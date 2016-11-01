Pasternack发布支持5GHz至18GHz频段的模拟移相器模块

新的 PE82P2000 和 PE82P2001 模拟移相器具有高达800度的单调移相范围

美国加州尔湾市2016年11月1日电 /美通社/ -- 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国 Pasternack 公司，推出了新的模拟移相器系列产品，这些产品用于微波信号处理中的相位特性控制，而且可用作对调制基带信号进行控制的相位调制器。



Pasternack模拟移相器

这些通用模拟移相器提供单个电压源控制下的连续可变相位响应，所述电压源可以以单调性能提供几乎为无限的分辨率。此模拟控制功能广受通信应用、雷达系统及测试设备的欢迎。

PE82P2000 覆盖5GHz至18GHz，且具有0度至400度的典型连续可变单调相移范围以及7dB的插入损耗。此外，其模拟控制电压范围为0V至+10V，且支持50MHz的调制带宽。PE82P20010 覆盖6GHz至15GHz，且具有0度至800度的典型连续可变单调相移范围以及6dB 的插入损耗。其模拟控制电压范围为0V至+5V，且支持50MHz的调制带宽。

上述两型号均设置于牢固耐用的可伐 (Kovar) 封装内，该封装为具有金包镍镀层的全封闭封装。这些模拟移相器具有极高的可靠性，且保证满足 MIL-STD 标准环境测试条件。此外，上述封装分为：紧凑的通用插入式封装，该封装支持用于同轴接口的可现场更换 SMA 连接器；以及可集成于印刷电路板组件上的引脚式封装。

“通过这些移相器，设计人员可在微波信号处理中，利用对单个可变电压的控制，实现相位特性的单调偏移”，Pasternack的有源器件产品经理 Tim Galla 先生解释道，“这些产品牢固耐用的小巧封装为符合MIL规格的全密封封装，支持-55度至+85度的工作温度”。

上述新型模拟移相器均已备货在库，并可随时发货。您可访问 https://www.pasternack.com/pages/RF-Microwave-and-Millimeter-Wave-Products/analog-phase-shifters.html，获得这些产品的详细信息。如有其他疑问，请致电 Pasternack 中国 (+86-21-36558021) 查询。