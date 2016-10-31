Randstad成功完成对Monster Worldwide的要约收购

荷兰迪门和马萨诸塞州韦斯顿2016年10月31日电 /美通社/ -- Randstad Holding nv (AMS: RAND)旗下全资子公司Randstad North America, Inc.今天宣布，公司旗下全资子公司Merlin Global Acquisition, Inc.以每股3.40美元的现金价格（无利息且减去相应预扣税）成功完成了对Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW)（简称“Monster”）所有流通股的要约收购（简称“要约收购”）。

鉴于要约收购的完成和有望于2016年11月1日完成的合并，Monster的普通股预计将在完成日开市之前停止交易，并且以后不会在纽约证券交易所交易。

人才招聘全球领导者Monster将继续作为一家独立的实体经营业务，且公司名称保持不变。

Randstad首席执行官Jacques van den Broek表示：“通过合并，我们将能够加快我们数字化战略的执行，更好地为客户和求职者提供‘技术和触控’转型服务。凭借Monster的易用型数字、社交和移动解决方案和Randstad的全球网络，我们目前能够在由快速技术进步所界定的全球就业市场上，为人力资源服务创建完整且先进的解决方案。”

Monster Worldwide首席执行官Tim Yates称：“通过与Randstad合并，Monster将有机会作为行业领导者继续发展壮大，为人才招聘构建最先进的全球人才数据、服务和工具平台。我们非常高兴开启公司的新篇章和加快我们的转型。”

此次交易带来的诸多战略和经济好处包括：

合并愿景，引领转型， Randstad和Monster有着相同的全球人才行业愿景，随着技术的不断进步，该行业正处于快速转型中。该交易旨在加快我们开发新的创新解决方案的能力，通过将人才供需更加紧密的联系在一起，为求职者和雇主提供更大的价值。

Randstad和Monster有着相同的全球人才行业愿景，随着技术的不断进步，该行业正处于快速转型中。该交易旨在加快我们开发新的创新解决方案的能力，通过将人才供需更加紧密的联系在一起，为求职者和雇主提供更大的价值。 为人力资源服务创建最全面的先进技术解决方案： Randstad在快速转型的市场中不断提升其业务模式，通过4500多家分支机构和以客户为中心的服务，每年为全球超过200万名求职者安置工作。凭借领先的招聘媒体、技术和平台，Monster在40多个国家提供人才招聘服务，此次并购有望进一步拓展其服务，为客户和求职者提供效率和互动增强型工具，帮助更多人找到工作。

Randstad在快速转型的市场中不断提升其业务模式，通过4500多家分支机构和以客户为中心的服务，每年为全球超过200万名求职者安置工作。凭借领先的招聘媒体、技术和平台，Monster在40多个国家提供人才招聘服务，此次并购有望进一步拓展其服务，为客户和求职者提供效率和互动增强型工具，帮助更多人找到工作。 经济吸引力：该交易有望直接增加Randstad的每股盈余。

本次要约收购的截止日期为纽约时间2016年10月28日晚上12点。该要约收购的受托方Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc.称，截至纽约时间2016年10月28日晚上12点，共约45,973,527股Monster普通股已有效投标且没有撤销，相当于约51.5%的Monster流通股（包括限制性股票和期权）。此外，3,708,393股Monster普通股仍未有效投标，已通过保函通知交付，相当于约4.15%的Monster流通股（包括限制性股票和期权）。所有在要约收购期间有效投标且没有撤销的股票已接受兑付。根据要约收购条款，这些股票将即刻兑付。

本次要约收购已满足有效投标股数超过流通股总数一半的最低条件，这些流通股包括限制性股票、向股票期权持有者发行的股票、Monster 2019年到期、利息为3.50%的优先可转换票据持有者发行的股票，Monster已收到他们按期完成的执行通知。Randstad打算根据特拉华州普通公司法第251(h)条规定即刻完成与Monster的合并。在本次要约收购中没有投标的Monster每股普通股（不包括Monster、Randstad或他们直接或间接控股的全资子公司持有的股票，以及根据特拉华州普通公司法第262条规定已有效完成其法定估价权的Monster股东持有的股票）将转换成获得每股3.40美元现金（无利息且减去相应预扣税）的权利。此次收购完成后，Monster将成为Randstad的全资子公司。

Randstad简介

Randstad专业提供弹性工作和人力资源服务解决方案，服务范围从临时用工和永久安置到外派员工服务、专业人士、搜寻和筛选、再就业和人力资源解决方案。Randstad Group是世界领先的人力资源服务机构，在阿根廷、比利时和卢森堡、加拿大、智利、法国、德国、希腊、印度、墨西哥、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、英国和美国排名前三，并且在澳大利亚和日本名列前茅。2015年，Randstad在全球39个国家拥有约4473个分支机构和外派员工办公地，公司员工总数约为29,750人。2015年，Randstad的营收达192亿欧元。Randstad成立于1960年，总部设在荷兰迪门。Randstad Holding nv在阿姆斯特丹泛欧证交所上市，Randstad股票期权也在此交易。欲了解更多信息，请访问：www.randstad.com。

Monster Worldwide简介

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW)是人才招聘领域的全球领导者。20多年来，公司已帮助应聘者通过找到更好的工作改善了他们的生活，同时帮助雇主找到最优秀人才。如今，公司业务已遍及全球40多个国家，提供最广泛和最高级的求职、职业管理、招聘和人才管理服务。Monster凭借先进的技术以及智能数字、社交和移动解决方案，包括公司旗舰网站Monster.com®和广泛的产品和服务，继续引领人才招聘行业的转型。详情请访问：www.monster.com/about。

前瞻性声明

本新闻稿中包含前瞻性陈述，这些陈述通常是非历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过“预计”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“将”、“展望”和类似表达来识别。前瞻性陈述是基于管理层的当前计划、估计、假设和预测，仅代表截至发布之日的情况，包括但不限于：有关要约收购和合并完成计划的陈述、有关要约收购和合并文件提交预期的陈述、有关要约收购和合并完成预期的陈述和有关在考虑各种成交条件后，Merger Sub完成要约收购和合并的能力的陈述。除非法律要求，否则Randstad和Monster没有义务更新任何前瞻性陈述，来反映新信息或未来事件。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，其中大部分难以预测，并且一般都超过了公司的控制范围，包括：(a)可能导致合并协议终止的事件、变动或其他情况的发生；(b)由于未能满足交易条件而无法完成交易；(c) 拟定交易扰乱当前计划和运营的风险；(d) 将Monster整合进Randstad所面临的困难或意料之外的费用；(e) 收购未能按计划进行的风险；(f) 交易完成后在留住员工方面可能出现的困难。受众多因素影响，实际结果可能与前瞻性陈述中暗示的结果产生重大差异，其中很多因素在公司提交给SEC或阿姆斯特丹证券交易所的公开报告中进行了更详细的讨论。