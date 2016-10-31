御庭集团再次荣获全球2016豪华酒店品牌奖

上海2016年10月31日电 /美通社/ -- 2016年10月30日在卡塔尔多哈的圣瑞吉酒店举办的“豪华酒店品牌奖”颁奖及庆祝10周年纪念活动的炫目盛大典礼上，御庭集团再次荣获2016年“豪华酒店品牌奖”的最佳酒店集团奖项，这是御庭集团继2013年后第4次荣获该奖项。

御庭集团董事长仲维杰先生在谈到获奖时表示：“我们非常荣幸被评为豪华酒店品牌，作为旅游休闲产品的缔造者，旅游爱好人群的指引者，我们一直致力做好提供舒适非凡入住体验的努力得到了认可。”

“品牌获奖意味着集团一直坚持的高质量被认可，这会增强消费者对御庭的信心！这次获奖，将对御庭集团的产品质量水平的提高、技术含量水平的提高、综合营销策略水平的提高与整体优化起到重要的促进作用。”

“2015年，集团对品牌进行了一场全方位的品牌升级，进军高端旅游度假综合体目的地。推出的安缇缦品牌，诠释回归自然，家庭欢聚，绿色低碳的理念。御庭，从来没有满足于现状！未来，我们将一如既往地提供最佳服务！”



御庭集团董事长仲维杰先生接受世界豪华酒店奖项创始人及CEO Mr.Anton Perold的祝贺

世界豪华酒店奖（World Luxury Hotel Awards，简称WLHA，是全球著名的世界豪华酒店的奖项）。该奖项设立于2006年，每年全球有超过120个国家2000多家酒店参与评选，奖项只设60个名额，2016年唯一的“最佳团体奖”在中国。

该奖项评比流程不依赖于董事会，而是由行业本身通过旅游业者、旅行顾问、行业专家以及入住过这些酒店的客人进行公众投票来决定。成功被提名以及入选官方世界豪华酒店奖投票流程的标准是总体服务的卓越性。