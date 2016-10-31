百特医疗荣获上海市第八届优秀公共关系案例评选银奖

采用双向互动模式打造员工志愿者文化

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 今日，百特医疗在上海市第八届优秀公共关系案例评选颁奖典礼上凭借“你，让世界不同 -- 百特中国志愿者文化传播项目”荣获银奖。这是对百特过去多年来积极推行志愿者文化、践行企业社会责任的充分肯定，也是对百特在内部传播领域尤其是员工沟通方面进行探索和实践的高度认可。

百特大中华区企业传播总监张蕾表示：“员工志愿者文化是百特与生俱来的DNA之一，并且多年来得到了有效的传承与发展。我们通过一系列措施，逐步形成了公司推动传播和员工热情参与这样双向互动的良性循环。一方面，公司为员工提供制度保障和支持，自上而下促进百特中国志愿者文化的发展；另一方面，员工热情高涨，积极发起并投身公益行动，自下而上做出有意义的改变。我们积极开拓对内传播新路径、推动员工关系新探索，让公司和员工一起共同诠释了‘你，让世界不同’的百特公益精神。”

百特自上世纪80年代进入中国以来，秉承“拯救并延续生命”的企业使命，积极履行企业社会责任，在提升优质医疗和优质教育的可及性，以及环境保护等领域持续创造社会价值。随着百特公益活动的逐步深入，如何进一步调动员工的公益热情、深化百特志愿者文化并长期回馈社区，成为一项重要课题。在此背景下，“你，让世界不同——百特中国志愿者文化传播项目”应运而生。

百特中国从企业公益出发，持续推动员工关系的和谐发展，激发员工的参与热情和归属感，拓展了诸多适合员工参与的公益项目，反响热烈。每一年，全国各地的员工都身体力行地参与到公司的公益行动中，如担任“百特杉树计划”志愿者导师，帮助贫困大学生提升综合竞争力；担任“创行计划”商业顾问和大赛评委，帮助大学生践行企业家精神；连续十年开展希望小学项目，为边远山区孩子带来欢乐；参与百万植树计划，推动环境的可持续发展；积极参与灾难救助和灾后重建……

员工沟通有效性和企业社会责任文化，在自上而下和自下而上的互动循环中酝酿发酵、不断深化。百特各地员工志愿者用实际行动表明了他们对百特公益的认同感以及对公司和团队的归属感。近年来，百特中国平均每年参与公益项目的员工超过1,000人，贡献超过8,000个志愿者小时数。

上海市第八届优秀公共关系案例评选由上海市公共关系协会主办，是上海各界公共关系实践和理论活动最具权威性的专业评选活动。本届评选由业界资深专家、高校公共关系学专业知名学者和上海公共关系协会负责人等人士组成评审委员会，通过初审、复审和终审三个阶段，最终评选出第八届公共关系优秀案例。