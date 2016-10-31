Adient完成从江森自控的分拆 今日开始在纽交所进行交易

纽约2016年10月31日电 /美通社/ -- Adient（纽交所代码：ADNT）宣布其完成从江森自控的分拆，并正式成为一家公开上市交易的独立公司。公司股份于今日开始在纽约证券交易所进行交易，股票代码为 "ADNT"。公司中文名称待宣布。

Adient是全球最大的汽车座椅供应商之一，凭借其卓越的质量、技术和业绩，为各大汽车制造商打造杰出车型提供支持。公司拥有7.5万名员工，在33个国家设有230家制造装配工厂。在快速增长的中国市场，Adient也具备强大优势，总共建有17家座椅合资企业和60个生产据点，足迹遍布全国32座城市。

Adient公司普通股于美国东部时间2016年10月31日00:01分配。在分配过程中，Adient以2016年10月19日所登记持有的江森自控股票为基准，每10股江森自控股票发行1股Adient普通股。不足1股的零星股份不予发行。

Adient董事长兼首席执行官 R. Bruce McDonald 携公司其他高管团队成员，共同参加了纽交所的开市鸣钟仪式，以庆祝 Adient 公司正式开始首日运营。

“在纽交所鸣钟开市不仅具有象征意义，”McDonald表示：“它还标志着 Adient 作为一家独立的公司，具备了开展运营并投资业务，以追求盈利性增长，并最终为我们的股东、客户和员工创造价值的能力。”

成为一家独立公司后，Adient计划加大在产品和技术创新领域的投资，以迎合诸如无人驾驶、电动化、纤薄和轻量化座椅，以及消费者个性化等未来趋势。公司还将充分把握传统汽车行业之外的邻近市场（诸如商用车、客运列车和飞机座椅等市场）的机遇。

McDonald再次重申了 Adient 作为一家独立公司能够为市场和股东带来的优势。

投资主题

引领并巩固市场地位

令同行艳羡的客户组合

多元化收入基础

在中国的行业领导地位

提升盈利能力，进一步优化利润率的机遇

坚实并不断优化的现金流产生能力

更多有关 Adient 投资主题的信息发布在 Adient 网站的“投资者关系”板块中。如欲获取更多有关 Adient 公司的信息，敬请访问adient.com。

关于Adient：

Adient是汽车座椅行业的全球领导者，拥有7.5万名员工，在全球33个国家设有230家制造装配工厂。我们为各个类别的机动车和各大汽车制造商生产和提供汽车座椅。从整椅系统到单个零部件，我们的专业知识和技术涉及汽车座椅生产的每一个环节。我们具备自有综合能力，从研究设计直到工程制造，每一年，我们为超过2500万辆汽车提供座椅产品。