柬埔寨速卡暹粒度假酒店第二座客房楼亮相

女王宫楼224间客房与套房打造更大客房库存

暹粒省2016年11月1日电 /美通社/ -- 最具活力与柬埔寨唯一本土酒店集团，速卡酒店集团自豪地宣布今天开业速卡暹粒度假酒店及会议中心宏伟建筑群中的第三座建筑 – 女王宫楼。



速卡暹粒度假酒店预计于2017年第一季度隆重开业

女王宫楼坐落于暹粒最大的会议中心 – 速卡会议中心旁。该客房楼提供224间客房与套房，客房楼配备娱乐IPTV电视系统，咖啡酒廊，餐厅，宽敞明亮的酒店大堂。客房楼中的高棉手工艺术雕刻与设计风格反映了第十世纪柬埔寨女王宫寺庙群原始真实的历史状态。



速卡暹粒度假酒店充满现代与高棉传统气息

“女王宫楼与我们最新开业的塔普伦楼是天造地设的搭配，坐落之处能够为与会者们提供步行即可到达会议中心的便利。客房楼周边环境非常自然与舒适，绿色有机蔬菜与果园就围绕在客房周围。”区域销售总监Kun Thanet介绍道。“度假酒店客人能够期待享受到速卡酒店带来的真正高棉酒店提供的优质舒适服务与感受到高棉热情款待的风格。”



豪华池景房一览43平米电影屏幕尽享绝佳观影体验

坐落在最繁华热闹的吴哥本地市场旁，酒店拥有的优越地理位置能够让宾客轻松进入周边景点如全景博物馆、吴哥微笑大剧院、吴哥寺庙门票售卖处和超过500个机动车租赁店。酒店客人还可以享受酒店提供的免费穿梭巴士到达吴哥夜市。

“我们速卡暹粒度假酒店及会议中心诚挚地欢迎各界宾客的到来，”代理总经理Hang Vannak说道：“速卡酒店品牌以为宾客提供更高服务质量和水平而闻名，我们希望到店的宾客都能体验到我们的优质服务。”

作为柬埔寨唯一并且最具活力的酒店集团品牌，速卡最近完成了在暹粒省的扩张投资组合。从2016年11月开始，速卡暹粒度假酒店及会议中心将增加客房库存至448间。速卡暹粒度假酒店及会议中心为Sokimex投资集团所有。