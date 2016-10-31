信报打造“首都文化风向标”

16岁生日发布文化发展趋势报告 揭牌文化研究院

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 瑟瑟秋风中，位于皇家园林中的高雅音乐殿堂 -- 中山音乐堂，却暖意浓浓。在这里，文化娱乐行业内最受重视的媒体研究机构揭牌；在这里，北京娱乐信报，用一场特别定制的交响乐演出，庆祝自己的16岁生日。16年前的这个时候，北京娱乐信报在都市报兴起的浪潮中应运而生；如今，信报经过改版调整为以文化为特色的都市报，有别于同城其他都市报而存在，并且在16岁的花季年龄，开始盛开绽放。

致辞

信报创逆势生长良好声势

10月29日17时30分整，北京娱乐信报16周年庆典仪式正式开始，北京娱乐信报总编辑彭宇主持庆典。

“感谢大家今天莅临信报16周年社庆的现场，共同见证和分享信报的点滴成长。”北京娱乐信报社社长邱成军表示，2016年，在媒体转型的大潮中，信报在京报集团的支持下，确立了垂直细分、差异化竞争的发展路径，提出了打造“首都文化风向标”的明确发展目标。并从内容、经营、传播上，诠释信报全方位发展的方向。

北京日报报业集团党组成员、副社长安伟出席北京娱乐信报16周年社庆，并祝社庆圆满成功。安伟在讲话中表示，京报集团对信报提出的要求就是理性定位，实现差异化个性化竞争，做大文化、做精文化、做深文化。这一年多，信报的变化有目共睹，创造了逆势生长的良好声势。希望信报以16岁为新起点，理想不灭，热情不减，前行不止，创造新的辉煌。

揭牌

信报文化研究院成立了

本次信报社庆活动的重头戏 -- 信报文化研究院宣告正式成立。全国政协常委、中华文化交流与合作促进会理事长孙安民，北京日报报业集团党组成员、副社长安伟，北京娱乐信报社社长邱成军，共同为信报文化研究院揭牌。信报文化研究院是北京文化大发展大繁荣的观察者、记录者、研究者、助力者，也是文化资源的中转站和开放平台，同时也是政府部门、相关行业企业的文化智库。信报文化研究院拟在两年内成为文化娱乐行业内最受重视的媒体研究机构，每年固定生产10份以上的品牌产品，助力北京文化大发展大繁荣。

发布

细化解读文化发展趋势

29日晚上，由北京娱乐信报社倾心打造的“首都文化发展风向标·2016-2017年度北京文化发展趋势报告”，借助信报16周年社庆之际，在中山音乐堂正式对外发布。本次报告的发布活动，由信报副总编辑马莉彬女士主持。数百位文化产业界的嘉宾一边聆听解说，一边翻阅手上的报告内容，十分认可这份报告的调研内容。

“2016-2017年度北京文化发展趋势报告”共包括“文化发展趋势数据”“文化发展十大关键词”“2016版北京文化地图”“文化产品检验报告”四大部分。“文化发展趋势数据”揭示了北京文化产业的总体发展情况和趋势，后三个部分则是对文化发展趋势的细化报告。

亮点

观看VR版信报文化地图

本次社庆上，更推出了VR体验区。信报北京文化地图与VR技术相结合，扫码可观看VR版信报文化地图，身临其境游览故宫、中山音乐堂、国家博物馆等文化名地，720度全景观看。仪式结束后，嘉宾们还欣赏了为信报16年社庆而举行的北京交响乐团定制音乐会。

庆生

谭利华携北交首演新作

信报社庆仪式结束后，指挥家谭利华携手北京交响乐团在中山音乐堂上演了一场“中华情怀——西藏印象觉嘎交响作品音乐会”。谭利华在舞台上向信报16周年社庆送来祝福，他表示，信报是老朋友、老伙伴，多年来的合作一直很默契，希望信报今后能越办越好，为读者提供更多更好的新闻。据了解，此次音乐会四首交响乐作品《谛辩》《奢摩陀》《集廓》《根敦群培》都是由藏族音乐家觉嘎创作而成，系在国内首演，展示了西藏题材音乐创作领域内最具当代水准的艺术作品。

活动

信报围城扩至热点商圈

社庆活动前一天，信报采编、经营全员出动，从早晨七点开始，进行了三个小时的围城行动。信报不仅“占领”了北京地铁线、麦当劳、肯德基、永和大王等餐厅，同时亮相北京音乐厅、民族文化宫大剧院、海淀剧院等多家文化演出单位。为了增加影响力，此次围城行动还增加了王府井、金宝街、前门、崇文门等热点商圈作为派发点。