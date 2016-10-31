哈曼和Airbiquity发布首个汽车级端到端入侵检测系统

领先的汽车技术公司携手凭借同类首个解决方案确保互联汽车网络安全

康涅狄格州斯坦福德和西雅图2016年10月31日电 /美通社/ -- 为汽车市场、大众消费市场和企业市场提供领先互联技术的哈曼国际工业公司 (HARMAN International Industries, Incorporated) (NYSE: HAR) 和互联汽车服务领域的全球领导者 Airbiquity® 今天在德国慕尼黑举行的 TU-Automotive Europe 2016 上宣布首个汽车级端到端互联汽车入侵检测系统 (IDS)。

随着人们越来越依赖软件来支持汽车系统和功能，互联汽车、全新辅助驾驶系统、汽车对汽车通信以及无人驾驶的网络安全已经成为一大风险。通过结合哈曼的车载入侵检测和预防系统与 Airbiquity 的云端 Choreo™ 服务交付平台以及软件与数据管理解决方案，双方为汽车客户及消费者带来了最强大的互联汽车安全威胁检测和响应功能。

哈曼的嵌入式 ECUSHIELD 软件为内部汽车网络提供持续的安全威胁监控与鉴别功能，可发现和记录本地安全侵入事件。一旦记录下来后，Airbiquity 的 Choreo 平台以及软件与数据管理解决方案收集车上的 ECUSHIELD 入侵信息，将信息存入云端，并自动发出警报和报告，让汽车客户快速评估和采取安全至上的行动，包括从云端安全传输和安装汽车软件更新版本，以便减少未来威胁并恢复受影响的系统和部件。

哈曼汽车网络安全副总裁 Saar Dickman 表示：“汽车黑客行为是真正的威胁，随着我们迎来更高的连接性以及无人驾驶，并且越来越多的新技术成为物联网的一部分，这种威胁越来越多。经过多年地研发 ECUSHIELD，我们很高兴携手志同道合的合作伙伴 Airbiquity 提供业内首个端到端入侵检测系统解决方案，该方案将我们的嵌入式功能与 Airbiquity 的综合后台软件与数据管理解决方案结合在一起。我们共同的目标是帮助客户确保汽车的安全。”

Airbiquity 总裁兼首席执行官 Kamyar Moinzadeh 表示：“结合哈曼的 ECUSHIELD 技术与 Airbiquity 的软件与数据管理方案进一步加强了我们为汽车客户提供先进、可靠、安全的端到端互联汽车服务的能力。鉴于汽车安全的重要性，我们认为威胁检测必须是任何一个互联汽车解决方案中不可或缺的一部分。Airbiquity 很高兴携手哈曼利用双方的技术来满足重要的市场需求。”

TU-Automotive 2016 期间，哈曼的展台（28号）和 Airbiquity 的现场会客室将展示哈曼- Airbiquity 的入侵检测系统解决方案。请联系哈曼或 Airbiquity 了解详情，或观看展示。

哈曼汽车网络安全高级市场经理 Dvir Reznik 和 Airbiquity 市场副总裁 Scott Frank 将于活动首日（11月2日）下午5:15-5:45（欧洲中部时间）参加OTA软件更新小组讨论会。请点击此处，了解 TU-Automotive Europe 2016 最新日程。

哈曼是面向汽车原始设备制造商的一级互联汽车安全服务领导者。继收购致力于互联汽车网络保护的全球汽车网络安全公司 TowerSec 后，哈曼为客户提供 5+1 Cyber Security Architecture、ECUSHIELD 和 TCUSHIELD，并为原始设备制造商提供解决方案。

Airbiquity 的 Choreo 服务交付平台可以整合传统和新兴互联汽车服务所需的各种汽车系统、连接设备、通信网络、后台IT系统、内容和服务提供商。Airbiquity 的最新软件与数据管理解决方案高效、安全地配置并自动化部署互联汽车方面的大规模定向软件升级与数据收集活动。

Airbiquity 简介

Airbiquity® 是互联汽车服务领域的全球领导者和汽车远程信息处理技术开发与设计的先驱。走在汽车创新前沿的 Airbiquity 运行着业内最先进的云端互联汽车服务交付平台 Choreo™，支持所有领先用例，包括空中下载软件和数据管理。通过与 Airbiquity 合作，汽车制造商和汽车供应商可部署高度可扩展、可信赖、可管理的互联汽车服务，满足全球60多个国家客户对安全、娱乐性和便利性的需求。垂询 Airbiquity 的详情，敬请访问：www.airbiquity.com，或加入 @airbiquity 会话。Airbiquity 是 Airbiquity Inc. 的商标。

哈曼简介

哈曼为全世界的汽车制造商、消费者和企业设计和研发智联产品和解决方案，包括智联汽车系统、音频和视觉产品、企业自动化解决方案和智联技术服务。凭借 AKG®、Harman Kardon®、Infinity®、JBL®、Lexicon®、Mark Levinson® 和 Revel® 等领先品牌，哈曼深受发烧友和音乐家的喜爱，也为世界各地的娱乐表演提供场馆支持。在全球各地的道路上，2500多万辆汽车搭载哈曼的音频和智联汽车系统。从办公居家到汽车和移动平台，哈曼的软件服务使数十亿的移动设备和系统彼此连接、整合，并确保所有平台上的信息安全。哈曼在全球拥有约29,000名员工，遍布美洲，欧洲和亚洲等地。截至2016年6月30日的报告显示，哈曼过去12个月的总销售额达69亿美元。公司股票在纽约证券交易所上市，代码：纽约证券交易所：HAR。

© 2016 哈曼国际工业公司。保留所有权利。Harman Kardon、Infinity、JBL、Lexicon 和 Mark Levinson 是哈曼国际工业公司的商标，在美国和/或其它国家注册。AKG 是 AKG Acoustics GmbH 的商标，在美国和/或其它国家注册。

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