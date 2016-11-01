李锦记健康产品集团获香港民政事务局嘉许为“家庭友善雇主”

香港2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月25日，李锦记健康产品集团荣获由香港民政事务局和家庭议会颁发的“2015/16年度家庭友善雇主”称号，以表扬李锦记健康产品集团致力推行家庭友善雇佣政策及措施。

李锦记健康产品集团以“思利及人”为核心价值观，主张直升机思维、换位思考和关注对方感受。为了提供“爽”的工作体验，集团一直致力为员工实现“健康、家庭、事业”的“三平衡”。

集团实施一系列员工及家庭友善的政策，例如为员工提供弹性工作时间安排，以便履行家庭责任；提供惠及员工家人的保险计划，让员工及其家人生活更有保障。此外，集团提供水果、汤水及健康饮品，令员工在公司亦感受到家的感觉。

李锦记健康产品集团高级副总裁杨国晋先生说：“集团此次获得‘家庭友善雇主’的肯定，表明公司独特企业文化在促进和谐生活和建立关爱文化的落实。”

近年雇主日益关注家庭友善雇佣政策及措施，助雇员在工作与家庭生活之间取得平衡，从而带来提升士气、促进雇佣关系、减少雇员流失等好处，令雇主及雇员同样得益。

两年一度的“家庭友善雇主奖励计划”是香港民政事务局和由香港政府成立的跨界别、跨政策局的家庭议会联合举办。计划于二零一一年首次推出，旨在表扬和鼓励雇主推行家庭友善雇佣政策及措施，以唤起雇主对家庭核心价值重要性的关注。评审团由不同界别的专家及代表组成，根据雇主的家庭友善雇佣政策及措施、实施家庭友善雇佣政策及措施对雇主及雇员的好处，以及管理层的理念及承诺等评审准则，选出各奖项的获奖公司和机构。

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