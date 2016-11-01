时趣成为柒牌数字营销战略伙伴 双方达成三年SCRM转型战略合作

北京2016年11月1日电 /美通社/ -- 近日，知名服装品牌柒牌与国内领先的数字营销公司时趣达成战略合作协议，时趣将作为柒牌数字营销战略合作伙伴助力柒牌实现SCRM（客户关系管理系统）全面转型。双方此次合作，旨在为柒牌全国乃至全球用户提供专业全面的智能营销服务。

柒牌在与多家国内外知名数字营销公司沟通，经过长达半年之久的深入了解后，最终与时趣确立SCRM战略转型合作伙伴关系。未来一段时间将是柒牌全面开启SCRM转型战略、加速数字化进程的重要阶段。

数字化时代服装业渴求营销新模式

柒牌集团历经三十余年沉淀和发展，在全国31个省、市（自治区）拥有3000多家专卖店，早已成为国内服装业巨头企业。但随着营销进入数字化时代，整体市场的商业模式不断被重塑，柒牌的发展也不可避免的进入新阶段，来自自身和消费者的需求也日益凸显：集团公司对3000余家门店的管理显得吃力，门店对现有会员的管理不能充分及时，粉丝会员新增数量缓慢，会员粉丝难以转化购买，一次购买后与门店联系中断，已经拥有的海量会员数据无法处理利用……数字化时代，营销需要新的战略和模式，柒牌此次全面SCRM转型规划应运而生，通过重塑与各层级用户之间的关系，搭建好和用户之间沟通的桥梁，盘活“用户”这一核心资产。

整体项目布局按照集团和各级业务部门或分公司、几千家门店的店长和店员，以及数以万计会员及新增粉丝三大部分划分，包含CRM到SCRM的整体体系构建及运维服务。现阶段面向这三部分的深入调研挖掘正在筹备展开中。

时趣率先切入与服装业共探SCRM转型

时趣是中国率先提出SCRM概念的数字营销公司，对于此次合作，时趣表示，能得到国内服装行业巨头的青睐是荣幸，同时也印证了包括服装行业在内的很多传统企业对CRM甚至SCRM服务的需求已经相当强烈。

CRM层面企业根据用户的历史交易数据，进行自动化分析，然后对消费者进行细致地分组，推送不同的营销内容，实现营销的自动化和精细化，实现企业管理用户，了解用户，并和用户之间建立连接。

到SCRM，企业可以直接了解到用户个性化需求。通过大数据和人工智能让技术和创意完美结合，优化用户体验，让品牌更好的和用户连接，形成多样式互动、营销场景。以用户为中心，将用户数据同人工智能和CRM结合，充分发挥每个用户的社交价值，并依此展开更实时有效的营销活动，从而为粉丝用户及消费者提供高品质、高粘度的服务，增强企业品牌影响力提高营销转化的同时也便于高效展开企业营销布局。

此次柒牌与时趣的合作，是服装领域结合数据、人工智能、CRM管理等部分的一次深度整合。作为国内领先的企业移动营销解决方案提供商，时趣将充分发挥在技术、数据、创意等方面的领先优势，为柒牌提供专业的解决方案及全面的技术服务，助力柒牌将数字化价值发挥到极致，形成完整的智能营销生态。