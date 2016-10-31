2016 IMA管理会计高峰论坛将在北京召开

北京2016年10月31日电 /美通社/ -- 由美国管理会计师协会 (IMA) 主办的“2016 IMA 管理会计高峰论坛”即将于11月8日在北京金茂万丽酒店召开。本届高峰论坛将以“跨越、创新、突破”为主题，围绕“中国经济新常态下的管理会计实效与企业提质增效”这一核心，搭建财务领袖对话分享的盛宴。

2016年是“十三五”的开局之年，也是中国经济面临结构性调整的攻坚之年。在世界经济持续低速增长，风险和挑战不断升级的今天，管理会计所发挥的作用正日益凸显。为引导企业适应新形势和新要求，工信部、发改委、财政部、人社部等十一个部门联合印发了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，总结归纳了十条主要路径，即加强成本管理和控制、强化资源能源集约管理、重视资源优化配置与管理、加强质量品牌管理、创新内部市场化经营机制、加快推动创业创新、积极发展服务型制造、推进信息技术深度融合创新、注重战略管理、加强全面风险管理。从加强内部挖潜，实现降本增效，到创新生产经营模式，扩宽效益提升空间，再至提升战略应变和风险管控能力，为提质增效提供有效保障，管理会计的作用无一不渗透其中。

管理会计的战略性意义早已获得政府部门的肯定和推动。2016年6月22日财政部《管理会计基本指引》的适时出台，更是为管理会计的落地实践注入了新的动力，并在应用环境、管理会计活动、工具方法、信息报告等层面均做出了方向性指引。

本届 IMA 管理会计高峰论坛将通过平衡战略与科学决策、创新管理与效益提升、内部潜挖与降本增效三大模块的梳理，邀请中国民生投资股份有限公司副总裁兼中民投资本管理有限公司董事长陈国钢、中国中化集团公司总会计师杨林、北京大学光华管理学院会计学教授王立彦、海尔集团大共享平台战略总监兼海尔金控战略总监刘刚、中国一拖集团有限公司党委书记兼副董事长王二龙、中国交通建设股份有限公司财务资金部副总经理连敏、浪潮集团执行总裁王兴山、中兴通讯股份有限公司副总裁陈虎、德勤中国资深合伙人金建、泰康养老保险股份有限公司 CFO 和副总裁付华、威高集团有限公司 CFO 崔谨等众多来自实务界及学术界的重磅嘉宾汇聚一堂，深度探讨未来中国管理会计在推动企业创新管理、实现提质增效所发挥的作用，分享行业最佳实践。

《IMA管理会计能力素质框架》将在本届高峰论坛上正式发布，同时还将颁发 IMA 管理会计年度奖项。IMA 总裁兼首席执行官 Jeff Thomson、负责全球业务发展的高级副总裁 Jim Gurowka、亚太区总监白俊江将出席本届高峰论坛。

欲了解更多详情，请访问“2016 IMA管理会计高峰论坛”页面查阅活动议程和报名信息。