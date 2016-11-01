西南大学-乐视“生态教室”落地西南大学新媒体研究所

中国重庆2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月29日，乐视·西南大学“生态校园”战略发布会暨第二届 TUT (TECHNOLOGY, UNITY, THOUGHT) 新媒体论坛在西南大学新媒体研究所隆重举行。这是新媒体教育领域学界和业界联合创办“生态校园”的首次突破性尝试，也是西南大学新媒体研究所与业界合作共建创新教学平台的又一次重要尝试。西南大学党委副书记安春元、西南大学新媒体研究所所长涂涛、乐视移动营销传播总经理柳志卿、西南大学各部门相关领导、乐视高层代表、新媒体领域知名教授、科技教育类媒体参加了此次活动。

西南大学党委副书记安春元与乐视控股市场部总监张筱娴共同为新媒体研究所授牌，并与西南大学新媒体研究所所长涂涛等共同启动“生态校园教学研究室”。

上午9:00，乐视·西南大学“生态校园”战略发布会正式举行。西南大学党委副书记安春元致欢迎辞。他表示举办“生态校园”是西南大学作为百年老校，用创新发展理念引领教育创新与创新教育，支持国家迈向人才强国的重要举措。

乐视移动营销传播总经理柳志卿表示，乐视集团将全力支持生态教室建设，并当场宣布捐赠包括 VR 硬件、软件、乐视媒介渠道在内的价值一百万的设备给西南大学。

西南大学新媒体研究所所长涂涛教授在发言中表示，探索新形势下新闻传媒专业人才培养的创新模式，找到学界与业界在人才需求和培养上的供需差异，打破传统意义上新闻传媒学院的高墙，打破学界与业界的隔阂，是推动学生成长、推动教育革新、创建新媒体时代的教育新生态的伟大尝试。“生态教室”将把 "VR" 技术与教育融合，建成一个新型的教学平台，通过技术的推动，增强学生的学习沉浸感和对于未来技术探索的内驱力。

发布会结束后，第二届 TUT ·新媒体论坛 -- 新媒体影视行业发展与教育应对随即举行，由新媒体研究所赵剑教授主持讨论。中国传媒大学张国涛教授与乐视 VR 内容总监王辉代表学界和业界做了主题发言，详细介绍了在影视行业不断发展的今天，学界和业界应如何积极应对，推动高校毕业生更高质量创业就业。浙江传媒学院电影学院院长李晋林教授，重庆师范大学新媒体学院院长李明海教授等学界、业界、媒体的专家共同参加了新媒体影视行业发展与教育应对的圆桌讨论，为新媒体时代的教育新生态积极融智建言。西南大学新媒体研究所赵剑教授在讨论中指出：新媒体影视行业不断发展，媒介融合发展的趋势充分显现。传媒业界的大变革必然需要本领域的专业人才培养做出调整，作为培养专业人才的高校教育，需要培养适应新的传媒格局、适应现代化传媒生产的专业人才。

此次活动在西南大学新媒体研究所专设了 VR 互动体验区，配置了3台乐视70吋超级电视，20套 VR 体验设备，2套体感互动游戏设备，1套360°直播摄像头，以及1台乐视超级自行车。同时“生态教室”为学生们全天开放，在奇妙的 VR 体验中，学生不仅可以通过 VR 眼镜漫游先进的3D 打印实验室，体验奇幻的太空世界，更可感受火灾消防演习，过山车等极具刺激的 VR 游戏。

西南大学乐视“生态教室”是继微博大学西南分院，网易联合工作坊等共建项目之后，西南大学新媒体研究所的又一重大合作项目。此次与乐视合作开创的“生态教室”，旨在通过 VR 技术，推动学界、业界彼此破界化反，不断创新、发展、聚合，促进校园生态教育落地，打造“产学研”一体化，共同创建新媒体 VR 产业教育新时代，全面共享生态教育带来的未来价值。