医生签约、基层医生培训、疑难重症会诊，不仅是四川医生的协作平台、覆盖全四川的在线诊疗平台、线上线下跨学科诊治平台，还是四川省的医疗健康数据中心，是微医打造的线上线下互联网医院的最新代表。

“四川微医互联网医院是一家互联网医院，却有着实体医院的功能布局和业务规范，是互联网和实体医院的一次融合创新。”金小桃表示，将全国家庭健康服务平台西南中心落地在四川微医互联网医院，就是看重四川微医互联网医院通过互联网组织医疗资源，将优质医疗资源下沉到基层，为患者提供线上线下一体化的服务能力。

四川省卫生计生委主任沈骥在签约现场，充分肯定了四川微医互联网医院的创新。他表示，四川微医互联网医院通过互联网技术，将全国优质医疗资源下沉到四川，让百姓不出家门便可与全国名医面对面，极大提高了医疗服务的可及性。未来，四川省卫生计生委将携手微医，整合省内外优质医生资源，打造西部互联网医院新示范中心。

互联网医院“3+3”要素

10月27日，在四川微医互联网医院的媒体见面会上，廖杰远也首次向媒体阐述了互联网医院建设的“3要素、3关键”，并透露微医正在快步实施互联网医院“1+32”战略。

目前有关互联网医院的叫法有很多，如网络医院、云医院等，建设主体和服务范畴也不尽相同。廖杰远将现在的互联网医院分为两类：一类是是增加了远程诊疗能力的医院官网；一类是连接全国医院、医生和患者的互联网医院。

廖杰远将互联网医院建设的必备条件概括为3项。

首先，必须具备线上线下闭链服务能力。其原因可归结为三个需求。第一是法理需求。互联网医疗提供在线诊疗服务必须具备医疗资质，并按照相关要求配备必要的场地、床位、设备和医务人员。第二是医疗需求。医疗服务包含诊断、检查、治疗、手术等多项内容，有些医疗服务如首诊、检查、手术必须在线下才能完成。第三患者需求。线上线下割裂的医疗服务与患者追求便捷、高效、低价的需求不符，很难获得用户欢迎。

其次，必须具备大规模数据连接能力。互联网医院必须是一个开放、共享的平台，以实现大量、高效、精准的连接和匹配。互联网医院的复诊、会诊和转诊服务，都有赖于医疗健康信息，尤其是基于电子病历的临床大数据互联互通。

再次，必须能够支持医患用户大规模并发。连接全国医患的互联网医院平台，必须能够承载全国亿万医患同时在线和大规模并发交互，并且能够提供多终端的应用形态。互联网医院IT平台建设需要投入巨资。以乌镇互联网医院为例，微医技术工程师有500多人，整个IT平台累计投资超过了2.7亿多元。

不过，除了这些前提条件，互联网医院要想真正运营的好，还必须具备其他3个关键要素：第一需要具备专业的医药管理人才；第二具备持续获得复诊关系能力；第三基层医生和大医生团队协作能力。

微医目前已在乌镇、广州、海南、江苏、北京、上海、广西、甘肃、云南、河南、安徽、山东、天津、四川、黑龙江、贵州、陕西等17个省市落地互联网医院。在媒体公开报道的30多家互联网医院中，微医已占半壁江山。

“说透了会不会怕人学？”在27日的媒体见面会上，说嗨了的廖杰远听到记者如此提问时略有停顿，最后说“其道大光，倒希望更多人加入这项利国利民的大事业中去。”

巨头升维之战

长久以来，中国的互联网医疗实践实际上一直并存着两条主要路线。一条是以互联网企业主导的“互联网＋”医疗路线，一条是以医疗机构主导的“医疗＋”互联网路线。2条探索路线一路并行，并在相互借鉴中不断修正。

以互联网企业主导的“互联网＋”医疗路线，拥有互联网技术优势，但因缺少医疗机构资质、缺乏医疗资源，长久在医疗非核心区打转，无法实现医疗服务闭环。以医疗机构主导的“医疗＋互联网”路线，虽具备医院品牌和医疗资源，但在横向资源拓展、纵向产业打通方面面临不小阻力，产业链短期难以实现闭环。

2016年，随着资本市场趋冷，众多互联网医疗企业或收缩战线，或业务转型。互联网医院被普遍认为是互联网与医疗的最佳结合点。

在廖杰远看来，市场化的供需双方可以在线形成匹配并完成交易，但医疗是典型供方市场，即使医患在线完成匹配，如果没有号源、没有床位、没有医生，患者需求仍然没法解决。因此，互联网医疗必须重回医疗、融入医疗、服务医疗，才有可能找到真正的突破方向。互联网医疗的终极方式就是互联网医院。

从IT平台到医疗平台，这是廖杰远对微医6年发展历程的高度概括。目前微医已在浙江、四川、河南、甘肃、黑龙江等10个省市落地互联网医院，未来还将用3年左右时间建设100家线下全科医学中心，作为承接线上医疗和线下服务的载体。微医的百万基层接诊点，目前已接入上万家药店和社区服务中心。微医还将投入50亿元与1000家县市医院共建学科运营中心。再加上微医挂号平台连接的近2000家医院，22万医生，微医全面融入医疗的脉络已逐渐清晰。

有学者指出，下半场的互联网医疗竞争将是一场升维之战，是资金之战、人才之战、更是资源组织之战。从行业现状来看，除了手握重金，具有强大医疗资源组织能力和线上线下的整合能力才有望拿到入场券，那些挣扎在资本寒冬中的互联网医疗企业入场机会已然不多。

不过，资本寒冬过后，互联网医疗行业或许会如世纪之初互联网大战后BAT的诞生一样，真正产生互联网医疗巨头，通过互联网技术重组资源，实现颠覆式创新，解决百姓的看病难题。