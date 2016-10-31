Adient完成从江森自控的分拆 今日开始在纽交所进行交易

纽约2016年10月31日电 /美通社/ -- Adient（纽交所代码：ADNT）宣布其完成从江森自控的分拆，并正式成为一家公开上市交易的独立公司。公司股份于今日开始在纽约证券交易所进行交易，股票代码为 "ADNT"。公司中文名称待宣布。
Adient是全球最大的汽车座椅供应商之一，凭借其卓越的质量、技术和业绩，为各大汽车制造商打造杰出车型提供支持。公司拥有7.5万名员工，在33个国家设有230家制造装配工厂。在快速增长的中国市场，Adient也具备强大优势，总共建有17家座椅合资企业和60个生产据点，足迹遍布全国32座城市。
Adient公司普通股于美国东部时间2016年10月31日00:01分配。在分配过程中，Adient以2016年10月19日所登记持有的江森自控股票为基准，每10股江森自控股票发行1股Adient普通股。不足1股的零星股份不予发行。
Adient董事长兼首席执行官 R. Bruce McDonald 携公司其他高管团队成员，共同参加了纽交所的开市鸣钟仪式，以庆祝 Adient 公司正式开始首日运营。
“在纽交所鸣钟开市不仅具有象征意义，”McDonald表示：“它还标志着 Adient 作为一家独立的公司，具备了开展运营并投资业务，以追求盈利性增长，并最终为我们的股东、客户和员工创造价值的能力。”
成为一家独立公司后，Adient计划加大在产品和技术创新领域的投资，以迎合诸如无人驾驶、电动化、纤薄和轻量化座椅，以及消费者个性化等未来趋势。公司还将充分把握传统汽车行业之外的邻近市场（诸如商用车、客运列车和飞机座椅等市场）的机遇。
McDonald再次重申了 Adient 作为一家独立公司能够为市场和股东带来的优势。
投资主题
更多有关 Adient 投资主题的信息发布在 Adient 网站的“投资者关系”板块中。如欲获取更多有关 Adient 公司的信息，敬请访问adient.com。
关于Adient：
Adient是汽车座椅行业的全球领导者，拥有7.5万名员工，在全球33个国家设有230家制造装配工厂。我们为各个类别的机动车和各大汽车制造商生产和提供汽车座椅。从整椅系统到单个零部件，我们的专业知识和技术涉及汽车座椅生产的每一个环节。我们具备自有综合能力，从研究设计直到工程制造，每一年，我们为超过2500万辆汽车提供座椅产品。
关于前瞻性陈述的警示声明：
Adient plc公司在本文件中做出了前瞻性陈述，这些陈述包括：Adient未来财务状况、销售、成本、收入、现金流、其它运营业绩衡量指标、资本支出或债务水平和计划、目的、展望、指标、指导或目标，均被视为或可能被视为《1995年私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”，故具有风险和不确定性。诸如“可能”、“将要”、“预期”、“旨在”、“估计”、“期待”、“相信”、“应当”、“预测”、“期望”或“计划”等词语或具有类似含义的用语也常用于表达前瞻性陈述。Adient提醒此类陈述均有极大的风险、不确定性、假设性并受其它因素影响，其中一些因素不在 Adient 的控制范围内，可能导致 Adient 的实际运营结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。相关风险包括：Adient业务剥离所带来的影响；对剥离的竞争性反应；总体经济和业务环境；美国或其它经济体的实力；汽车生产水平、结构与时间表；能源和商品价格；Adient与其客户和供应商的关系；原材料和零部件产品的可获得性；货币汇率；以及 Adient 在提交 Form 10 及其修订稿的登记陈述文件附录99.1中“风险因素”章节所涉及的其他因素。这些前瞻性陈述仅在本文件发布日期做出，除非法律要求，Adient不承担任何更新此类陈述以反映本文件发行日期后所发生的事件或情况的义务。